Pehmopornosivustojen varoitusteksti saa Lucy Kirkwoodin komediassa kaksoismerkityksen.

NSFW, Lucy Kirkwoodin näytelmän suomenkielinen kantaesitys KokoTeatterissa 23.2. Käännös Aleksi Milonoff, valo- ja äänisuunnittelu, lavastus Topias Toppinen, pukusuunnittelu ja -ompelu Virve Balk, musiikki Timo Hirvonen, Jussi Lehtonen, Severi Pyysalo, ohjaus Anna Veijalainen. Rooleissa Sesa Lehto, Katimari Niskala, Sami Saikkonen, Elias Salonen ja Anna Veijalainen. ★★★

Pintatasolla brittiläisen Lucy Kirkwoodin komediassa NSFW eletään jo yllättävänkin kaukaiselta tuntuvassa menneisyydessä, printtimedian murroksen alkuvaiheissa.

Vuonna 2012 Lontoossa ensi-iltansa saanut teksti sijoittuu fyysisesti kahden aikakauslehden, miestenlehti Doghousen ja naistenlehti Electran, toimitukseen. Toimitukset sätkivät verkon vallan ja mainostulojen hupenemisen välisessä kuolinkamppailussa.

Näytelmän nimi on lyhenne pehmopornosivustojen käyttämästä varoitustekstistä Not Safe for Work, joka tarkoittaa, että sisältö ei ole turvallista töissä selailtavaksi. Näytelmässä tämä saa tuplamerkityksen.

Doghousen lukijalupaus tiivistyy joka vuosi valittavan ”naapurintytön” rintojen väliin, Electra tarjoaa ylempään keskiluokkaan kuuluville lukijoilleen pakohetken täydellisyyden illuusioon.

Tekstin kova ydin on kuitenkin kaikkialla vaaniva kaksinaismoralismi, joka tiivistyy naisen kehoon ja tapaan katsoa sitä. Näytelmä asettaa myös vastakkain sukupolvet ja yhteiskuntaluokat.

NSFW esitettiin tuoreeltaan vuonna 2013 Lilla Teaternissa nimellä Bara för dej. Nyt se sai suomenkielisen ensi-iltansa KokoTeatterissa Anna Veijalaisen ohjauksessa kuudelle katsojalle.

Aiemmin KokoTeatterissa on nähty Kirkwoodin näytelmä vuonna 2015, kun Veijalainen ohjasi ihmiskaupasta kertovan Ensin tuntui tyhjyys kun sydän otettiin pois mutta nyt on kaikki hyvin.

Toteutus ei ole täysin onnistunut ratkaisemaan ongelmaa, joka syntyy siitä, että muun muassa opiskelu- ja työmahdollisuuksiin vaikuttava luokkajako on Britanniassa Suomea paljon jyrkempi. Toisilla voi olla varaa moraaliin, toisilla ei.

Tapahtumat käynnistyvät, kun Doghousen päätoimittajaa, roolissa Sami Saikkonen, uhkaa syyte. Hermostunutta, kohtalokkaan virheen tehnyttä toimittajaharjoittelijaa Samia esittää Aikuiset-tv-sarjasta tuttu Elias Salonen.

Samin rooli on näytelmän kiinnostavin ja ristiriitaisin ja Salosen roolisuoritus epätoivon eri asteineen silkkaa herkkua.

Kollegoja esittävät Sesa Lehto ja Katimari Niskala lusivat työpaikalla, koska huonokin työpaikka on parempi kuin toimeentulotuki tai rikkaan isän viha. Lehto tekee mainion tuplaroolin työttömänä isänä, joka saapuu toimitukseen peräämään alastonkuvaan joutuneen tyttärensä oikeuksia.

Kirkwoodin teksti sisältää äkkikäänteitä ja yllätyksiä, eikä kaikki ole aivan sitä, mitä voisi odottaa.

Todelliseen vauhtiin päästään toisessa näytöksessä, jossa Sam hakee töihin naistenlehti Electraan. Anna Veijalainen esittää tarkasti lehden hyytävää pomoa. Toinen puoli taittuu yhden roolihenkilön toteutuksen osalta jo absurdiin, mikä mielestäni söi hieman tehoja sanomalta.

NSFW on pienimuotoinen moraalitutkielma, joka ei anna vastauksia, vaan herättelee katsojassa kysymyksiä. Puolitoistatuntinen intiimi esitys toiminee hyvin striiminä. Striimit esitetään 24.2., 26.2. ja 27.2. klo 19.