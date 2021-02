Jussi Konttisen teos selvittää myös Venäjän hallinnon historiallista suhdetta Siperiaan.

Vuonna 2016 Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Konttinen sai puolisonsa ja kolme lastaan taivuteltua siihen, että perhe viettäisi vuoden Siperiassa. Asuinpaikaksi valikoitui Jakutia eli Sahan tasavalta ja tarkemmin noin 800 asukkaan Töhtyrin kylä.

Maaperältään rikkaassa Jakutiassa on niin kaasua ja öljyä kuin timanttejakin, siellä vallitsee äärimmäinen mannerilmasto ja pääosa alueesta on taigaa ja tundraa. Ero Etelä-Suomeen ja pääkaupunkiseutuun on siis suuri.

Siitä huolimatta Konttiset asuivat aika tavallista perhe-elämää, jota Siperia (HS-kirjat) kuvaa elävästi.

Lapset kävelivät kouluun neljänkymmenen asteen pakkasessa, totuteltiin ulkohuussiin ja satunnaisiin torakoihin, ostettiin talvenkestävä auto ja käytiin retkillä.

Lisäksi Jussi Konttinen teki Jakutian-aikanaan monta pitempää juttumatkaa, joiden anti rikastaa teosta entisestään.

Tietoa riittää niin alueen huikeasta luonnosta ja eläimistöstä kuin ilmastonmuutoksen uhasta. Sen jäljet arktisilla alueilla ovat jo selvät.

Siperian merkitys Venäjällekin avartuu. Konttisen mukaan siitä voisi tulla Venäjän kehityksen veturi, mutta tämä edellyttäisi sitä, että Moskova uskaltaisi antaa alueille vapautta, valtaa ja vastuuta rikkauksistaan.