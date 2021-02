Laimeassa Colette-elokuvassa parhaat palat kirjailijan elämästä on jätetty lopputeksteihin.

Colette-nimellä tunnettua kirjailijaa Sidonie-Gabrielle Colettea esittää Keira Knightley. Dominic West on puoliso Henry Gauthier-Villars.

Tässä on kouluesimerkki elokuvasta, joka ei läpäise niin sanottua Bechdelin testiä. Testillä voi huvikseen mitata, millainen on naishahmojen painoarvo elokuvan kerronnassa. Sen läpäisee, jos elokuvassa (1.) esiintyy vähintään kaksi naishahmoa, (2.) jotka keskustelevat keskenään (3.) jostakin muustakin kuin miehistä.

Brittiläisen Wash Westmorelandin ohjaaman Colette-elokuvan on tarkoitus nimensä mukaisesti keskittyä legendaariseen ranskalaiskirjailijaan Coletteen (1873–1954), joka hätkähdytti Pariisia 1900-luvun alkuvuosina. Sidonie-Gabrielle Colettea näyttelee Keira Knightley.

Elokuvassa ei ylipäätään ole kuin muutama kohtaus, jossa Coletten seurassa ei olisi miestä, yleensä se on hänen aviomiehensä Henri Gauthier-Villars eli Willy, jota näyttelee Dominic West. Ne harvat kerrat, kun Colette on naisen seurassa, hän puhuu miehestään. Tätä voi pitää hyvänä saavutuksena, koska Coletten tarinaan kuuluvat olennaisesti hänen naissuhteensa. Mies tunkee niihinkin mukaan.

Elokuvassa on Westmorelandin käsikirjoitus, jota hän teki alun perin miesystävänsä Richard Glatzerin kanssa jo 2000-luvun alussa. Miesten tunnetuin yhteinen elokuva oli Edelleen Alice (2014), jonka jälkeen Glatzer kuoli. Colettea on luultavimmin lähdetty tekemään naissuhteiden näkökulmasta, mutta ­aika ei ollut silloin oikea.

Lopullisessa elokuvassa naissuhteet jäävät lopulta pinnallisiksi sivujuonteiksi. Ehkä karu selitys on vain se, että Dominic Westin pitää näkyä Knightleyn rinnalla, ja niin hän todella tekeekin.

Suurempi periaatteellinen ongelma on kuitenkin siinä, että sen kerran, kun naistaiteilija on elämäkertaelokuvan aiheena, voisi odottaa, että hän saisi dominoida elokuvaa kaikessa rauhassa ja kokonaisena persoonana, aitona päähenkilönä. Vain siten on mahdollista kertoa hänen mielenliikkeistään ja luovuudestaan.

Colette-elokuvassa taiteilijan luova työ latistetaan vain riidoiksi aviomiehen kanssa ja kuviksi hänen käsialastaan. Rohkeutta ja epäsovinnaisuutta kuvataan sovinnaisilla seksikohtauksilla, eivätkä Coletten tunnemyrskytkään välity.

Colette on toki ihan tavallinen elämäkertaelokuva, ehkä viihdyttäväkin, ja tarina on tietoisesti rajattu kertomaan Coletten nuoruudesta, johon kuuluu nimenomaan avioliitto epäluotettavan Willyn kanssa. Silti on suorastaan koomista, että todellinen Colette herää vasta kymmenen viimeisen minuutin aikana, kun hän lopultakin pääsee Willystä eroon. Parhaat palat hänen elämästään nähdään lopputekstien aikana.

Jospa joku vielä tekee elokuvan kuusikymppisestä Colettesta.