Tuntuuko sinustakin, että luovuus on kaikonnut? Muusikko Tommi Liimatan 90-luvun kaveri­porukalla saattaa olla ongelmaan ratkaisu

Onko se ihmekään jos pää on uppeluksissa. Pois on jäänyt näinä aikoina kaikki se, mistä luovuutta voi ammentaa, kirjoittaa Mari Koppinen.

Tuntuuko sinustakin, että nämä ajat – en enää edes jaksa sanoa sitä k:lla alkavaa sanaa – ovat vieneet luovuuden? No niin kuule minustakin!

Elämästä on tullut yhtä suorittamisen ja selviytymisen metvurstipötkylää, oikein sellaista tasapaksua ja pitkää.

Seitsemältä herätys, kahdeksalta kone auki ja kahvi kurkkuun, yhdeltä syömään, illalla kone kiinni. Hetki mitä vain ohjelmaa televisiosta sohvalla ja sitten nukkumaan. Aamulla sama homma alusta.

En tiedä, mikä tilanne on niillä, joilla töitä ei ole. Itselläni luovuus olisi siinä tilanteessa vielä tuntemattomampi käsite.

Toisaalta mediat ovat pitkin vuotta raportoineet yrittäjistä, jotka ovat tiukassa tilanteessa tiristäneet tiskiin koko luovuutensa ja keksineet ties mitä hilavitkuttimia ja vaihtoehtoisia toimintatapoja. Olen kuullut muusikoista, jotka ovat säveltäneet usean vuoden tarpeiksi. Kodeissakin on luovittu uusin ratkaisuin. Tässä maassa voisi jakaa miljoonia henkilökohtaisia Nobeleita.

Nostan hattua. Oma luovin tekoni pitkään aikaan oli vaihtaa iltapäiväkahvi -teehen.

Mutta onko se ihmekään jos pää on uppeluksissa. Pois on jäänyt kaikki se, mistä minä luovuuteni enimmäkseen ammennan: sosiaa­liset suhteet, kulttuuritapahtumat, tanssi ja muu liikunta. Varsinkin taiteen parissa se varsinainen aivomyrsky alkaa. Uusia ajatuksia syntyy ja törmää vanhoihin.

Nyt ei synny eikä törmää. Ja lähti se hiihtokin.

Mikä avuksi?

Itselleni on antanut kummasti virtaa kirjailija-muusikko Tommi Liimatan omaelämäkerrallinen nuoruuskuvaus Rollo (Like, 2020). Se on paras koskaan lukemani kuvaus luovuudesta.

Teini-ikäisen Liimatan vauhti on hengästyttävä: sarjakuvaa, päiväkirjaa, kirjeenvaihtoa, sanoituksia, sävellyksiä, laulua, bändiä, kitaratunteja, elokuvaa…

Kertomuksen lomaan on kirjoitettu kaikki se, mistä ihmisen luovuus kumpuaa. Tässä tapauksessa se kumpuaa kuin itsestään kavereiden kanssa länkyttämisestä, bänditreeneistä, siellä täällä touhuamisesta, kylillä nuohoamisesta, kulttuuritapahtumista. Loputtomasta ja intohimoisesta populaarikulttuurin seuraamisesta, siitä puhumisesta ja kirjoittamisesta.

Juha T. Hakala kirjoittaa teoksessaan Luova laiskuus (Gummerus, 2013) siitä, kuinka olennaista on rentoutuminen, kontrollista irti päästäminen, suoranainen laiskuus. Välillä pitää pysähtyä, jotta uudet ideat saavat aivoissa tilaa.

Tämänkin Liimatta ystävineen osasi 90-luvun Rovaniemellä. Kesken kaiken lähdettiin ulos riehumaan potkukelkoilla ja käymään lumisotaa.

Puhumattakaan siitä, että tältä joukolta puuttui se, mikä meillä kaikilla on nykyään koko ajan kädessämme. Sekin alkaa k:lla ja sitäkään en jaksa enää sanoa.