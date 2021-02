Kalevalan päivänä on kiinnostavaa tutkia, millaisia kulkutauteja kansanperinteessämme esiintyy ja miten niitä selitettiin.

2020-luku alkoi pandemialla, jonka armoton koura on puristanut maailman valtimoa jo yli vuoden. Uuden virustaudin leviämistä on seurattu herkeämättä.

Tutkimus ja viranomaistiedotus ovat kuitenkin jääneet välillä alakynteen ihmisten mielissä. Siellä täällä on pilkahdellut tieteestä piittaamattomia ilmiöitä: epäilyksiä viruksen ei-luonnollisesta alkuperästä, salaliittoteorioita ja uskomuksia suojaus- ja parannuskeinoiksi. Viimeksi näyttää heräilleen rokotusvastaisten kirjava rintama.

Nämä reaktiot eivät missään päin maailmaa ole verrattavissa enää vanhimpien kansanomaisten tartuntakäsitysten muodostumiseen, mutta jotain yhteistä nykyajan koronahuhujen ja varhaisen myyttisen ajattelun välillä löytyy: kun eksakti tieto ja vertailukohta puuttuu tai ei kohtaa vastaanottajan taajuuksia, pyrkii tyhjiö täyttymään muulla. Näistä on kosolti esimerkkejä suullisesti välittyvässä runoudessa.

Huomattava osa sairauksien perinnäisistä selityksistä eri kulttuureissa on pelkistettävissä muutamiin kaavoihin. Näitä ovat sielunmenetys, ulkopuolinen pahantahtoinen ampuminen eli projektiili, tartunta paikasta tai aineesta eli saastuminen, ulkopuolisen pahan hengen tunkeutuminen sairaaseen eli possessio, ihmistä sisältä kalvava tautimato ja jumalallisten voimien uhmaaminen eli taburikos.

Kristinusko toi jaon Jumalan tauteihin ja panentatauteihin: edelliset, kuten rokot ja vanhuuden vaivat, olivat ihmisten ulottumattomissa, jälkimmäiset paholaisen, pahan ihmisen tai haltian tekosia ja jotenkin käsiteltävissä.

Saastaisina pidetyt tilat, kuten saunan lauteiden alukset, koettiin tartuntapesiksi. Tämä on helpompi ymmärtää nykykatsannossakin. Toisaalta sama koski epäpuhtaassa tilassa olevia naisia kuukautisissaan. Loitsuistamme löytyykin aimo annos alapään varomista.

Erikoisia, osin jo antiikin elementteihin palautuvia taudinselityksiä olivat meillä nenät, jotka tarkoittivat maasta, vedestä, tuulesta ja suomalaisittain eritoten metsästä saatuja tai suututetun haltiaolennon aiheuttamia sairauksia. Tällaisen taudin sai joko tartuntana kontaktissa tai säikähtämisen takia. Nenä oli sekä ihosairaus että psyyken vaiva.

Keskiajalta levinneille epidemioille, kuten rutolle, koleralle tai punataudille, on oma tartuntamyyttinsä: lento tai lentotauti eli ilmassa tuulen mukana lentävä tauti. Tarkkaan ottaen ainakaan ennen lentävää keuhkotautia eli tuberkuloosia tätä ei mielletty suoraan ilmasta, pisaroista saati aerosoleista tarttuvaksi, vaan selitettiin sen lentävän eläinten, esimerkiksi kukon hahmossa.

Tautilentäjiin ei sentään meillä kuulu koronalepakko, vaikka eräitä uskomuksia siitäkin tunnetaan.

Kalevala ei loitsuistaan huolimatta paljoa kommentoi tartuntatauteja. Yhdeksän taudin joukossa itäisen vihurin raskauttama Tuonen tyttö tosin synnyttää ruton. Muu säeaines on lähinnä syntyselityksiä ja karkoitusmanausta: tauteja ei juuri eritellä tai ne rinnastetaan vammoihin.

