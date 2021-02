Han Kangin Valkoinen kirja on osin omaelämäkerrallinen tarina isosiskosta, joka kuoli vain parin tunnin ikäisenä.

Romaani

Han Kang: Valkoinen kirja. Gummerus. 111 s.

Han Kangin Valkoinen kirja ottaa valkoisen värin mukaan jokaiseen osaseensa. Valkoinen on mukana niin tekstissä kuvatuissa aiheissa, esineissä ja teemoissa kuin kirjan rakenteen ilmavuudessa ja Douglas Seokin valokuvissa.

Eteläkorealainen Han Kang tuli tutuksi länsimaiselle yleisölle vuoden 2016 Booker-voitolla romaanista Vegetaristi, jossa nainen haluaa olla kasvi – ja joka vei kirjailijan Etelä-Korean kulttuuriministerin mustalle listalle. Ylistystä ympäri maailman keräsi myös Gwangjun kaupungin hirvittävään verilöylyyn johtanutta mielenosoitusta kuvaava Ihmisen teot.

Valkoisessa kirjassa ei ole Hanin edellisten teosten yhteiskunnallisia aiheita vetävässä narratiivissa: se on kaunis pieni kirja, lyhyin katkelmin etenevä, osin omaelämäkerrallinen tarina isosiskosta, joka kuoli vain parin tunnin ikäisenä.

Kirja alkaa listalla, jonka minäkertoja on laatinut päättäessään kirjoittaa kirjan valkoisesta. Lista alkaa kapalosta ja päättyy käärinliinaan. Väliin mahtuvat muun muassa kuu, riisi, jademagnolia ja kiehtovan salaperäinen käsite, ”hymyillä kalpeaa hymyä”.

”Mieleni värisi oudosti jokaisen sanan kohdalla. Tunsin, että minun oli kirjoitettava tämä kirja ja että kirjoitusprosessin myötä jokin muuttuisi. Tarvitsin valkoista haavavoidetta, sideharsoa haavan päälle.”

Han kirjoitti Valkoisen kirjan ollessaan kirjailijaresidenssissä Varsovassa, ja kirjassa kertoja on vastikään muuttanut vieraaseen maahan. Hän kulkee Varsovaksi muotoutuvan kaupungin katuja ja tarkkailee sen rakennuksia, mutta tavalla tai toisella kaikki yhdistyy kahden tunnin ajan eläneeseen siskoon: lapseen, joka oli ”kaunis ja valkoinen kuin täysikuun muotoinen riisikakku”. Sisko elää kertojan sisällä ja kulkee tämän mukana, asettuu ohueksi valkoiseksi harsoksi, valkoiseksi lumisateeksi, maailman ympärille.

Sisko syntyi 22-vuotiaalle äidille ennenaikaisesti kahdeksannella kuukaudella. Äiti ja isä asuivat syrjässä, ja isä oli töissä kun lapsivesi eräänä aamupäivänä meni. Kylän ainoa puhelin oli kilometrien päässä. Joten äiti synnytti yksin, leikkasi napanuoran yksin, puki verisen kehon päälle ompelemansa kaavun.

Ja piti pikkuruista vauvaa sylissään kaksi tuntia, kunnes lapsi kuoli.

Tämän surun ja kivun tarinan kanssa kertoja on kasvanut. Jossittelu saa surussa sijaa ja hyväksynnän. Mitä olisi ollut, jos. Kaikkine eri puolineen ja seurauksineen: ”Jos et olisi lakannut hengittämästä. Jos olisit elänyt sitkeästi tähän päivään asti minun sijastani, minun, joka en olisi koskaan syntynytkään.”

”Jos” ei ole katkeruutta. Kuollutta siskoa voi surra, vaikka ei olisi tätä koskaan nähnytkään. Ja vaikka tietäisi, että siskon olemassaolo tarkoittaisi oman itsen syntymättä jäämistä.

Valkoinen kirja on vähäeleisyydessään lyyrinen ja psykologisesti tarkkanäköinen surutyön kuvaus. Han Kang jättää sanojen väliin ilmaa, joka kutsuu palaamaan tekstin luo. Rakenne on hiottu mutta vaivaton, kevyesti asettuva. Valkoiset asiat ja esineet luovat surulle konkreettisen muodon.

Ilahduttaa, että suomennos on tällä kertaa tehty koreankielisen alkuteoksen pohjalta. Sari Karhulahti suomensi Vegetaristin ja Ihmisen teot Deborah Smithin englanninnoksista taitavasti, mutta Valkoisen kirjan Taru Salminen on kääntänyt suoraan koreasta. Alkukieli tuntuu käännöksen tunnelmassa hienovaraisesti, taitavin pienin vivahtein.

Kirjailijan sukunimi on kiinnostavassa yhteydessä kirjan tunnemaailmaan. Han on paitsi yleinen sukunimi, myös eteläkorealaisuuteen vahvasti liittyvä mielentila, jonka yksi ilmentymä on kaihoisasta surumielisyydestä löytyvä kauneuden kuvaus. Se on eteläkorealaisille yhtä ominaista kuin hygge tanskalaisille – ja huomattavasti vaikeammin määriteltävissä.

Eteläkorealainen kirjailija Pak Kyongni määritteli termin vuonna 1994 Pariisissa pitämässään puheessa seuraavasti: ”Han on elämän ydin, syntymästä kuolemaan johtava polku. [– –] Han on samaan aikaan sekä suru että toivo.”

Tähän tiivistyy myös Valkoinen kirja.

”Painan kynää voimalla paperiin. Uskon, että parempia sanoja jättää hyvästit ei ole. Älä kuole. Elä.”