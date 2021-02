Järkälemäinen matkakirja muinaisiin pyhättöihin on korkeuksiin kurottava palopuhe hengen voimasta.

Tietokirja

Aki Cederberg: Pyhä Eurooppa. Basam Books. 470 s.

Helsinkiläistaustainen muusikko, kirjailija ja elokuvantekijä Aki Cederberg tutkii raja-alueita: kulttuureita, jotka meluisa ja shoppaileva aikakausi luuli jättäneensä taakseen.

Kirjoittajan mielessä omaksi tappiokseen.

Cederbegin esikoiskirja Journeys in the Kali Yuga (2017) on kuvaus kiihkeän ja uteliaan ulkopuolisen matkasta Intian hurjien ja arvaamattomien kerjäläisjoogien Baba Nagojen maailmaan. Se on reportaasimainen, vauhdikas ja roisi. Teos sai positiivisen vastaanoton kansainvälisesti. Arvostettu brittiläinen säveltäjä ja kirjailija Joscelyn Godwin nimitti sitä arviossaan tulevaksi klassikoksi.

Uusi teos on tyyliltään toisenlainen, vaikka tälläkin kertaa matkataan hurjasti ja välillä melankolisesti.

Pyhä Eurooppa on järkälemäinen matkakirja. Siinä kerrotaan tekijän vaelluksista Euroopan vanhoissa pakanallisissa pyhätöissä, kuten lehdoissa ja vuorilla, temppeleissä, salaisissa puutarhoissa, taiteen ja magian palatseissa. Se on kirjan pintataso.

Aki Cederberg on muusikko, kirjailija ja elokuvantekijä.­

Pyhä Eurooppa nimittäin ottaa monta roolia. Matkakirjan lisäksi se on kasvutarina, etsijän tarina, julistusta, modernin ajan rankkaa kritiikkiä, harvinaisen tiedon tietokirja, palopuhe hengen voimasta. Se on kutsu katsella maailmaa täysin toisesta näkökulmasta. Siinä on Gallen-Kallelaa ja Olavi Paavolaista. Epäajanmukaista, hyvässä ja pahassa.

Komeana ja isona kirjana se on myös taikaesine. Talismaani kullattuine aurinkosymboleineen.

Cederberg, hänen puolisonsa ja ystävänsä vaeltavat levottomina. He seisovat tuulisilla vuorenhuipuilla, ryömivät pimeissä luolissa, nostavat juomauhreja murtuneissa linnoissa. He lausuvat voimaloitsuja pyhien tammien juurilla.

Lukija laskeutuu mukana vihkimyksen kaivoon Portugalin Sintrassa, kiipeää Graalin maljan jäljissä helteisen Montségurin linnaan ja rikkoo Astuvansalmen uhripaikan rauhaa vahingossa, koska kävelee pyhien uhrikivien ylitse.

Kirjailija etsii katkenneiden perinteiden juuria tapaamalla toisia kaltaisiaan. Keskustelemalla, väittelemällä, kokemalla itse.

Rosstrappen korkeimmalle kivelle piirretty riimukuvio Harzin vuoristossa lähellä Thalen kaupunkia Saksassa. – Kirjan kuvitusta.­

Ajoittain Cederberg kääntyy puhuttelemaan esseillä, joissa avataan vastaan tulevien oppi­järjestelmien taustoja. Tai niissä kerrataan vähemmän tunnettuja historian solmukohtia. Sitten suunnataan myrkyllisiä mulkaisuja valtakulttuuriin, joka näyttäytyy tyhjänpäiväisenä, ja pohjimmiltaan elämää halveksuvana.

Kerronta herättää ristiriitaisia mietteitä. Ne eivät johdu kirjasta itsestään, vaan siitä, millaista tekstiä olemme tottuneet viime vuosikymmeninä lukemaan.

Kirjoitustyyli on kyllä hyvin tietoinen. Se on kuin viimeisen päälle räätälinpukuun sonnustautunut, kohtelias gentlemanni hopeapäisine keppeineen lausumassa helkavirttä kauppakeskuksen ämpärijonossa.

Ainaiseen irvailevaan camp-ilmeeseen tottuneelle julistus, näyt ja loitsut – ilman ironian häivää – ovat taatusti hämmentäviä. Kirja on suorastaan ironisen ailahtelun antiteesi.

