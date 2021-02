Lokakuussa julkaistavan kirjan nimi on State of Terror eli vapaasti suomennettuna Terroritila.

Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Hillary Clinton kirjoittaa poliittisen trillerin, jonka päähenkilö on juuri tehtävässään aloittanut ulkoministeri. Kuvassa Clinton Yhdysvaltain ulkoministerinä tammikuussa vuonna 2013, kun hän oli senaatin komitean kuultavana niin sanotussa Benghazi-tapauksessa.­

Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Hillary Clinton kirjoittaa poliittisen trillerin yhdessä ystävänsä, menestyksekkään dekkaristiuran tehneen kanadalaisen kirjailijan Louise Pennyn kanssa.

Asiasta kertoi tiistaina muun muassa Axios-uutissivusto.

Lokakuussa julkaistavan kirjan nimi on State of Terror (vapaasti suomennettuna Terroritila) ja sen julkaisevat Simon & Schuster ja St. Martin's Press.

Kirja kertoo tiedotteen mukaan keltanokkanaisulkoministeristä, joka suostuu töihin juuri virkaan astuneen presidentin kanssa. Presidentti ja ulkoministeri ovat vanhoja kilpakumppaneita.

Tätä ennen Yhdysvaltojen presidenttinä on ollut henkilö, joka neljän vuoden ajan pienensi Yhdysvaltojen asemaa maailmalla. Sitten sarja terrori-iskuja panee maailman sekaisin ja uuden ulkoministerin täytyy koota joukko, joka pystyy kerimään auki Yhdysvaltojen pienentynyttä asemaa hyväksikäyttävän tappavan vaarallisen salaliiton.

Clintonille poliittisen trillerin kirjoittaminen Pennyn kanssa on ”toteen tullut unelma”, Axios kertoo tiedotteeseen viitaten.

Clintonin aviomies, Yhdysvaltainen entinen presidentti Bill Clinton on myös julkaissut trilleriromaanin.

Bill Clintonin yhdessä rikostrillerikirjailija James Pattersonin kanssa tekemä The President Is Missing (Presidentti on kateissa) julkaistiin vuonna 2018. Kaksikon toinen trilleri julkaistaan tänä vuonna.