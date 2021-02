Palkinnon saaja julkistetaan marraskuussa.

Runoilija Heidi von Wright ja kirjailija Pajtim Statovci on valittu Suomesta ehdolle Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 kirjallisuuspalkinnon saajiksi.

Ehdokkaat julkistettiin torstaina. Ehdokasteoksia on kisassa mukana kaikista Pohjoismaiden maista ja kaikilta kielialueilta.

Mukana on myös aiemmin ehdolla olleita kirjailijoita.

Heidi von Wrightiltä on mukana kisassa teos Autofiktiv dikt av Heidi von Wright (Heidi von Wrightin autofiktiivisiä runoja, suomentamaton) (Schildts & Söderströms, 2020).

Kyseessä on runoilijan kahdeksas teos. Se ei nimestään huolimatta ole suoranainen runokokoelma vaan sisältää proosarunomuotoon kirjoitettuja muistoja ja anekdootteja. Ääneen teoksessa pääsevät lukuisat von Wrightin sukulaiset, esimerkiksi isä, joka makasi keskoskaapissa ja sai konjakkia ”pisaran riepuun kaadettuna”. Äänessä on myös runoilijaminä itse.

Perusteluiden mukaan teos on mikrohistoriaa, josta pilkistää myös makrohistoriaa kuten Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus ja koronapandemia. Palkintoraadin mukaan kirjaa voidaan lukea myös hiljaisena provokaationa, joka kohdistuu autofiktion yksipuoliseen itsetarkkailuun. ”Autofiktiv dikt av Heidi von Wright on suurellista miniatyyritaidetta ja samalla portti Heidi von Wrightin koko tuotantoon”, perusteluissa todetaan.

Pajtim Statovci on ehdokkaana uusimmalla teoksellaan Bolla (Otava, 2019), jolla hän on voittanut aiemmin myös Finlandia-palkinnon Suomessa. Perusteluissa Statovcia ylistetään suomen kielen mestariksi, jonka teksti on ”poikkeuksellisen värikästä, moniulotteista, ja paikoin suorastaan lause lauseelta, vertaus vertaukselta yllättävää ja uusia näköaloja avaavaa”.

Kilpailun muut ehdokkaat ovat Asta Olivia Nordenhof ja Ursula Andkjær Olsen Tanskasta, Lív Maria Róadóttir Jæge Färsaarilta, Niviaq Korneliussen Grönlannista, Andri Snær Magnason ja Guðrún Eva Mínervudóttir Islannista, Vigdis Hjorth ja Lars Amund Vaage Norjasta, Inga Ravna Eira saamelaiselta kielialueelta, Johanne Lykke Holm ja Andrzej Tichý Ruotsista sekä Sebastian Johans Ahvenanmaalta.

Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkintoa on jaettu vuodesta 1962 lähtien kaunokirjalliselle teokselle, joka on kirjoitettu jollakin Pohjoismaiden kielistä.

Palkinnon saaja julkistetaan neuvoston istunnon yhteydessä Kööpenhaminassa 2. marraskuuta. Palkinnon arvo on noin 40 000 euroa.

Viime vuonna kirjallisuuspalkinnon sai suomalaiskirjailija Monica Fagerholm romaanistaan Vem dödade bambi? (Kuka tappoi Bambin?).