Beat-kirjailija Jack Kerouac aloitti Matkalla-romaanin alkuperäisen käsikirjoituksen kiihkeän kirjoitussession 70 vuotta sitten.

Tarvittiin 120 jalkaa, lähes kolmekymmentäseitsemän metriä, paperia. Tämä käärö, joka järisytti maailmaa, oli Matkalla-romaanin käsikirjoitus. 29-vuotias beat-kirjailija Jack Keroauc aloitti sen kirjoittamisen pitkälle, kirjoituskoneeseen syötettävälle paperirullalle 70 vuotta sitten 2. päivänä huhtikuuta 1951 ja lopetti kuumeisen työn 22. päivänä huhtikuuta samana vuonna, jolloin kasassa oli joko 175 000 tai 125 000 sanaa, lähteistä riippuen.

Käärön Jack Kerouac (1922–1969) oli rakentanut yhteen liimatuista ohuista japanilaisista riisipaperiarkeista, jotka kirjailija oli leikannut sopivaan muotoon. Hän oli päätynyt tähän poikkeukselliseen ratkaisuun, koska halusi antaa tekstin virrata vapaasti. Kirjoittamisen rytmi olisi häiriintynyt, jos hän olisi joutunut rullaamaan kirjoituskoneeseen uuden liuskan saatuaan edellisen valmiiksi. Flow ei saanut katketa.

Villi teksti eteni yhtenä kappaleena, eikä kirjoittamiseen täydellisesti uppoutunut Kerouac käyttänyt juuri välimerkkejä. Hän halusi tavoittaa energisen, improvisatorisen ja svengaavan otteen, joka vangitsisi hänen viisi huuruista matkaansa Yhdysvaltojen halki vuosina 1947–1950. Matkakumppanina hänellä oli ollut maaninen, itsetuhoinen, demoninen ja oikukas Neal Cassady (1926–1968).

Matkalla-romaanin käsikirjoituksen kolmeviikkoisesta, ekstaattisesta purkauksesta on tullut yksi romaaniin liitetyistä myyteistä. Kerouacin tyylillisenä ihanteena oli kiihkeätempoisen bebpopin sanansaattajaksi nousut alttosaksofonisti Charlie ’Bird’ Parker.

Charlie Parkerin musiikissa soitin ja soittaja olivat yhtä. Suukappaleen ruokolehti, rungon läpät ja putki olivat soittajan mielen, äänen ja tunteiden jatke ja ne tuottivat omintakeisen vapaasti hengittävän tyylin, jossa fraseeraukset, improvisaatiot ja juoksutukset purkautuivat ilmoille ikään kuin alitajuntaakin ruokkivana puheena. Jack Keroaucin suhde proosaan ja kirjoituskoneeseen oli samanlainen. Matkalla-romaanin alkuperäisen käsikirjoituksen hän takoi Underwoodin matkakirjoituskoneella ykkösrivivälillä.

Kirjoitustahti oli hektinen. Kirjailija naputteli keskimäärin sata sanaa minuutissa lähes yötä päivää. Sodanjälkeisten Yhdysvaltojen arvot ja ilmapiiri olivat käyneet hänelle vastenmielisiksi. Yhdysvaltojen uutta narratiivia hän jahtasi kahvin, pilven, spiidin ja hernekeiton voimalla.

”Yhdysvallat on huono trippi”, Jack Kerouac kirjoitti. Siksi hän − kuten muutkin beat-kirjailijat − etsivät toisenlaista todellisuutta, jonka poukkoilevaan virtaan heittäytyä. Aito elämä tiivistyi marginaalissa, virallisen kulttuurin, arvomaailman ja normien tuolla puolen.

”Minua kiinnostavat vain hullut ihmiset, ne, jotka haluavat elää hullun lailla, puhua kuin hullut, ne, jotka himoitsevat kaikkea yhtäaikaisesti eivätkä sorru jokapäiväisiin latteuksiin, vaan palavat, palavat, palavat kuin roomalaiset kynttilät yössä”, totesi Jack Kerouacin alter ego käsikirjoituksessa.

Käsikirjoitus syntyi kahdessa asunnossa saman kadun varrella New Yorkissa. Ensimmäisen kiivaan työrupeaman Kerouac aloitti punatiilisessä nelikerroksisessa kerrostalossa Chelseassa Manhattanilla, osoitteessa 454 West 20th Street, josta hänen silloinen vaimonsa Joan Haverty oli vuokrannut pariskunnalle huoneiston.

Sitä ennen Joan oli asunut itsetuhoisen ja eksentrisen asianajanajan Bill Cannastran omistamassa huoneistossa. Bill ja Joan seurustelivat, mutta suhde loppui, kun Bill äkillisestä mielijohteesta työnsi päänsä ulos metron ikkunasta samaan aikaan, kun vaunu sukelsi tunneliin.

Juuri Cannastran asunnosta Joan Haverty toi Jack Kerouacille japanilaiset riisipaperit, joille tämä alkoi vuodattaa Matkalla-romaania.