Pyhä Eurooppa tutkii röyhkeästi vilpittömyyttä. Se hylkää temppuilun ja kurkottaa kohti pyhää, pyhyyden kokemusta. Se on oudon virkistävää. Se sysää mielen liikkeelle. Eikä aina sellaisiin paikkoihin, joihin halusi mennä.

Kun kutsutaan valon voimia kädet korkeuksiin kohotettuina, niin flirttaillaan myös pimeyden kuilujen kanssa.

Kirjoittaja tiedostaa ja analysoi aiheensa ongelmaa. Hänen rakastamiensa skandinaavisten, germaanisten ja itämerensuomalaisten kansojen symbolit ja tarinat on aikapäiviä sitten omittu aggressiiviseen, jyrkän nationalistiseen käyttöön.

Anundshögin alueella Ruotsissa on ollut asutusta esihistoriallisilta ajoilta asti. Paikalta löytyy suuria riimukiviä. – Kirjan kuvitusta.­

Jos Saksassa puhuu ikivanhasta riimukirjoituksesta tai puiden mystiikasta, se tuo oitis mieleen natsit. Jos Ruotsissa puhuu viikinkijumalista, aihe yhdistyy äärioikeistoon. Monet liikkeet ovat käyttäneet myyttien symboliikkaa propagandassaan juuri sen vuoksi, että se toimii. Symboleissa on tiedostamatonta voimaa.

Cederberg sanoutuu irti nykynationalismeista sekä vieroksuu new age -liikettä ja uuspakanakultteja. Monikulttuurisuus on hänelle lipevä termi. Sillä peitellään eurooppalaisia ongelmia.

Minusta se on liian yksinkertaistavaa. Sota tai absoluuttinen köyhyys eivät ole esteettisiä kysymyksiä. Kansainvaellusten takana on monesti eurooppalainen vallanhalu ja materialismi. Ja niitä kirja kritisoi. Sekä Pyhän Euroopan voima että ongelma nousevat samasta lähteestä.

Pyhä Eurooppa ei ole vain kirja. Se ei ole kulttuurista juttelua. Se on väkevä loitsu, joka tahtoo hoitaa sairastavaa maailmaa.

Cederberg haluaa riistää symbolit takaisin niiden väärinkäyttäjiltä. Hän haluaa käyttää perinteitä, riimuja ja ääneen lausuttua runoa alkuperäisissä merkityksissään. Eli antamaan voimaa. Yhdistämään ihmisiä toisiinsa, luonnon mahtiin ja elävään maailmaan.

Hän kokee, että kansat ovat luonnollisia ihmisten yhteenliittymiä kaukana politiikan ja maantieteen takana. Ne ovat juuriensa ja perintönsä eteenpäin viejiä. Juuriltaan syöstyt ihmiset ilman aikojen perintöä ovat avuttomia vastaamaan villinä mellastavien markkinavoimien ja luonnon tuhoamisen synnyttämiin mielipuolisiin haasteisiin.

Länsi-Liettuassa sijaitsevalla Noitien kukkulaksi kutsutulla paikalla on satakunta tammesta veistettyä patsasta tai pilaria. – Kirjan kuvitusta.­

Tekijä on epämuodikkaan ajatuksen äärellä: ihmisten olisi herätettävä itsessään pelkän aineen sijaan henki, ja sen myötä löydettävä voimansa muuttaa asioiden tilaa. Cederberg näkee sivilisaation matkaavan vauhdilla kohti erämaata. Hän tarjoaa omakohtaista ja jaettua elämystä ihmisen vastuusta, luonnon pyhyydestä ja elämän syvästä merkityksellisyydestä.

Kyllä, Pyhä Eurooppa on merkillinen kirja. Epäajanmukainen, vahva, ujostelematon. Se juhlii henkistä ja hengellistä perintöä aineellisten saavutusten sijaan.

Mehän olemme oppineet melkein häpeämään Eurooppa kolonialismin raunioitten, sotien, tuhoideologioiden ja ympäristön hävittämisen vuoksi.

Cederberg ei häpeä. Hän tahtoo Euroopan hyvien henkien nousevan. Ajatus vaikuttaa romanttiselta, mutta se on juuri sitä toisin katsomista.

Kirjoittaja on muusikko ja kirjailija.