Ratian muotoilujohtaja Eeva Mela suunnittelee arjen pieniä asioita. Hän karsisi muotoilun ympäriltä säihkettä ja glamouria.

”Merkkipäivän ohjelmassa on erityistepastelu: merenrantaa, kaupunkia ja siivu metsää.”

Muotoilujohtaja Eeva Mela kävelee joka päivä. Hän lähtee kävelylle myös syntymäpäivänä.

”50 on puolet sadasta. Olen kiitollinen siitä, että minulla on rakkaat läheiset, ystävät ja luova työ. Onneksi olen pysynyt myös terveenä ja voin viipottaa ulkona pipo vinossa.”

Mela rohkaisee muitakin kävelemään välimatkoja.

”Apostolin kyyti on nopea ja taloudellinen tapa harrastaa liikuntaa, ja samalla rasvasolut saavat kyytiä.”

Mela aloitti lenkkeilyn viisitoistavuotiaana. Kun hän muutti vuonna 1995 Tampereelta Helsinkiin opiskelemaan, hän käveli Arabiassa sijaitsevaan Taideteolliseen korkeakouluun ja takaisin Meilahteen. Nykyään hän kävelee päivittäin kotoaan Meilahdesta Ullanlinnaan Ratian toimistolle ja takaisin.

”Inspiroidun neljästä vuodenajasta ja erilaisista säistä. Tuulesta, merestä ja kaupungin valoista ja varjoista. Päivittäisillä kävelyillä ongelmat ratkeavat ja syntyy suunnitteluideoita.

Jotkut niistä ovat päätyneet Ratia-tuotteiksi, esimerkiksi Leskenlehti- ja Snowball-kuoseista valmistetuiksi vaatteiksi, pyyhkeiksi ja koruiksi.

”Vaateteollisuudessa minua risoo tuotteiden lyhytikäisyys ja luksuksen tarpeeton kalleus. Iän lisääntyessä on vahvistunut ajatus siitä, että ajattomuus ja kestävä kehitys ovat ainoa järkevä suunnittelufilosofia”, Mela sanoo.

Hän pitää arjen tavaroiden suunnittelusta.

”Muotoilun ympäriltä kannattaisi karsia säihkettä ja glamouria. Ei ole olemassa niin pientä tavaraa tai asiaa, jota joku ei olisi suunnitellut. Tämänkin vuoksi muotoilu on palveluammatti.”

Mela johtaa Ratia-muotoilutoimiston suunnitteluprosesseja ja tekee yhteistyötä yritysten kanssa.

”Meillä on viisi työntekijää, joista kolme on muotoilijoita. Matka ideasta tuotteeksi kuluttajalle on pitkä. Teollinen muotoilu ja tuotanto ovat tosiaankin yhteistyötä.”

Mela tapasi Marimekon perustajan Armi Ratian pojan Ristomatti Ratian 25 vuotta sitten ravintola Kaivohuoneella. Ristomatti Ratia muistetaan Marimekon klassikko-olkalaukusta ja 1970-luvun Palaset-säilytyskuu­tioista. Ratia houkutteli Melaa pitkään töihin yritykseen, kunnes hän suostui vuonna 2006.

”Ristomatti Ratia on suunnittelijana monialainen. Rönsyily on vahvuutta. Se on luovaa ja kertoo Ristomatille tyypillisestä hulvattomuudesta. Kun hän keksi ajatuksen veneen mallisesta ruumisarkusta, pidin sitä aivan hulluna! Mutta kuinka ollakaan: viimeisen päälle käsityönä Punkalaitumella valmistettu arkku on jo klassikko”, Mela sanoo.

”Kriittisyys on toinen asia, jonka olen Ristomatilta oppinut. Hän oli aikoinaan niin kriittinen, että taso on itsestään asettunut korkealle.”

Ratia asuu Villa Ensissä Eirassa ja soittaa usein aamulla Melalle. ”Tapaamme viikoittain joko toimistolla tai käymme lounaalla.”

Muotoilu oli Melalle jo pienenä tärkeä asia. Posliinimaalausta harrastanut Helena-äiti korosti taiteen ja estetiikan merkitystä. Melan äiti kuoli vuonna 1997, isä 2004.

”Minulla ei ole hulvatonta uskallusta, mutta ilman vanhempien varhaisia edesmenoja, reippautta ja rohkeutta olisi nykyistä vähemmän. Surulliset ja traagiset kuolemat olivat omalla tavallaan luontevia, mutta joskus mietin, että olisi hauska kertoa heille elämän värikkäistä vaiheista.”

Kun Melan Rolf-isä kuoli, hänen purjeveneensä jäi ilman kipparia. Isä oli opettanut tyttären rakastamaan merta ja navigoimaan. Kesät Ahvenanmaan saaristossa palasivat Melan mieleen.

”Isän veneen kohtalo mietitytti pari vuotta, kunnes otin pankkilainan ja uskalsin lunastaa veneen itselleni. Veneen omistaminen kuuluu elämän parhaisiin päätöksiin? Siitä alkoi pitkä matka kapteeniksi Itämeren aalloilla.”

Melan veneen nimi on Annina II. ”Oskari Merikannon laulun mukaan. Isä nimittäin rakasti musiikkia.”

Mela on nykyään sinut meren kanssa. ”Meri on ystävä, mutta sen suuruutta ja voimaa ei kannata vähätellä.”

Silti tavoitteena on lähteä yhä pidemmälle. Viime vuosina Viro saarineen on tullut tutuksi, Riika ja Pietari ovat suunnitelmissa.

Syntymäpäiväänsä Eeva Mela juhlii kaksossisarensa Marian kanssa.

”Meillä on vahva yhteys, telepatia ja hilipatia. Olemme asuneet jo kaksikymmentä vuotta eri paikkakunnilla, mutta välimatkasta huolimatta yhteys on ainutlaatuinen. Nuorina saatoimme jatkaa toisen lausetta, nyt tuemme toisiamme. En olisi selvinnyt elämästä ilman häntä.”