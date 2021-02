Netflix-dokumenttisarja tasa-arvon etenemisestä Yhdysvalloissa on tunteellinen ja optimistinen

Tasa-arvonkin ovat jotkut taistelleet, tuore dokumenttisarja muistuttaa.

Dokumenttisarjan juontaa näyttelijä Will Smith.­

Netflixin dokumenttisarja Vapaustaistelu: Amerikkalaisuuden ytimessä kertoo yhdenvertaisuuden etenemisestä Yhdysvalloissa. Se keskittyy nimenomaan maan perustuslain 14. lisäykseen, johon vetoamalla tasa-arvoa on onnistuttu monet kerrat edistämään.

Will Smithin juontaman, kuusiosaisen sarjan tyylilaji on välillä aika tunteellinen ja dramaattinen ja innokkaasti alleviivaileva. Sarja kertoo sekä Yhdysvalloissa tapahtuneista vääryyksistä että marssista kohti parempaa tulevaisuutta. Pohjimmiltaan vire on optimistinen, koko ajan mennään eteenpäin.

Vapaustaistelu-dokumentin (2021) yksi tarkoitus on saada katsojat ymmärtämään käynnissä olevat poliittiset liikehdinnät, kuten Black Lives Matterin, osana Yhdysvaltojen historiaa. Vauhdikas sarja on selvästi tehty nuorille katsojille, tosin ikäraja on kuusitoista järkyttävän kuvamateriaalin vuoksi.

Kuten sarjasta käy hyvin selville, tasa-arvoa ja monia muita hyviä asioita on Yhdysvalloissa edistetty tuomioistuimissa. Korkein oikeus lopulta toi maahan homoliitot ja oikeuden aborttiin. Korkein oikeus kumosi monia rasistisia lakeja ja käytäntöjä. Yhdysvalloissa perustuslain tulkinnat ja poliittiset taistelut ovat kietoutuneet tiiviisti yhteen ainutlaatuisella tavalla.

Dokumentti keskittyy kiitettävästi aktivisteihin, jotka ovat ajaneet eri ihmisryhmien oikeuksia. Tasa-arvo ja oikeudet eivät ole sarjassa mitään, minkä valtio ystävällisesti lahjoittaa kansalaisille, vaan jotain, mikä taistellaan valtiolta omalle ryhmälle. Sekin on amerikkalainen näkökulma.

Vapaustaistelu: Amerikkalaisuuden ytimessä, Netflix. (K16)