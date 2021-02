Dome Karukosken ohjaama viisiosainen trilleri on BBC:n ja ITV:n yhteisen suoratoistopalvelu Britboxin alkuperäistuotanto.

Elina Knihtilä nähdään Dome Karukosken ohjaamassa The Beast Must Die -jännityssarjassa.­

Näyttelijä Elina Knihtilä on mukana Dome Karukosken ohjaamassa The Beast Must Die -trillerisarjassa. Knihtilän ”pieni mutta toistuva” sivurooli kuvattiin viime syksynä Wightin saarella Englannissa.

”Se oli huikea piristys koronasyksynä, koska kaikki näytökset Q-teatterissa peruuntuivat, eikä minulla ollut alkusyksystä opetusta Teatterikorkeakoulussa”, Knihtilä kertoo.

Elokuvaohjaaja Dome Karukoski.­

Sarja on Britannian yleisradioyhtiö BBC:n ja kaupallisen tv-kanava ITV:n yhteisen netti-tv Britboxin tuotanto. Brittipalvelun lisäksi sarjan esitysoikeudet on ostanut yhdysvaltalainen televisiokanava AMC. Viisiosainen trilleri kertoo poikansa murhan kostoa suunnittelevasta äidistä.

Knihtilän mukanaolo sarjassa paljastui tänään perjantaina Karukosken sosiaalisen median tileillä, joissa ohjaaja jakoi kuvan nimikoidusta tuolista.

”Se oli elämäni ensimmäinen nimetty tuoli, ja siinä lukee Enila”, Knihtilä sanoo.

Knihtilälle sarja on sekä ensimmäinen kansainvälinen suurtuotanto että ensimmäinen yhteistyö Karukosken kanssa.

”Olihan se minulle ihmeellinen kurkistus ihan muuhun maailmaan. Oli hienoa päästä seuraamaan sitä, miten noin suuri tuotanto toimii.”

Esimerkiksi näyttelijän asema oli Knihtilän mukaan erilainen suomalaistuotantoihin verrattuna.

”Se oli paikoin hämmentävää mutta toki mukavaa. Siellä on vahva tähtikulttuuri, kun taas Suomessa me näyttelijät olemme tasa-arvoisempia muun tuotantotiimin kanssa.”

Cush Jumbo ja Jared Harris näyttelevät The Beast Must Die -sarjassa.­

Sarjan muut näyttelijät ovat pääosin englantilaisia. Mukana on esimerkiksi Chernobyl- ja Mad Men-sarjoissa näytellyt Jared Harris sekä Dowtown Abbey -elokuvassa nähty Geraldine James.

Knihtilä kehuu kuvauskokemuksen olleen hieno tilaisuus tutustua brittiläisiin kollegoihin.

”Esimerkiksi nuori näyttelijä Cush Jambo, jonka ura on nousukiidossa, oli aivan mieletön. Geraldine Jamesilla taas on Suomi-taustaa, hän opiskeli Hannu Huuskan kanssa Drama Centressä samaan aikaan ja on käynyt Suomessa”, Knihtilä kertoo.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun professorille kiinnostavaa oli myös kollegoiden vahva teatteritausta.

”Keskustelin muiden näyttelijöiden kanssa paljon teatterista. He pitävät sitä suuressa arvossa”, Knihtilä kertoo.

The Beast Must Die saa ensi-iltansa Britbox-suoratoistopalvelussa sekä AMC-yhtiön kanavilla myöhemmin tänä vuonna. Tarkempaa esitysajankohtaa ei vielä ole julkaistu.

Sarjan on kerrottu olevan moderni tulkinta englantilaisrunoilija Cecil Day-Lewisin salanimellä kirjoittamasta, vuonna 1938 julkaistusta rikosromaanista.