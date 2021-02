Dokumentti Billie Eilishista yrittää todistella, että poptähti on samanlainen kuin muutkin – mutta t-paidat vaihtuvat haute coutureen ja syntymäpäivä­lahjaksi ilmaantuu urheiluauto

R.J. Cutlerin dokumentti on omaan materiaaliinsa rakastunut kurkistus poptähden huimaan nousuun. Sitä voi hädin tuskin suositella edes superfaneille.

Billie Eilish: The World’s a Little Blurry. – Ruutukaappaus dokumentista.­

Niin Grammyillä kuin striimeillä mitattuna rakettimaisen nousun popin supertähdeksi tehnyt, vuonna 2001 syntynyt Billie Eilish O’Connell on ilmeisesti saanut kaiken ihan tyhjästä.

Se on kuva, jonka saa tänään perjantaina julkaistusta R. J. Cutlerin ohjaamasta ja käsikirjoittamasta dokumentista Billie Eilish: The World’s a Little Blurry.