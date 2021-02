1980-luvun hittikone The Go-Go’s tuli Los Angelesin punkpiireistä.

”Olimme ensimmäinen tyttöbändi, joka teki biisit ja soitti itse ja sai suurta menestystä”, sanoo yksi The Go-Go’sin jäsen heti alkuun.

Bändin mukaan nimetty dokumentti kartoittaa kokoonpanon matkaa Los Angelesin punkpiireistä myyntilistojen kärkeen.

Bändi nousi maineeseen melko nopeasti. Vuonna 1978 perustetun The Go-Go’sin esikois­albumi Beauty and the Beat (1981) kipusi listaykköseksi ja pysytteli siellä kuusi viikkoa. Bändin riemukas punkin ja popin sekoitus ohitti listoilla muun muassa The Policen, jonka kiertueella he olivat lämmittelybändinä ja joka tarjosi kollegoille tapauksen ansiosta samppanjaa.

Australialaissyntyisen Allison Elwoodin ohjaama dokumentti (2020) täyttyy anekdooteista. Bändin jäsenet kertovat avoimesti myös päihteiden käytöstään ja välillä tulehtuneista suhteistaan. The Go-Go’s toimii mainiosti fanidokumenttina myös suoraviivaisuutensa ja runsaan arkistomateriaalin ansiosta.

Soittajien sukupuolta ja sen erityisyyttä korostetaan läpi dokumentin. Edeltäjiä ja aikalaisia löydetään vain vähän, vaikka esimerkiksi arkistokuvien flaijereissa ja keikkalistauksissa vilahtavat bändinimet The Bags, The Nuns ja Germs olisivat tarjonneet siihen mahdollisuuksia. Musiikillinen taustoitus jää sivurooliin.

Dokumentin puutteet sillä saralla on helppo antaa anteeksi. Olennainen välittyy, kun ääniraidalla soivat hitit kuten We Got the Beat tai Vacation. Bändi osasi tehdä biisejä ja soittaa.

Dokumentin ansioihin lukeutuu myös sen herättämä keskustelu siitä, miksi The Go-Go’s ei vieläkään kuulu Rock & Roll Hall of Fameen. Bändi on jälleen ehdolla tänä keväänä.

The Go-Go’s, Teema klo 20.00 ja Areena. (K12)