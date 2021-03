Philip Glassin minimalistisen oopperan onnistunut Suomen ensiesitys päätti vuosikymmenten odotuksen.

Ooppera

Philip Glass: Akhnaten. Suomen ensiesitys 20.2.2021 Aleksanterin teatterissa. Ohjaus Ville Saukkonen, kapellimestari Joonas Rannila, lavastussuunnittelu ja videoprojisointi Janne Lehmusvuo, valosuunnittelu Kalle Paasonen, pukusuunnittelija Joona Huotari, koreografia Laura Humppila, musiikin sovitus Timothy Sexton. Esiintyjät Heikki Mahlamäki, Zoltan Darago, Riikka Hakola, Essi Luttinen, Konsta Saari, Ville Salonen, Sampo Haapaniemi, Kristjan Mõisnik, Mika Nikander. Ooppera Skaalan ja Opera Boxin yhteistuotanto.

Vapaan oopperakentän toimijat tekevät Suomessa lähes uskomattomia asioita. Viime viikon lauantaina sai ensi-iltansa kahden helsinkiläisseurueen, Ooppera Skaalan ja Opera Boxin, yhteistuotantona yksi minimalistisen oopperan avainteoksista, Philip Glassin Akhnaten, joka nähtiin nyt ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa. Akhnatenia ovat oopperaan vihkiytyneet odottaneet Suomeen jo vuosikymmeniä.

Toki olosuhteet Aleksanterin teatterissa olivat pandemia-ajalle tyypillisesti surkeat. Ensi-ilta vietiin läpi ilman yleisöä, ja katsomossa istui vain kourallinen kriitikoita. Produktion muut esitykset on jouduttu koronarajoitusten vuoksi siirtämään syyskuuhun. Onneksi esityksestä tehtiin nyt striimaus, joka on nähtävissä maaliskuun alusta alkaen netissä.

Vuonna 1984 kantaesitetty, kolminäytöksinen Akhnaten kuuluu oopperatrilogiaan, jonka muut osat ovat Einstein on the Beach (1976) ja Satyagraha (1980). Teos sijoittuu muinaiseen Egyptiin, ja suurissa linjoissaan se pohjaa tositapahtumiin: 1500-luvulla eaa. elänyt Amenhotep IV eli Akhenaten uudisti vajaat parikymmentä vuotta kestäneen hallituskautensa aikana radikaalisti sekä uskontoa että yhteiskuntaa ja rakensi myös uuden pääkaupungin Keski-Egyptin aavikolle.

Oopperan libretto koostuu vanhoista, muinaiskielisistä teksteistä, joista osa on peräisin kuninkaallisista hautakirjoituksista. Kertojahahmo Horuksen osuudet on käännetty suomeksi.

Oopperan alkaessa vanha faarao on kuollut, ja kruunataan uusi hallitsija, Akhnaten, joka valitsee vaimokseen ja hallitsijakumppanikseen Nefertitin. Faaraon uusi, monoteistinen ja auringonpalvontaan perustuva uskonto osoittautuu liian radikaaliksi. Akhnaten surmataan, vanha hallinto ja polyteistinen uskonto palautetaan. Valtaistuimelle nousee nuori, omalle ajallamme tunnetumpi faarao, Tutankhamon.

Akhnaten on vaativa kokoillan teos, jonka saaminen Suomeen on kaiken kaikkiaan ollut monen vuoden projekti ja pitkällisten neuvottelujen tulos. Olosuhteiden vuoksi on jouduttu tekemään kompromisseja. Suurelle orkesterille alun perin kirjoitettu ooppera esitettiin nyt typistetysti neljän kosketinsoittajan ja kolmen lyömäsoittajan voimin, ja kuorosta oli tehty 12-henkinen solistikuoro.

Syntetisaattoreilla ei aivan täysin pystytty korvaamaan aidon orkesterin sointia, mutta kaiken kaikkiaan ratkaisu toimi. Monille romantiikan klassikkoteoksille, kuten viime syksynä nähdylle Puccinin Turandotille Aleksanterin teatteri on aivan liian pieni. Typistetyssä muodossaan Glassin teos sen sijaan sopii sinne erinomaisesti.

