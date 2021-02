Allen v. Farrow -sarjassa kuullaan otteita suoraan Woody Allenin omien muistelmien äänikirjaversiosta, jonka Allen itse lukee.

Viime sunnuntaina ensi-iltansa Yhdysvalloissa saanut elokuvaohjaaja Woody Allenista ja tämän ympärille kietoutuneesta hyväksikäyttöepäilyjen vyyhdistä kertova dokumenttisarja on nostanut voimakkaita reaktioita.

Allen v. Farrow -sarjan ensimmäinen jakso näytettiin Yhdysvalloissa HBO:lla sunnuntaina. Suomessa sarjaa näyttää HBO Nordic.

Neliosainen sarja kertoo Hollywoodia vuosikymmeniä puhuttaneesta skandaalista.

Sen keskiössä ovat Alleniin kohdistetut seksuaalisen hyväksikäytön syytökset. Niitä on esittänyt Dylan Farrow, joka oli epäillyn insestin aikaan seitsemänvuotias. Dylan on Allenin ja tämän ex-vaimon Mia Farrow’n adoptiotytär.

Tapausta tutkittiin pitkään, mutta syytteitä Allenia vastaan ei koskaan nostettu. Farrow otti asian uudelleen esiin #metoo-liikehdinnän aktivoiduttua.

The Hollywood Reporter kertoo, että sarjan ensimmäisen osan näyttämisen jälkeen suoratoistojätti HBO sai tuoreeltaan katsojilta vaatimuksia poistaa Allenin elokuvat alustaltaan.

Vaatimuksiin ei suostuttu. ”Elokuvat pysyvät palvelussa, ja katsojat saavat tehdä omat päätöksensä niiden katsomisesta”, HBO viestitti.

Woody Allen ja Mia Farrow lapsineen Pietarissa 1990-luvulla.­

Heti maanantaina ilmaantui myös toisenlainen reaktio: Allenin kirjoittamien muistelmien kustantaja Skyhorse Publishing ilmoitti, että dokumentissa kuultuja äänikirjapätkiä on käytetty sarjassa ilman lupaa.

Allenin Apropos of Nothing -muistelmat julkaistiin viime huhtikuussa, jälleen kohun saattelemana, sillä alkuperäinen kustantaja vetäytyi hankkeesta. Lopulta kirjan julkaisija oli Arcade Publishing, painamisesta vastasi Skyhorse Publishing.

Äänikirjan lukee Allen itse.

Allen kertoo dokumentissa käytetyissä äänikirjaotteissa, kuinka hän tapasi aikoinaan Mia Farrow’n ja kuvailee heidän yhteistä perhe-elämäänsä.

”Dokumentin tuottajat ja HBO eivät lähestyneet Skyhorsea pyytääkseen lupaa äänikirjaotteiden käyttämiseen”, kustantamon johtaja viestitti The Hollywood Reporterille.

”Skyhorse sai vasta aivan viime viikon lopulla tiedon, että sarjan neljässä jaksossa käytetään runsaasti otteita äänikirjoista.”

Nähtyään ensimmäisen jakson kustantamo totesi, että kyseessä on tahallinen tekijänoikeusrikkomus. Kustantamo ilmoitti, että se ryhtyy oikeudellisiin toimiin.

Dokumenttisarjan tekijät Amy Ziering ja Kirby Dick kiistävät The Hollywood Reporterille Skyhorse Publishingin väitteet.

Heidän mukaansa Allenin muistelmien äänikirjasta käytettiin lain sallima määrä otteita. Elokuvantekijät vetosivat Fair use -käsitteeseen eli kohtuukäytön käsitteeseen.

Fair use on määritelty Yhdysvaltain tekijänoikeuslainsäädännössä, ja se eroaa Suomen sitaattioikeudesta. Fair use -periaatteen perusteella poikkeustapauksissa on mahdollista käyttää tekijänoikeuden muuten suojaamaa materiaalia. Usein ero kohtuullisen käytön ja loukkauksen välillä voi olla kuitenkin epäselvä, ja paljon riippuu kokonaisuudesta.

Dokumenttisarjassa Dylan Farrow käsittelee Zieringin ja Dickin kanssa hänen taannoisia syytöksiään ja kokemuksiaan insestistä.

Dylan Farrow on kertonut, että hänen äitinsä Mia Farrow’n puoliso, elokuvantekijä Woody Allen, käytti häntä lapsena hyväkseen. Sarjassa haastatellaan myös Mia Farrow’ta, Ronan Farrow’ta sekä perheen ystäviä. Perheen kotivideoita näytetään sarjassa paljon.

Lisäksi kuullaan kulttuurialan vaikuttajien näkökulmia Allenin tuotantoon sekä pohdintaa siitä, miten taiteilijoiden henkilökohtaisen elämän paljastukset johtavat heidän teostensa uudelleenarviointiin.

Varsinaisesti uutta ja mullistavaa tietoa maailmaa jo 30 vuotta puhuttaneesta skandaalista sarja ei kuitenkaan tuo.

Woody Allen on kiistänyt hyväksikäyttösyytökset toistuvasti. Sunnuntain ensi-illan jälkeen hän julkaisi vaimonsa Soon-Yi Previnin kanssa tiedotteen, jossa hän syytti dokumentintekijöitä yhteistyöstä Farrow’n perheen kanssa ja kutsui sarjaa kömpelöksi.

Allenia oli pyydetty haastateltavaksi Allen v. Farrow -dokumenttisarjaan, mutta hän tai hänen edustajansa eivät koskaan vastanneet pyyntöihin.