Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

James Stewart on muukalainen Laramiesta.­

Neiti tuittupää ★★

(Suomi 1943) Valentin Vaalan romanttisessa komediassa omapäinen nuori nainen (Lea Joutseno) aloittaa yliopisto-opinnot.

TV1 klo 13.15

Täydellinen maailma ★★★

(USA 1993) Eletään vuotta 1963. Karannut vanki (Kevin Costner) kidnappaa pikkupojan (T. J. Lowther) panttivangikseen pakomatkalleen. Clint Eastwoodin elokuva kuvaa uskottavasti Tukholma-syndroomaa. Ohjaaja itse nähdään vankia jahtaavan junttipoliisipäällikön roolissa. Laura Dern loistaa kriminologina, joka on rikkonut lasikaton ja saa tuta kyttien sovinistiset asenteet. Musiikin on säveltänyt Lennie Niehaus. (K16)

Sub klo 21.00

American Honey ★★★★

(USA 2016) Teinityttö (Sasha Lane) lähtee nuorisolössin kanssa tien päälle ansaitsemaan rahaa. Andrea Arnoldin draama kuvaa Yhdysvalloissa vallitsevaa rikkaiden ja köyhien välistä kuilua. (K12)

Frii klo 21.00

Muukalainen Laramiesta ★★★

(USA 1955) Muukalainen (James Stewart) saapuu kaupunkiin aikeenaan kostaa veljensä kuolema. Lännenelokuva oli Stewartin ja Anthony Mannin viides ja viimeinen yhteinen länkkäri ja osoitti, että näyttelijä taipui kirkasotsaisten jokamiesten osien lisäksi myös kaunaisen kostajan rooliin. Charles Lang kuvasi leffan CinemaScope-laajakuvaformaatissa sekä Technicolor-tekniikalla. (K12)

Teema klo 21.00

Everybody Wants Some!! ★★★★

(USA 2016) On vuosi 1980. Collegen baseballjoukkueen untuvikot (mm. Blake Jenner) pyrkivät kolmospesälle. Richard Linklaterin hyväntahtoinen teiniseksikomedia sisältää genren jokaisen kliseen, mutta vaikutelma on silti raikas. Dialogi on uskottavaa. Leffan kruunaa loistava soundtrack. (K12)

Hero klo 21.00

Public Enemies ★★★

(USA 2009) Pankkiryöstäjä John Dillinger (Johnny Depp) terrorisoi Yhdysvaltoja 1930-luvulla. Michael Mannin tositapahtumia hyödyntävä rikoselokuva antaa hieman tilaa myös gangsterin ja hänen heilansa Billie Frechetten (Marion Cotillard) suhteelle. (K16)

Kutonen klo 21.00