Suomen Kulttuurirahasto jakoi lauantaina 27. helmikuuta kolme suurpalkintoa merkittävistä kulttuuriteoista.

Palkinnot saivat akateemikko Kaisa Häkkinen, viulupedagogi Mauno Järvelä ja kuvataiteilija Kuutti Lavonen. Kukin palkinto on suuruudeltaan 35 000 euroa.

Kaisa Häkkiselle palkinto myönnettiin tiedotteen mukaan ”kielen kerrosten kuorinnasta, sanojen selityksistä”.

Kaisa Häkkinen (s. 1950) toimi Turun yliopiston suomen kielen professorina vuodesta 1999 aina eläköitymiseensä vuonna 2015. Häkkinen oli myös oppiaineen esimies ja toiminut humanistisen tiedekunnan dekaanina.

Tutkijana Häkkinen on selvittänyt erityisesti suomen kielen kehitystä. Häkkinen on ollut kiinnostunut esimerkiksi vanhoista sanoista ja niiden alkuperistä.

Häkkinen on kirjoittanut aiheesta useita kirjoja, muun muassa Nykysuomen etymologisen sanakirjan. Se kertoo, mistä perussanamme tulevat, minkälaisia kerrostumia kielessämme on, mitä sanojen äänneasusta ja levikistä voidaan päätellä ja mikä kirjakielessämme on lainaa, mikä vanhaa. Hänen teoksensa Kielitieteen perusteet on toiminut pääsykoekirjana lähes kaikissa yliopistoissa.

Tiede-lehteen Häkkinen on kolumnoinut vuodesta 2004.

Häkkinen on palkittu vuosien mittaan useita kertoja. Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon Häkkinen sai vuonna 2005 kirjasta Linnun nimi. Vuoden professoriksi hänet valittiin 2007, ja viime marraskuussa hänet nimitettiin akateemikoksi.

Pelimanni ja viulupedagogi Mauno Järvelälle (s. 1949) Kulttuurirahaston palkinto myönnettiin ”perinteen pelastajalle, iloisen soiton opettajalle”.

Kaustisella syntynyt Järvelä opiskeli viulunsoittoa Sibelius-Akatemiassa ja aloitti uransa Suomen kansallisoopperassa ja Radion sinfoniaorkesterissa.

Vuodesta 1978 Järvelä on toiminut Keski-Pohjanmaan konservatorion ja Kaustisen musiikkilukion viulunsoiton tuntiopettajana sekä vuodesta 1985 Perhonjokilaakson kansalaisopiston musiikin opettajana. Järvelän kaustislaisen kansanmusiikkiperinteen pohjalta kehittämänsä näppäripedagogiikka tunnetaan Suomessa, Euroopassa, Amerikassa, Kiinassa ja Etelä-Afrikassa.

Järvelä on palkittu elämäntyöstään muun muassa lastenkulttuurin valtionpalkinnolla, Pro Finlandialla, Suomi-palkinnolla sekä Ruotsin kuninkaan myöntämällä Pohjantähden ritarikunnan 1. luokan ritarimerkillä.

Kuutti Lavoselle (s. 1960) palkinto myönnettiin ”pyhyyden taiteesta, ihmisyyden kuvaamisesta”.

Lavonen on taidemaalari, taidegraafikko, valokuvataiteilija, professori ja runoilija. Hän on opiskellut Pohjois-Italiassa Istituto Superiore per le Industrie Artistichessa, Suomen taideakatemian koulussa ja Lapin yliopistossa. Kuvataideakatemiassa Lavonen toimi taidegrafiikan professorina 1999–2003.

Kuvataiteilijana hän on toiminut vuodesta 1978 nostaen suomalaisen kuvataiteen asemaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Lavosen teoksia löytyy arvostetuista kokoelmista niin Ruotsista, Ranskasta kuin Espanjastakin.

Lavosen tunnetuimpia töitä ovat Vaasan kaupunginteatterin seinämaalaus, yhdessä Osmo Rauhalan kanssa tehdyt Tyrvään kirkon maalaus- ja koristelutyöt sekä Tarton Paavalinkirkon siipialttarilaitteen maalaukset.

Lavonen on myös toiminut kuvataidekirjoittajana muun muassa Helsingin Sanomille ja Taide-lehteen.