Kirjailija Monika Fagerholm on kirjoittanut kaksi novellikokoelmaa ja kuusi romaania. Hänen kirjansa kertovat usein tytöistä ja naisista, koska hän haluaa, että nainenkin voi olla kirjallisuudessa päähenkilö.

On helppo nähdä se kuvana. Talossa Tammisaaren Tenholassa kirjailija Monika Fagerholm istuu lukemassa käsikirjoituksia, puoliso Hilding Nylund katsoo televisiota, kissa Jerker on sikeässä unessa.

Mukava, lämmin kodin ilmapiiri.

Kuva syntyy helpommin kuin monen muun haastateltavan kanssa. Ihan vain siksi, että Fagerholmin kanssa puhuessa ilma on kuin sakeanaan kaikista niistä merkityksistä, tarinoista, kuvista, jotka hän on kirjoittanut kahdeksaan teokseensa. Ennen kaikkea kuuteen romaaniinsa, joista ensimmäistä, Ihanat naiset rannalla (1994), kirjoittaessaan hän oli jo kahden teoksen verran kirjailija.

Ihanat naiset rannalla oli Fagerholmin ensimmäinen romaani, ja ensimmäinen, joka suomennettiin. Se alkoi syntyä, kun hän vuokrasi kahdeksi kuukaudeksi talon Kemiöstä. ”Vanha puutalo, vain yksi lämpöpatteri, puuhella, ei juoksevaa vettä. Ei nuorena ajattele, miten tämä tulee toimimaan käytännössä.”

Ei ollut mitään mielenkiintoista luontoa edes, talo oli valtatien varressa. ”Kun ajattelen niitä päiviä, sitä yksinäisyyttä, niin vaikka paleli, minulla oli hirveä draivi päällä. Olin koko ajan jossain muualla. Ei kirjoittaminen edes sujunut, teksti ei ollut hyvää.”

Mutta tekstiä kuitenkin syntyi, ja syntyi myös oivallus.

”Se, että on tärkeää, että pysyy siinä maailmassa. Päivästä päivään on, ja tekee tekee tekee.”

Ihania naisia kirjoittaessaan Fagerholm halusi keksiä kirjoittamisen uudestaan.

”Ymmärsin, ettei ole kirjoittamista, jos vain lähtee kuvaamaan jotain ajatusta. Mulla oli tähän asti ollut hirveän paljon sääntöjä itselleni. Käytyäni Outi Nyytäjän kurssin hän sai minut tajuamaan orgaanisen dramaturgian, sellaisen, joka lähtee selkäytimestä. Ja konkretian merkityksen.”

Fagerholm päätti pitää kirjoittamisen ”hirveän simppelinä” ja voimassa vain kaksi sääntöä.

”Toinen on se, että minä aion kirjoittaa joka päivä. Ei niin, että suorittaisi, ei olisi laiska. Vaan niin, että haluan ajatella kirjoittamalla. Toinen on se, että haluan muuttua sen kautta, mitä teen. Sehän merkitsee sitä, että kirjoittaa aina asioista, jotka ovat itselle tärkeitä.”

Nyt, kuusi romaania myöhemmin, Fagerholm on kiistatta suuri kirjailija, mittaa sitä palkintojen määrällä tai lukijoiden rakkaudella.

”Jos vertaan Kemiön-aikaa tähän aikaan, että näin hyvin on mennyt, niin en kyllä olisi uskonut. Mutta olen jotenkin hirveän kiitollinen itselleni, että tein nämä jutut. Se on merkinnyt niin älyttömän paljon. Ei se, että mieltäisi itsensä kirjailijana, vaan että on se, joka kirjoittaa, tekee, lukee.”

Monika Fagerholm kirjoittaa tytöistä ja naisista – koska he ovat ennen kaikkea ihmisiä.­

Kirjoittaessaan Fagerholm ei ajattele teemoja. Sen hän sanoo painavasti.

”Kyllä mä tiedän, että siellä on tällaisia asioita, jotka koko ajan toistuu. Mutta en ole koskaan päättänyt, että nyt minä kirjoitan nuorista naisista tai naisista.”

Niin hän on kuitenkin tehnyt. Fagerholm sanoo myös tietävänsä, miksi.

