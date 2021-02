Mika Waltarin tyttärenpoika muokkasi isoisänsä elokuvakäsikirjoituksesta uuden Levätkää rauhassa, komisario Palmu -näytelmän, jonka ensi-ilta on syyskuussa.

”Olen kaivannut tuota improvisoitua puhetta, tuota flow’ta! Tätä, miten sinä kehittelet ja kerit ajatusta”, ihastelee Joel Elstelä kuunnellessaan näyttelijä Aimo Räsäsen puhumista.

Elstelä istuu isoisänsä Mika Waltarin tuolissa Helsingin Tunturikadulla. Vieressä istuu teatteriohjaaja Panu Raipia ja toisella puolella Aimo Räsänen.

Kirjailija Joel Elstelä (vas.) ja ohjaaja Panu Raipia Elstelän isoisän Mika Waltarin olohuoneessa Töölössä.­

”Niin, tämmöistähän tämä, suu auki ja katsotaan mitä alkaa tulla”, Räsänen sanoo.

Hänet on maskeerattu ja puettu rooliasuun, johon kuuluvat mustat viikset, puku ja knalli. Eli hän on muuntunut komisario Frans J. Palmuksi – joka istuu nyt luojansa Mika Waltarin olohuoneessa.

Joukko on kokoontunut Waltarin kotiin kertoakseen uudesta Komisario Palmu -näytelmästä. Levätkää rauhassa, komisario Palmu saa kantaesityksensä syyskuussa, kun Panu Raipia ohjaa sen Tampereen komediateatterin päänäyttämölle. Nimiroolissa on Aimo Räsänen.

Waltari itse ei kirjoittanut Komisario Palmuista näytelmiä, vaan alkuteokset ovat salapoliisiromaaneja. Niiden pohjalta Matti Kassila ohjasi 1960-luvun alussa kolme menestyselokuvaa.

Johanna Paakkanen maskeerasi näyttelijä Aimo Räsäsen komisario Palmuksi Mika Waltarin asunnossa Töölössä Tunturikadulla. Räsänen esittää Palmua syksyllä Tampereen komediateatterissa.­

Myös Levätkää rauhassa, komisario Palmu oli tarkoitettu elokuvaksi, sillä se perustuu käsikirjoitukseen, jonka Waltari kirjoitti neljänneksi Komisario Palmu -elokuvaksi. Se jäi kuitenkin tekemättä, sillä vuosien 1963–65 näyttelijälakko sotki suunnitelmat. Vuonna 1969 ilmestyneen Vodkaa, komisario Palmu -elokuvan tekemiseen Waltari ei osallistunut.

Nyt Waltarin tyttärenpoika Joel Elstelä on muokannut käsikirjoituksesta näytelmän – ja myös elokuvan, sillä alkuvuodesta julkistettu, Renny Harlinin ohjaama uusi Palmu-elokuva perustuu samaan materiaaliin.

”Se leffa tulee olemaan hyvin erilainen kuin tämä näytelmä”, Elstelä sanoo.

Viikset ovat yksi komisario Frans J. Palmun tuntomerkeistä.­

Joka tapauksessa näytelmä ehtii ensin, jo tänä syksynä, kun taas elokuvaa saadaan odottaa vuoteen 2023.

Joel Elstelä kertoo, että hänen äitinsä Satu Waltari jätti päätäntävallan teosten näytelmäversioista pojalleen. Mika Waltari itse ohjasi näytelmäversioiden kyselijät sellaisten teosten pariin, jotka oli jo suoraan kirjoittanut näytelmiksi, säästyäkseen steppaavilta Palmuilta ja musikaali-Sinuheilta.

Ohjaaja Panu Raipia sanoo itsekin soitelleensa Satu Waltarille kysyäkseen lupaa Palmu-näytelmien tekemiseen, mutta turhaan. ”Perustelu oli tämä: jos isä olisi halunnut näistä Palmuista näytelmiä, hän olisi itse kirjoittanut ne”, Raipia sanoo.

”Satu suhtautui vähän penseästi Mikan teosten dramatisointeihin. En tiedä hänen motiivejaan, mutta hän sanoi, että sitten kun hän on haudassa, minä voin tehdä ne dramatisoinnit”, Joel Elstelä sanoo.

