Dokumenttisarja Allen v. Farrow ottaa vuosikymmeniä puituihin tapahtumiin yksipuolisen kannan muttei tarjoa kunnon todisteita.

Miksi vielä kerran? Ohjaaja Woody Allenin ja näyttelijä Mia Farrow’n suhdetta on nyt puitu kohta kolmekymmentä vuotta, ja taas sama riita saa tilaa julkisuudessa.

HBO:n neliosainen dokumenttisarja on alusta loppuun yksipuolinen ja tarkoitushakuinen. Woody Allen on mukana, mutta vain hänen uusimmasta kirjastaan poimituilla sitaateilla. Allenin kustantamo on nyt myös valittanut, että kirjan otteita käytetään sarjassa ilman lupaa.

Mia Farrow, pariskunnan adoptiotytär Dylan sekä heidän tukijoukkonsa seisovat syytöksensä takana. Sen mukaan Allen käytti tytärtään seksuaalisesti hyväksi tämän ollessa seitsemänvuotias.

Allen, hänen vaimonsa Soon-Yi Previn sekä yksi suurperheen pojista, Max Farrow, pitävät syytteitä valheina. Samoin he ovat kommentoineet myös Kirby Dickin ja Amy Zieringin dokumenttisarjaa (2021).

Sarjassa kuullaan ennen muuta Dylanin yksinpuhelua sekä nähdään ne videot, jotka Mia Farrow kuvasi hänestä pian väitetyn hyväksikäytön jälkeen. Voi kysyä, miten eettistä vi­deointi on alunperin ollut.

Mukana on myös Mia Farrow itse, ja poika Ronan Farrow saa hänkin osansa hyveellisyydestä, kun hän pääsee nostamaan omaan uraansa esiin.

Kysymys ei ole siitä, kumpi taho puhuu totta vai valehtelevatko kaikki. Dokumenttisarja toistaa tarinaa, joka pakottaa katsojan asettumaan toisen puolelle, vaikka kumpaankaan vaihtoehtoon ei ole kunnon todisteita. Dokumentissa kaikki palautuu lopulta kadonneisiin 20 minuuttiin.

On vain sana sanaa vastaan, eikä Dylanin kertomus muutu enemmän todeksi sillä, että hän saa toistaa sitä uudelleen ja ­uudelleen. Ottamatta nytkään kantaa puheiden sisältöön, niissä on se outo piirre, että hän kertoo lapsuudestaan ikään kuin hän olisi ollut silloin aikuinen.

Dokumentin tekijät ovat laskeneet kaiken sen varaan, että Dylan voittaa katsojan sympatiat puolelleen. Kuvakerronta tukee yhtä totuutta: Farrow’sta on valittu melkein yksinomaan kuvia, joissa hän poseeraa lasten kanssa. Allen taas nähdään loistamassa julkisuudessa tai rennosti konserteissa, vaikka hänellä on yhtä paljon syytä rypeä itsesäälissä kuin Mia Farrow’lla.

Allenista voi sanoa, että hän ei ymmärtänyt vanhemmuutta eikä varsinkaan adoptiovanhemmuutta. On aiheellista pohtia, miten hänen elokuviinsa pitäisi suhtautua, sillä hän, kuten niin moni muukin ohjaaja, kuvasi kiusallisen usein suhteita keski-ikäisen miehen ja nuoren naisen välillä. Se osuus dokumenttisarjasta kuuluu suurempaan ilmiöön.

Jos halutaan käsitellä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, tämä ei ole oikea tapa.

Allen v. Farrow, HBO Nordic.