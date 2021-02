Muoti-ikoni Alexander Wangiin kohdistuu useita väitteitä seksuaalisista väärinkäytöksistä. Muotialan hiljaisuus häirintätapausten edessä on herättänyt ihmetystä.

Yhdysvaltalaiseen muotisuunnittelija Alexander Wangiin kohdistuu jälleen uusia väitteitä seksuaalisesta väärinkäytöksestä.

21-vuotias sisustussuunnittelun opiskelija Keaton Bullen on kertonut BBC:lle Wangin ahdistelleen häntä newyorkilaisella Fishbowl-klubilla elokuussa 2019.

Bullen kertoo Wangin kutsuneen hänet ja hänen ystävänsä pöytäänsä juomaan vodkaa, jonka jälkeen Wang johdatti Bullenin tanssilattialle. Bullenin mukaan Wang kävi häneen käsiksi aamuyön tunteina.

”Yhtäkkiä hän veti housujeni vetoketjun auki, laittoi kätensä housuihini ja alkoi kouria penistäni ihmisjoukon edessä”, Bloom sanoi. ”Jäädyin täysin.”

Bullen ei kuitenkaan aio tehdä Wangista rikosilmoitusta. Hän kertoo halunneensa jakaa kokemuksensa julkisesti osoittaakseen tukensa toisia Wangia syyttäneitä kohtaan, joita on kutsuttu valehtelijoiksi.

Yksi Alexander Wangin asianajajista, Paul Tweed, kertoo odottavansa parhaillaan klubin valvontanauhoja kyseiseltä yöltä. Nauhat ”tulevat asiakkaani mukaan todistamaan häirintäväitteet vääriksi”, Tweed sanoo.

Alexander Wangiin, 37, kohdistuvat häirintäväitteet ovat ravisuttaneet muotimaailmaa tänä talvena. Ne tulivat julkisuuteen joulukuussa 2020, jolloin brittiläinen malli Owen Mooney kertoi Tiktokissa Wangin kourineen häntä newyorkilaisella klubilla tammikuussa 2017.

Tämän jälkeen kaksi muotimaailman epäkohtia tarkkailevaa Instagram-tiliä, DietPrada ja ShitModelManagement, alkoivat jakaa useita Wangiin kohdistuvia nimettömiä väitteitä seksuaalisesta väärinkäytöksestä. Nimettömissä väitteissä Wangia syytettiin kourimisen lisäksi huumaamisesta ja jopa raiskaamisesta.

Myöhemmin Mooney on syyttänyt muoti- ja elokuva-alaa ”radiohiljaisuudesta” koskien kertomuksia, joissa tekojen uhri on ”mies, homo, trans”.

Mooney on yksi yhdestätoista Wangiin häirintäväitteitä kohdistavasta henkilöstä, joita edustaa useita korkean profiilin häirintätapauksia käsitellyt asianajaja Lisa Bloom. Bloom kertoi BBC:lle useimpien tapausten liittyvän LGBT-klubeihin, ja ettei mitään oikeudellisia toimenpiteitä ole vielä tehty.

Wangia koskevia väitteitä kiersi verkossa jo neljä vuotta sitten. Tuolloin 28-vuotias rakennusalan työntekijä Nick Ward kertoi Twitterissä Wangin tarttuneen häntä haaruksista newyorkilaisella Mirage-klubilla syyskuussa 2017.

Malli, transnainen Gia Garrison puolestaan kuvaili kohtaamistaan muotisuunnittelijan kanssa Facebookissa. BBC:lle hän kertoi tavanneensa Wangin newyorkilaisen Slake-klubin vip-alueella helmikuussa 2017.

Garrison oli tanssinut Wangin lähellä, kun Wang oli ojentanut kätensä ja vetänyt Garrisonin bikinien alaosan alas, lähes paljastaen tämän sukuelimet kaikkien edessä.

Samankaltainen kokemus on myös yhdellä Lisa Bloomin asiakkaista, David Casavantilla. Muotialalla työskentelevä Casavant kertoi The New York Timesille helmikuussa julkaistussa jutussa Wangin vetäneen hänen housunsa ja alushousunsa alas tammikuussa 2017 newyorkilaisella Good Room -klubilla ”nöyryyttääkseen” häntä.

Vuoden 2017 sosiaalisessa mediassa käydyssä keskustelussa useat Wangia syyttävistä henkilöistä olivat transsukupuolisia. Vuonna 2019 muusikko Azealia Banks – entinen Wangin ”muusa” – jakoi Instagram-tilillään nimettömiä kertomuksia, joiden mukaan Wang kouri transnaisia.

Alexander Wang on vuosien varrella tullut tunnetuksi vaatteidensa lisäksi järjestämistään juhlista ja villistä tavastaan juhlia. The New York Timesin mukaan Wangin suosimaa aamuun asti kestävää estotonta juhlintaa on aiemmin pidetty muotimaailmassa varsin tavallisena. Nyt sitä on kuitenkin alettu vieroksua, sillä sen koetaan mahdollistavan saalistavaa käyttäytymistä.

Wang on toistaiseksi kiistänyt häneen kohdistuvat väitteet. Uutenavuotena hän julkaisi lausunnon, jossa hän kutsuu väitteitä ”perusteettomiksi ja groteskin vääriksi”. Tämän jälkeen Wang on pysynyt varsin hiljaa, mutta The New York Timesin mukaan hän on palkannut itselleen useamman asianajajan.

Häirintäväitteet jakavat muotimaailmaa. Useat tahot ovat ilmaisseet puolustavansa suunnittelijaa.

Elite Model Managementille työskentelevä Heather Hughes kertoo tunteneensa Wangin lähes viisitoista vuotta ja työskennelleensä hänen kanssaan useissa projekteissa vuosien varrella. ”Hän kohtelee malleja aina ihmisinä ja juhlistaa sitä, keitä he ovat”, Hughes sanoo.

Malli Anna Ewers puolestaan kuvailee Wangia ”kunnioittavaksi, ammattimaiseksi ja myötätuntoiseksi”.

Mallien oikeuksia puolustava The Model Alliance puolestaan julkaisi 29. joulukuuta sosiaalisessa mediassaan lausunnon, jolla se kertoo tukevansa Wangia syyttäviä henkilöitä. The Model Alliance myös syyttää muotialaa häirinnän mahdollistamisesta.

Myös asianajaja Lisa Bloom toteaa Peoplelle, että muotiala on sulkenut silmänsä seksuaalisilta väärinkäytöksiltä turhan pitkään. Bloom kertoo edustaneensa useita malleja aiheeseen liittyvissä oikeusjutuissa.

”Mallit eivät ole rekvisiittaa, ja heillä on samat oikeudet kunnioitukseen työpaikallaan kuin kaikilla muillakin”, Bloom toteaa.

Alexander Wangiin kohdistuvat häirintäväitteet eivät toki ole ainoita muotialaa koskevia #metoo-tarinoita.

Tiedottaja, kirjailija ja tv-persoona Kelly Cutrone toteaa The New York Timesin haastattelussa olevansa yllättynyt siitä, kuinka pitkään muotiala jatkaa hiljaisuuttaan häirintäväitteiden lisääntyessä.

”Se on ala, jossa rajat ovat erittäin hämärtyneitä.”