Akhnatenin tyyli rakentuu helposti ymmärrettävälle, tonaaliselle harmonialle, hitaasti muuntuvalle, konemaiselle rytmiikalle sekä musiikillisten elementtien laaja-alaiselle toistolle. Draamaoopperan klassisia muotoja pakeneva ja ilman motiivista kehittelyä etenevä sävelvirta on hypnoottista ja porautuu syvälle alitajuntaan.

Musiikki on äärimmäisine dynaamisine vaihteluineen lumoavan kaunista, mutta sen perustunnelma on syvän melankolinen.

Ville Saukkosen ohjaama ja Janne Lehmusvuon videoprojisoinnein lavastama Akhnaten saa Aleksanterin teatterissa maagiset mittasuhteet. Saukkonen rakentaa ohjauksensa symmetrialle, joka korostaa oopperan vieraannuttavaa estetiikkaa ja rituaalinomaisuutta. Kaikki näyttämöllä on perusteellisesti mietittyä ja oikeaa. Kyseessä on yksi Saukkosen parhaista, ellei paras ohjaus koskaan.

Kontrastia ja elävyyttä näyttämölle tuo koreografi Laura Humppilan ohjaama tanssiryhmä. Kerrankin tanssiosuudet niveltyvät muuhun näyttämötoimintaan saumattomasti. Joona Huotarin puvut täydentävät hienosti visuaalista kokonaisuutta, jossa myös Kalle Paasosen valoilla on merkittävä tehtävänsä tunnelman määrittäjänä.

Egypti-symboliikkaa käytetään säästeliäästi, mikä lisää näyttämötoteutuksen hienostuneisuutta. Koska Akhnatenin uskonnossa palvottiin nimenomaan aurinkoa, avaruudellisen kuvaston, kuten äärettöminä kiertyvien linnunratojen ja aurinkoelementtien hyödyntäminen oopperan visualisoinnissa on luontevaa. On kuitenkin olemassa hienoinen vaara, että tämäntyyppinen kuvasto alkaa pikku hiljaa vaikuttaa kliseiseltä: pian sitä on nähty liikaa.

Yksi oopperan erityispiirteistä on se, että Akhnatenin roolissa kuullaan korkeaa miesääntä, kontratenoria. Sukupuolen rajoja häivyttävänä äänityyppi voi edustaa sekä mies- että naishahmoa. Oopperan nimihenkilönkin voi näin ollen ajatella olevan sukupuoleton androgyyni, mikä oopperan konventiona viittaa muun muassa jumalalliseen ja transsendenttiin. Rooli istui erinomaisesti unkarilaiselle Zoltan Daragolle, jonka oudonkirkas ääni tuntui tulevan toisesta ulottuvuudesta.

Darago ja Nefertitin roolissa kuultu mezzosopraano Essi Luttinen rakensivat rakkausduetostaan herkän ja koskettavan. Sopraano Riikka Hakola tulkitsi Tyen, kuningataräidin roolin elegantisti ja tenori Ville Salonen ylipappina, baritoni Sampo Haapaniemi sotapäällikkönä ja basso Kristjan Mõisnik neuvonantajana tekivät mahtipontiset osansa uskottavasti. Horuksen roolissa kuullun Mika Nikanderin kertojantaidot ovat kerrassaan vaikuttavat.

Rooleihin oli ilmeisesti ehditty paneutua huolella, sillä kaiken kaikkiaan laulaminen oli laadukasta. Kapellimestari Joonas Rannila piti esityksen taitavasti koossa, ja hänen ansiokseen on ilmeisesti luettava myös hyvin harjoitettu kuoro.

Epilogissa uusi kaupunki hautautuu vähitellen hiekkaan ja painuu unohduksiin. Vaikka tähän saakka on nähty toinen toistaan upeampia, väriloistossaan huikaisevia näyttämökuvia, kaupungin haihtuminen horisontista on niistä koskettavin. Akhnaten on resignoitunut muistutus siitä, että elämä on katoavaista. Samalla se kuitenkin antaa mahdollisuuden siirtyä hetkellisesti toisaalle, pakoon vallitsevaa todellisuutta. Juuri näitä lohdullisia kokemuksia tässä ajassa tarvitaan.

Akhnaten on nähtävissä 1. huhtikuuta asti suoratoistotallenteena tiketti.fi-verkkosivulla. Liput 25 euroa. Yleisöesitykset Aleksanterin teatterissa 24.–26. syyskuuta.