Kioski-sarjan tekijäkaarti on vaikuttava, mutta on vaikea keksiä, mille sarjassa on tarkoitus nauraa.

Lähiön kioskissa on hiljaista. Kuvassa Anssi (Ylermi Rajamaa, vas.), Tane (Paavo Kinnunen) ja Raisa (Lotta Kaihua).­

Suomalaisilla tv-komedioilla on nyt hyvä noste, ja niitä myös tilataan ja tehdään tiiviiseen tahtiin. Viime kuukausina katsojilla on ollut ilo seurata kolmeakin huippukomediaa: Sisäilmaa ja Aikuisia Ylellä sekä Sunnuntailounasta C Morella ja MTV3:lla.

Buumeissa on aina se ongelma, että tarjontaa uhkaa tulla liikakin, eivätkä kaikki voi onnistua.

Elisa Viihteen Kioski on näitä hämmentäviä uutuuksia. En kerta kaikkiaan keksi, mille siinä on tarkoitus nauraa.

Paikka on siis todellakin pieni kioski jossakin lähiössä. Tiskin takana on kaksi työntekijää, mies ja nainen. Tane on entinen wannabe-muusikkonörtti, Raisa äkäinen sinkku ja nipottaja. Heidän työpäivänsä täyttyvät kinastelusta sekä toistensa että asiakkaiden kanssa.

Kriitikon ei pidä koskaan kertoa, miten olisi voinut tehdä toisin, mutta senkin uhalla kuvittelen mielessäni, millainen sarja kenties olisi, jos tiskin takana olisi laiskotteleva keski-ikäinen nainen ja niuhottava nuori jätkä. Tai mitä tahansa, vaikka kaksi keski-ikäistä miestä, sen sijaan, että lähdetään liikkeelle stereotypiasta.

Sekin voisi jo olla hauskempaa.

Sarjan ovat käsikirjoittaneet Anna ja Aino Lappalainen sekä Janne Reinikainen, joka on myös ohjannut kaikki kahdeksan jaksoa. Näyttelijäkaarti on vakuuttava: pääosissa ovat Paavo Kinnunen ja Lotta Kaihua, sivurooleissa nähdään muiden muassa Kari Hietalahti, Pirjo Heikkilä ja Hannes Suominen. Sarjan idea on peräisin Jani Volaselta ja Pirjo Lonkalta.

Sarjan tiedotteessa määritellään sen lähtöasetelma: ”Miten arkisen mitättömistä aiheista kasvaa kohtuuttoman suuria.”

Onko työ kioskilla siis käsikirjoittajien näkökulmasta mitätöntä? Jäin miettimään (sarjaa katsoessa tuli mietittyä muita asioita), millainen esimerkiksi Sisäilmaa-sarjasta olisi tullut, jos sen kirjoittajat olisivat ajatelleet, että te-toimiston henkilökunta näpertelee merkityksettömien asioiden kanssa.

Pikkumaisuus on aina koomista mutta myös inhimillistä.

Jossittelut sikseen. Hauskuuden puutteeseen on monia syitä, ja toki ihmiset nauravat eri asioille. Väsyneet asenteet esimerkiksi sukupuolten tasa-arvosta tai muiden menestyksestä ovat kuitenkin vain – väsyneitä.

Erityisen kurja on kohtaus, jossa Tanen asiakkaaksi tulee it-alalla menestynyt entinen kaveri. Hänen rinnallaan Tanella ei ole mitään. Tai oikeastaan on, mutta se on toinen juttu.

Loppua kohti sarja ja sen henkilöt kehittyvät mutta vain hyvin vähän.

Loppukaan ei pääse varsinaisesti yllättämään.

Kioski, Elisa Viihde Viaplay.