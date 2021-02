Pandemia vauhdittaa fm-radioiden murrosta ja ohjelmavirran muuttumista kuulijan valittaviksi ohjelmiksi, Radio Helsingillä uskotaan.

Radio Helsingin aamussa soitettiin keskiviikkona jäähyväisbiisejä. Kanava lopetti Laura Haimilan ja Niko-Pekka Mäkisen aamuohjelman. Juontajat soittivat viime minuuteilla pätkän Jari Sillanpään kappaletta Sinä ansaitset kultaa ja lauloivat mukana.

”Älä ikinä enää yhdenkään ihmisen anna, kohdella niin kuin mä kohtelin.”

Laura Haimila kysyi:

”Kertooko tää siltä, miten Radio Helsinki kohteli meitä?”

Niko-Pekka Mäkinen naurahti päälle. Haimila selitti, että ymmärtää hankalaa tilannetta.

”Tyydytään kohtaloomme!”

”Tyydytään”, Mäkinen sanoi.

Viimeisenä biisinä he soittivat Spice Girlsin Goodbyen.

Radio Helsinki aloitti fm-lähetykset 20 vuotta sitten, 1. maaliskuuta 2001. Kanava on koko sen historian ajan noussut usein uutisiin talousongelmien takia. Iltalehti kirjoitti tiistaina kanavan isosta myllerryksestä: aamuohjelman lopettamisesta, lomautuksista ja ilmoitusmyyntiongelmista.

Radio Helsingin omistavan Livelaboratorion toimitusjohtaja Tanja Douglass kutsuu juttua ”klikkimeiningiksi”. Muusikkojen liitto omistaa Livelaboratorio Oy:n joka pyörittää myös G Livelab Helsinki -keikkapaikkaa.

Pandemiavuosi on rokottanut Radio Helsingin mainostuloja. Heidän ilmoittajinaan on paljon musiikki- ja kulttuurialan paikkoja, joiden tapahtumat ovat kadonneet. Douglassin mukaan kulukuurin ja esimerkiksi aamuohjelman lopetuksen päämäärä on turvata radion toiminta.

”Ei olla missään talousvaikeuksissa. Me olemme parhaimmassa tilanteessa, jossa Radio Helsinki on koskaan ollut.”

Monet työntekijät ovat olleet osalomautettuina viime vuonna. Päämäärä on ollut tehdä asiat säästöliekillä niin, ettei kuulija sitä huomaa.

Tässä toimitusjohtajan mielestä on onnistuttu. Ennen pandemiaa radiokanavan toimintaa saatiin vakautettua esimerkiksi useiden ilmoittajien kanssa tehdyillä vuosisopimuksilla. Aiemmin kanavaa pyöritettiin lyhytjänteisemmin.

Radio Helsinki lopetti Haimilan ja Mäkisen aamulähetyksen, mutta tässä ei Douglassin mukaan ole mitään poikkeuksellista.

Ohjelmat vaihtuvat aina väliajoin ja varsinkin aamulähetys on vaativa paikka. Taustalla on myös Radio Helsingin kuulijatutkimus, jossa huomattiin kuuntelun keskittyvän myöhempään ajankohtaan, keski- ja iltapäivään.

Iltapäivissä aiemmin sijainnun Njassan ohjelma on nyt siirretty aamuun. Kuulijat ovat ottaneet muutoksen hyvin vastaan.

”Kaikki on hyvin, kun Njassa on aalloilla”, Douglass sanoo.

Radioveteraani Njassa on Radio Helsingin harvoja kuukausipalkkaisia sisällöntekijöitä. Suurin osa tekijöistä tekee yhden lähetyksen viikossa erikoisohjelmaa. Näitä illoista siirretään iltapäivään. Toimitusjohtajan mukaan toimitetut erikoisohjelmat ovat kanavan vahvuus.

Tutkimuksesta käy ilmi, että pandemia-aikana kuuntelutottumukset ovat muuttuneet. Suomalainen kaupallinen radio on rakennettu työmatkojen mukaan: aamu- ja iltapäivälähetyksiin.

”Kun on etäsysteemit ja aikataulut ovat menneet uusiksi, fokus ei ole yhtä lailla aamuohjelmassa.”

Hän ei usko, että vanha järjestelmä täysin palaa poikkeusolojen jälkeen. Koronavirus saattaa vauhdittaa fm-radion murrosta. Ohjelmavirran korvaavat kuulijoiden omat valinnat.

Radio Helsingissä keskitytään tekemään sisältöjä, joita voi kuunnella, koska haluaa. He ovat aloittaneet on demand -palvelun ja mobiilisovelluksen kehittämisen, kun Muusikkojen liitto osti radiotoiminnan vuonna 2016.

Maria Veitola ei ole työskennellyt Radio Helsingin sisältöjohtajana sitten viime kevään.­

Sisältöjohtaja Maria Veitola ei ole tehnyt töitä kanavalla sitten viime kevään, mutta on ollut koko ajan mukana toiminnassa. Douglassin mukaan suhde on ollut aina joustava, ja Veitola on antanut tärkeälle projektille aina aikaa, kun se on ollut mahdollista. Viime vuonna Veitola teki joitain töitä pro bonona, ilmaiseksi. Vuonna 2020 ei tehty oikeastaan monia sisällöllisiä päätöksiä, joten rooli oli aiempaa pienempi.

Radio Helsinki juhlistaa 20-vuotisjuhliaan koko maaliskuun. Kanavalla kuullaan monia vanhoja tekijöitä ja soitetaan ohjelmia historian ajalta. Verkkosivuilla on kuultavissa Kata Salaspuron toimittama podcast-sarja radion vaiheista.