”Haluan – ja vaikka tämä on viime vuosina muuttunut, ei se vieläkään ole niin päivänselvää kuin voisi –, että naiset voisivat olla samalla lailla päähenkilöitä kirjallisuudessa kuin miehet. Ja se tarkoittaa, että se naiseus tai tyttöys ei ole se tärkein juttu – vaan se, että lukija samastuu heihin. Ei siksi, että he ovat tiettyä sukupuolta, vaan koska he ovat ihmisiä.”

Noinhan naiset ovat aina lukeneet suurta kirjallisuutta, samastuneet miehiin ja poikiin.

Se on saanut Fagerholmin miettimään, että miehille naispuoliseen henkilöön samastuminen on ”kyllä hirveän vaikeata vielä”.

”Me naislukijat joudumme niin aikaisin tekemään tämän, koska kaikissa klassikoissa on miespuolinen protagonisti. Me menemme häneen, emmekä mieti sitä.”

Ihanat naiset rannalla -romaanin suosio – teos oli esimerkiksi Finlandia-ehdokkaana ja siitä ohjattiin myös elokuva – oli kuin olisi astunut ”komerosta ulos parrasvaloihin”, muistaa Fagerholm.

”Se oli hämmentävä kokemus. Yhtäkkiä toimittajat olivat kiinnostuneita just minusta.”

Teos käännettiin muun muassa englanniksi, ja se menestyi hyvin Ruotsissakin.

Menestys antoi tietynlaista vapautta. Seuraavaksi tuli Diiva, romaani kolmetoistavuotiaasta tyttönerosta.

”Olin aina halunnut tehdä tuollaisen kielellisesti aivan toisenlaisen romaanin, tytöstä, joka keksii oman kielensä ja ottaa maailman haltuun nimeämällä sen.”

”Ajattelin kyllä silloin, että jos olisin tehnyt sen ennen Ihania naisia rannalla, kukaan ei olisi lukenut sitä.”

Parhaillaan Fagerholm kirjoittaa uutta romaania. Siitä hän ei oikeastaan halua puhua. Hän myöntää, että on vähän ärsyttävää, että kirjojen valmistumisaikataulua aina udellaan.

”Aina kun minä sanon jotakin, tulen kuitenkin rikkomaan sen. Kyllä se minua itseänikin häiritsi, että esimerkiksi Kuka tappoi bambin? tekeminen kesti kuusi vuotta. Ei se ole kivaa.”

Syntymäpäivä, johon Fagerholmin on yleisesti ottaen vielä vähän vaikea suhtautua, on, ehkä, tuomassa muutosta pitkiin kirjoitusprosesseihin.

”Olen päättänyt, että koska joudun täyttämään 60 vuotta, ei seuraava kirja kestä seitsemää vuotta. Koska aika hupenee.”

Ikääntyminen sinänsä ei Fagerholmia häiritse, on vain niin, että ”kuusikymmentä kuulostaa… se on kyllä askel johonkin”.

”Mutta neljänkymmenen vuoden jälkeen huomasin, että sitä aikuistuu vieläkin, ja minä pienenee, mikä on hyvä juttu. Mielenkiinto ympäröivään maailmaan ja ihmisiin lisääntyy.”

Sen verran Fagerholm suostuu uudesta kirjasta sanomaan, että se on ”tavallaan eeppinen” ja alkaa seitsemänkymmentäluvulta.

Hän hymyilee.

”Olen ollut inspiroitunut viime aikoina, mulla on ollut inspiraa­tiota.”

Pandemia on tuonut Fagerholmille leppoisaa kotonaoloa, mutta syntymäpäiväjuhlien pitäminen on tietenkin mahdotonta.

”Voi olla, että meillä on pool party kesällä.”

Pool party, ei voi mitään, sanat muuttuvat taas kuvaksi.

Fagerholm kertoo aina haaveilleensa uima-altaasta, mutta siihen ei vain koskaan ole ollut varaa.

”Kun viime vuonna sain ison Tollanderin palkinnon, niin silloin päätin, että nyt. Eli me hankittiin uima-allas. Se on ihana.”

Allas on kymmenmetrinen, ja siinä voi uida huhtikuusta lokakuulle.

”Mä pidän uimisesta. Olen kuntouimari, mutta en kroolaa. Allas on muuttanut koko elämän tavallaan.”

Monika Fagerholm on asunut Tammisaaren Tenholassa parikymmentä vuotta.­