Joel Elstelä onkin tehnyt Palmuista teatteriversioita ja ohjannut niitä sekä yksin että Panu Raipian kanssa. Ensin Elstelä ohjasi Komisario Palmun erehdyksen Helsingin kaupunginteatteriin ja sitten Raipian kanssa Kaasua, komisario Palmun Tampereen komediateatteriin. Sen jälkeen Raipia on ohjannut Palmuja myös yksin eri kaupunkeihin.

”Jostain syystä Joel pyysi, että josko minä tekisin näitä muitakin, ja minulla on ollut ilo edustaa Mikan perikuntaa”, Raipia sanoo.

Palmu-näytelmien sarjasta puuttuu vielä Tähdet kertovat, komisario Palmu, josta ei ole toistaiseksi vielä nähty näytelmäversiota. Sellainenkin on Raipian ja Elstelän mukaan suunnitteilla.

”Kun ollaan jo kolme muuta tehty, niin miksei sitten sitä neljättäkin”, sanoo Panu Raipia. ”Ja siihen on Joelilla jo erinomainen näyttämöajatus, joka poikkeaa muista.”

Knalli kuuluu komisario Palmun asuun. Palmuna näyttelijä Aimo Räsänen, maskeeraajana Johanna Paakkanen.­

”Nehän ovat kaikki vähän erilaisia”, sanoo Joel Elstelä. ”Erehdys on kamarinäytelmä, Kaasua taas on vähän sellainen moderni road movie, ja Levätkää rauhassa on omaa luokkaansa.”

Vanhempien Palmu-tarinoiden juonenkäänteet ovat monelle läpikotaisin tuttuja kirjoista ja elokuvaversioista, joten näyttämöversioissa ei ole enää suurta yllätysten mahdollisuutta – mikä on dekkarijuonelle usein tärkeä ominaisuus.

Levätkää rauhassa, komisario Palmu -näytelmä sen sijaan on mysteeri kaikille, myös suurelle osalle työryhmää.

Vaikka Waltarin alkuperäiskäsikirjoitus on jonkin verran tunnettu esimerkiksi tutkijapiireissä, Elstelä on muokannut tapahtumia näytelmäversiota laatiessaan. Esimerkiksi näytelmän nimi on hieman erilainen kuin Waltarin alkuperäisessä elokuvakäsikirjoituksessa.

”Tämän version nimi on Levätkää rauhassa, komisario Palmu, ja se liittyy näytelmän loppuratkaisuun. Originaalikäsikirjoituksen nimi on Lepäisit jo rauhassa, komisario Palmu, ja se liittyy siinä käsikirjoituksessa toiseen asiaan”, Elstelä sanoo.

Näin ollen ainakaan ennen syyskuun ensi-iltaa juuri kukaan ei tiedä, kuka murhaajaksi lopulta paljastuu. Tällä hetkellä sen taitavat tietää vain Joel Elstelä ja Panu Raipia, sillä työryhmän jäsenet näyttelijöitä myöten ovat toistaiseksi saaneet luettavakseen vain näytelmän ensimmäisen puolen.

Murhaajaa ei vielä tiedä edes komisario Palmun roolin näyttelijä Aimo Räsänen.

Näyttelijä Aimo Räsänen maskeerattuna komisario Palmuksi.­

”Kun Panu kysyi minua rooliin, hän antoi minulle armollisesti ensimmäisen puoliajan luettavaksi, ja se vaikutti sen verran lupaavalta, että ostin ikään kuin puolikkaan sian säkissä”, Räsänen sanoo. ”Se käydään nyt työryhmällä läpi – ja veikataan murhaajaa.”

Aiemmin Räsänen on näytellyt Raipian ohjaamassa Kaasua, komisario Palmu -näytelmässä Kurt Kuurnan roolin, nyt hän siirtyy lain paremmalle puolelle Palmun rooliin.

Siinä roolissa hänellä on suuret saappaat täytettävänä, varsinkin kun Joel Rinne teki 1960-luvun elokuvissa Palmusta niin vahvan tulkinnan. Kyseessä on suuri rooli.

”Se on juuri näin, ja sen takia sitä ei kannata hirveästi miettiä”, sanoo Aimo Räsänen. ”Kun on tällainen ikoninen klassikkohahmo, voi helposti käydä niin että jos sitä miettii liikaa, kangistuu joihinkin sellaisiin asioihin jotka eivät ole omissa käsissä. Teatterihan on preesensin laji, eikä sitä voi tehdä ennakkoon.”

Levätkää rauhassa, komisario Palmun ensi-ilta on Tampereen komediateatterin päänäyttämöllä 15. syyskuuta.