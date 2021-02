Moni gallerianäyttely loppuu sunnuntaina. Kierrokselle, siis!

Sirisevät ruudukot

Hulmuava piknikpeitto, abstrakti digimaalaus vai aivan jotain muuta? Niklas Ingeliuksen vaaleanpunaista ja vihreää hehkuvat maalaukset tuntuvat väreilevän jollakin kummallisella tavalla, johon silmät eivät totu. Pastelliset maalaukset saavat katsojan hivuttautumaan lähemmäksi, mutta ruutukuviot eivät siitä selkiydy. Kiehtovaa ja piinaavaa yhdellä kertaa.

Garden in Motion Tm-galleriassa 14.3. saakka. painters.fi/tmgalleria

Manikyyri kuntoon

Reija Meriläinen: Master Longclaws, 2020. Pysäytyskuva teoksesta.­

Reija Meriläisen videoteoksessa ollaan mielihalujen, fetissien ja läheisyydenkaipuun äärellä. Tämä kaikki yhdistyy hypnoottiseen tissistressilelun puristeluun ja tarinaan yksinäisestä kynsitaiteilijasta.

Master Longclaws Forum Boxissa 28.2. saakka. forumbox.fi

Aimon ateljee

Aimo Katajamäki: Idoli, 2021.­

Aimo Katajamäen veistosten maailma batmaneineen, kingkongeineen ja golfmaila­evä­valaineen ilahduttaa aina. He ovat sanonnan mukaan kuin kirveellä veistettyjä, mutta – tai ehkä juuri siksi – niin kovin sympaattisia.

Ateljee Aimo Lokalissa 13.3. saakka. lokalhelsinki.com

Kimallusta kellarissa

Magnus Strandberg: White Rabbit, 2021.­

Kaapelitehtaalle Tanssin talon työmaan poikki pujottelu on pieni haaste, mutta jos löytää D-rapun kellarin, on jo melko lähellä Là-bas-näyttelytilaa. Siellä on Magnus Strandbergin tilaan rakennettu teos, jonka pimeässä kimalluksessa voi viettää meditatiivisen hetken jos toisenkin. Näyttelyllä on myös verkkoulottuvuus.

Magnus Strandberg Là-bas’ssa 28.2. saakka. La-bas.fi