Esimerkiksi eepoksen 17. runossa mahtitietäjä Antero Vipunen joutuu Väinämöisen nielaistuaan arvuuttelemaan vaivan juurta aika inhimillisesti: En nyt tuota tunnekana, enkä arvoa alusta, mist' olet, Hiisi, hingannunna, kusta, turma, tänne tullut, puremahan, jäytämähän, syömähän, kaluamahan; Oletko tauti luojan luoma, Surma säätämä Jumalan, Vain olet teko tekemä, toisen tuoma, toisen luoma, pantu tänne palkan eestä, rakettu rahan nenästä?

Viitteitä väestötason epidemioihin on kuitenkin Kalevalan taustalla kansanrunoissa. Tunnetuin esimerkki lienee kalevalamittainen Hiihtävä surma, jota Lauri Viitakin runoilijana muunteli. Elollistettu kuolema hiihtää tai astelee pohtien kenet korjaisi, kuten Kannaksen Sakkolassa: kunkas mie tapan talosta, kunkas kuoletan kylästä. Hyötynäkökulma päättyy armottomasti perheeseen naidun naisen uhraamiseen, kuten Pohjois-Karjalan Kiihtelysvaarassa: jos tapan miniin talosta, suapi poika toisen naisen, toisen naisen naimisella.

Kolkko noutaja talvitiellä on suullisen runoutemme selvin kulkutautisymboli. Surma edustaa tässä pohjimmiltaan tuntematonta vaaraa, salaperäistä uhkaajaa, jolta kukaan ei ole turvassa.

Toinen aito kiintopiste on ajankohta: kevättalvi tajuttiin jo varhain liikkuvien tautien sesongiksi, kuten nykyisinkin tiedetään.

Hengitystieoireet, yskä ja kurkkukipu ovat Kalevalaa tutumpia Suomen Kansan Vanhat Runot -julkaisusarjassa. Yli 89 000 kalevalamittaisen kansanrunotekstin joukossa on myös loitsuja. Koronaan sopivia oireita on kokonaisuudessa kuitenkin vähän.

Kuume ei esimerkiksi esiinny nykymerkityksessään; se onkin Elias Lönnrotin kuumasta johtama uudissana. Vastine sille on toki itämurteissa yleinen horkka, joka on samastettu vilutautiin. Horkka on myös elollistettu, tappava tautiolento. Tarinoissakin se matkaa joskus lavantaudin kanssa.

Yskä on näistä tilastoykkönen, mitä tulee karkotusloitsuihin. Sen arvuutellaan ensin saaneen alkunsa ainakin soista, maista, vesistä, kivistä, kannoista, vatturauniosta, harakan istumasta seipäästä ja vanhoista akoista. Sitten vaivaa ajetaan miehestä tai lapsesta ympäri kyliä, koukkuleuka-akoille, partasuille ukoille, karhun kitaan – ja Yrjölään tai Yrjänään, jotka ovat vain alkusoinnun innoittamia yskän loppusijoituspaikkoja.

Kurkkutautiinkin on sanansa ja apunsa: sen synty voi olla kristillis-myyttinen, kuten pyhän Jordan-virran pilaantuminen huorien huuhtelemista hunnuista, lääke taas todellista hunajaa

Yksi eniten huomiota saaneista huuhaa-heitoista koronan torjumiseksi nousi esille viime keväänä, kun Donald Trump tarjoili puheissaan enemmän tai vähemmän sarkastisesti ultraviolettivaloa kehoon ja desinfiointiainetta suoneen. Maailman näkyvin poliitikko eräänlaisena vääränä samaanina näyttäytyy ikiaikaisen parantamisperinteen rappion symbolina.

Ehkä meillä vallitsee yhä korona-aikanakin tällaisen sijaan tietty viileä suhtautuminen, joka kuvastuu jo vanhan kansan tyynessä, pystypäisessä suhtautumisessa vaarallisiinkin kulkutauteihin. Parempien rohtojen ja rokotusten puutteessa keinot olivat sanallisia. Niitä odotellessa voimme toivottaa pandemialle kuten Pohjois-Karjalan Tohmajärvellä: mää, yskä, tuulen teitä, ahavan reki ratoja, ettei kuulu kuuna päivänä, näy sinä ilemossa ikänä.

Kirjoittaja on kansanperinteen tutkija.