Saatuaan ensimmäisen version valmiiksi Jack Keroauc alkoi editoida kääröstä toista versiota toukokuussa 1951 Lucien Carrin ullakkohuoneistossa osoitteessa 149 West 21st Sreet. Hän joutui vaihtamaan työhuonetta, koska hänen työskentelynsä esti päivätöissä käyvää Joania nukkumasta. Siellä alkuperäisestä kääröstä katosi tekstin loppu parempiin suihin, kun Carrin koira Potchy ahmaisi käsikirjoituksen viimeisen metrin.

Todellisuudessa Matkalla ei syntynyt yhdellä pitkällä istumalla. Mielikuva nopeasta, spontaanista purkauksesta sopii hyvin Kerouacista rakennettuun myyttiin. Tutkijoiden mukaan Kerouac lähetti käsikirjoituksesta osia Neal Cassadyn luettavaksi jo tammikuussa 1951, ja aihe oli muhinut erilaisina versioina kirjailijan mielessä jo vuodesta 1948. Hän oli tehnyt luonnoksia eri kohtauksista muistivihkoihin ja lehtiöihin.

Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että Neal Cassadyn helmikuun lopulla 1951 Jack Kerouacille postittama monisivuinen kirje oli ratkaiseva ärsyke Matkalla-romaanin synnylle. Se oli kirjoitettu häpeämättömällä tajunnanvirtatekniikalla, joka toi mieleen heidän matkojensa intensiivisyyden ja hulluuden.

Toinen tärkeä ärsyke oli se, että John Clellon Holmes oli saanut keväällä 1951 valmiiksi käsikirjoituksen beat-liikkeen vaiheista New Yorkissa 1940-luvun lopulla kertovan avainromaanin Go. Jack Kerouac tunsi asemansa beat-sukupolven kirjurina uhatuksi. Hän oli ollut mukana tässä vastakulttuurisessa irtiotossa alusta alkaen.

Jalkapallostipendillä Columbian yliopistoon päässyt Jack Kerouac oli nimittäin tavannut New Yorkissa Lucien Carrin ja heti perään Allen Ginsbergin, William Burroughsin ja David Kammererin jo kesällä 1944, jolloin tulevan beat-liikkeen ydinporukka alkoi olla kasassa. Neal Cassady tuli kuvioihin hieman myöhemmin, vuonna 1947.

Matkalla-romaani on on valittu vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen sadan parhaan englanniksi kirjoitetun romaanin listalle, viimeksi vuonna 2015. Tilanne on siinä mielessä paradoksaalinen, että valtakulttuuria ruotineesta kirjasta on tullut vakiintunut osa valtakulttuuria.

Romaani avasi uuden luvun Yhdysvaltojen kirjallisuudessa käsittelemällä vailla moralismia vastakulttuuria ja marginaaliryhmiä. Se myös vangitsi ensimmäistä kertaa kanadanranskalaisen todellisuuden Yhdysvalloissa – vuosikymmeniä myöhemmin Salman Rushdie teki saman anglointialaiselle identiteetille Britanniassa romaanissa Keskiyön lapset. Romaani toi myös väkevästi seksuaalivähemmistöt ja toiseuden Yhdysvaltojen kirjallisuuteen. Se rikkoi rohkeasti tabuja.

Niin ikään se toi myyttisen matka-teeman uudessa muodossa Yhdysvaltojen kirjallisuuteen. Se myös ennakoi kirjallista suuntausta, joka sai myöhemmin nimen autofiktio. ”En kirjoita siitä, mikä on totta. Kirjoitan todellisuudesta”, Jack Kerouac on todennut itse.

Matkalla-romaani on jo nyt elänyt yllättävän pitkän elämän. Toisin kävi Jack Kerouacille, joka kuoli vain 47-vuotiaana sisäiseen verenvuotoon 21. lokakuuta 1969 Floridan St. Petersburgissa, jossa hän asui alkoholisoituneena ja erakoituneena äitinsä kanssa. Edellisen vuoden helmikuussa myös Matkalla-romaanin päähenkilön Dean Moriartyn esikuva Neal Cassady oli tullut tiensä päähän: hän oli sammunut 41-vuotiaana rautatiekiskoille Meksikossa ja kuollut seuraavana päivänä sairaalassa.

Matkalla-romaanin syntyprosessissa kohtaavat nopeus ja hitaus. Alkuperäinen käsikirjoitus syntyi kahdessakymmenessä päivässä, mutta kirjan muodossa se ilmestyi vasta syyskuussa 1957.

Jack Kerouac laati alkuperäiskäsikirjoituksen kuusi vuotta ennen Viking Pressin julkaisemaa virallista, useaan kertaan uusiksi kirjoitettua ja editoitua lopullista käsikirjoitusta, jossa henkilöhahmot eivät enää esiintyneet omilla nimillään, vaan heille oli annettu fiktiiviset roolinimet, koska kustantamo halusi näin välttää mahdolliset syytteet kunnianloukkauksesta.