Levy-yhtiö Monspin ja HMC Publishingin rapin bootcampista aiotaan tehdä jatkuva konsepti.

Suomiräpin miehisyyttä on päivitelty vuodesta toiseen. Entinen musiikkitoimittaja, nykyinen levy-yhtiö Monspin A&R Ida Karimaa sai tarpeekseen pelkistä juhlapuheista.

”Jos kaikki haluaa, että räpin pitää tarjota diversiteettiä, niin annetaan studioaikaa, ammattituottaja-apua ja vertaistukea muille kuin cis-miehille. Annetaan oikeasti se viesti, että me halutaan kuulla teitä”, Karimaa kertoo.

Syntyi suomenkieliseen rap-musiikkiin keskittyvän Monsp-levy-yhtiön ja musiikkikustantamo HMC Publishingin kanssa järjestetty naisille, trans- ja muunsukupuolisille suunnattu räpin studiobootcamp eli kurssi, joka järjestettiin ensimmäisen kerran lokakuussa.

Osallistujat toivat bootcampille alkuvaiheessa olevan biisin, sanoja tai melodiapätkiä, joista työstettiin alan ammattilaisten kanssa valmiit kappaleet. Lopputuloksena syntyi mixtape, kokoelma, joka julkaistaan perjantaina 26. helmikuuta.

Idea levyn julkaisemisesta syntyi vasta jälkeenpäin, kun huomattiin, että sessioista jäi kasaan yhdeksän lähes valmista biisiä, yksi jokaiselta kurssilaiselta.

”Olisi ollut suorastaan väärin olla julkaisematta näitä kappaleita”, Karimaa sanoo.

Suomiräpin ja hiphopin kentällä tasa-arvon edistämisellä on myös kaupallista potentiaalia, kun kotimaan albumilistojen kärjestä puuttuu edelleen Suomen Cardi B tai Silvana Imam, jollaisesta moni levy-yhtiö parhaillaan haaveilee.

Levy-yhtiö Monspin kurssilla syntynyt kokoelma sisältää muun muassa suomiräppiä ja englanninkielistä r&b-musiikkia.­

Bootcampilla päästiin Karimaan mukaan tarttumaan konkreettisesti yhteen tärkeään rakenteelliseen ongelmaan.

”Tuntuu, että usein keskeinen hidaste tai este naispuolisille tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla on se, että he eivät tunne samalla tavalla tuottajia tai tekijöitä. He eivät saa studioaikaa eivätkä löydä ympärilleen tiimiä.”

Monille naisartisteille studio ei välttämättä ole myöskään turvallinen paikka. Tuotantopuolen tekijöistä valtaosa on edelleen miehiä, ja monet ovat törmänneet esimerkiksi esineellistämiseen ja vähättelyyn.

Tämän tietää myös kurssille osallistunut tamperelainen r&b-laulaja Eden Valtanen, 22, joka tekee musiikkia artistinimellä Eden.

Vain muutama päivä bootcampin jälkeen Valtanen oli studiolla naispuolisen kollegansa kanssa nauhoittamassa biisiä.

”Eksä nää missä oot? Studiolla! Tää ei ole naisten paikka”, Valtanen imitoi puhelimessa möreää ääntä, joka kuului paikalla olleelle päihtyneelle miesoletetulle.

”Tuota tasoa se kommentointi yleensä on”, Valtanen sanoo ja lisää, että räppiin ja hiphopiin kuuluu genrenä asenne, että pitää todistaa oma paikkansa kovalla työllä.

”Sukupuoli otetaan siinä nokittelussa eräänlaiseksi aseeksi, kun ei muuta keksitä”, Valtanen pohtii.

”En halua uhriutua. Haluan puhua positiivisemmista asioista, kuten siitä, että muutos on jo täällä”, Valtanen sanoo.

”Ja niille, jotka ovat joskus sanoneet, että naiset eivät osaa räpätä, kuunnelkaa se mixtape ja sanokaa sitten uudestaan”, hän lisää nauraen.

Bootcampille haluttiin luoda mahdollisimman turvallinen ilmapiiri. Jokainen sessiopäivä aloitettiin keskusteluhetkellä, jossa sai jakaa kokemuksiaan musiikin parista. Myös räp-valmentajat F, Etta ja Gracias tarjosivat vertaistukea.

”Ne oli tosi voimakkaita tilanteita. Jengi itki. Ajattelin silloin, että jo sen vertaistuen kannalta bootcamp kannatti järjestää.”

Karimaalle tuli yllätyksenä, miten yksin naiset ja sukupuolivähemmistöt ovat edelleen, vaikka asenteissa onkin menty jo eteenpäin.

”Se näkyi jo hakemuksissa. Monissa niissä oli anteeksipyytelevä sävy, vaikka ne olivat laadukkaita”, Karimaa kuvailee.

Eden Valtanen kertoo, että hänelle tärkeintä oli päästä näkemään, miten musiikkia tehdään ammattilaistasolla. Hän on soittanut pianoa ja tehnyt kappaleita teini-iästä asti. Studiotyöskentelyä hän on saanut harjoitella omin päin ja kavereiden kanssa Pirkkalan nuorisotilalla.

Tärkeää oli myös tutustua uusiin lupaaviin kykyihin, muihin bootcampin osallistujiin. Valtasen mukaan porukka viestittelee keskenään päivittäin Whatsappissa.

Ja jäi Valtaselle käteen jotain muutakin. Kolme kuukautta Bootcampin jälkeen r&b-lupaus otettiin Monspin listoille, ja hän työstää parhaillaan levy-yhtiön kanssa uutta musiikkia.