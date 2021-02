Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

2 yötä aamuun ★★★

(Suomi/Liettua 2016) Naissuhteessa elävällä ranskalaisnaisella (Marie-Josée Croze) on työmatkallaan Vilnassa suhde suomalaisen miehen (Mikko Nousiainen) kanssa. Mikko Kuparinen syventää draamansa henkilöhahmoja taitavasti.

Hero klo 11.50

Lucky ★★★

(USA 2017) 90-vuotias vanhus (Harry Dean Stanton) viettää elämänsä ehtoota yksin. John Carroll Lynch debytoi draamalla, joka käsittelee oman kuolevaisuuden ja kuoleman hyväksymistä.

Teema klo 13.30

Billy Elliot ★★★★

(Britannia 2000) Billy Elliot (ilmiömäinen Jamie Bell) tanssii balettia, mutta hänen ahdasmielinen isänsä (Gary Lewis) ei hyväksy harrastusta. Stephen Daldryn liikuttava esikoisohjaus ravistelee luutuneita sukupuolirooleja. (K12)

Frii klo 17.50

Skiptrace ★★

(Hong Kong/Kiina/USA 2016) Paikallinen kyttä (Jackie Chan) ja amerikkalainen huijari (Johnny Knoxville) jahtaavat hongkongilaista gangsteria. Renny Harlinin toimintakomedia on hömelö. (K12)

Hero klo 19.20

Wonder Wheel ★★★

(USA 2017) Eletään 1950-lukua. Coney Islandissa sijaitsevassa huvipuistossa asuva perheenäiti (Kate Winslet) rakastuu uimavalvojaan (Justin Timberlake). Woody Allenin draama tuo mieleen ohjaajan vuonna 2013 ilmestyneen teoksen Blue Jasmin. Vittorio Storaro kuvaa upeasti. Winslet pyysi kolme vuotta elokuvan valmistumisen jälkeen anteeksi, että oli suostunut työskentelemään Allenin kanssa, joka on käyttänyt adoptiotytärtään Dylan Farrow’ta seksuaalisesti hyväksi. (K7)

Liv klo 21.00

Ainoat oikeat ★★★

(Suomi 2013) Saara Cantellin rempseässä romanttisessa komediassa sinkulla (Anna-Maija Tuokko) on kaksi ainoaa oikeaa: pääministeri (Antti Reini) ja tämän henkivartija (Ilkka Villi). (K7)

Sub klo 21.00

Borat ★★

(USA 2006) Kazakstanilainen Borat (Sacha Baron Cohen) tutustuu Yhdysvaltoihin. Larry Charlesin pseudodokumentti irvailee kulttuurisille ennakkoluuloillemme vaihtelevalla menestyksellä. (K16)

Fox klo 21.00

Cut Bank ★★★

(USA 2014) Posteljoonin (Bruce Dern) murha sotkee Cut Bankin pikkukaupungin elämän. Matt Shakmanin esikoisenaan ohjaama rikoskomedia on saanut inspiraationsa Coenin veljesten töistä. (K16)

Hero klo 21.25

Indiana Jones ja kristallikallon valtakunta ★★★

(USA 2008) Indiana Jones (Harrison Ford) jahtaa kristallikalloa kylmän sodan aikaisessa Perussa. Sarjan neljäs osa viihdyttää. Ohjaaja on edelleen Steven Spielberg. (K12)

Nelonen klo 21.35

Marttyyrit ★★★

(USA 2015) Lapsena kidutettu nainen (Troian Bellisario) ottaa ystävänsä (Bailey Noble) mukaansa kostoreissulle. Kevin ja Michael Goetz filmatisoivat uudelleen ranskalaisen Pascal Laugierin vuonna 2008 ilmestyneen kauhuelokuvan. Tuotantoyhtiö Blumhousen leffa on hyvin verinen, ja sen väkivalta on äärimmäisen sadistista. Elokuvan kenties alitajuinen oivallus on, miten uhkaavana tyttöjen ja naisten elinvoimaa pidetään. (K18)

Hero klo 23.20