Liisa Pentin Zodiakiin koreografioima Neljä x duetto + 1 -teos korostaa dueton ydintä.

Nykytanssi

Neljä x duetto + 1. Kantaesitys Zodiakin studiossa, välitetty katsojille Youtuben kautta. Koreografi Liisa Pentti, assistentit Ari Kauppila, Kaarina Koistinen, Kauri Sorvari, Anna-Maija Terävä. Valosuunnittelu Ina Niemelä, äänisuunnittelu Jouni Tauriainen, pukusuunnittelu Anna Isoniemi, livestriimin ohjaaja Sari Antikainen. Esiintyjät Risto Hirvonen, Petra Isoniemi, Ari Kauppila, Kaarna Koistinen, Vilma Koskinen, Jarkko Malmqvist, Marko Nurmi, Antti Selki, Kari Sorvari, Anna-Maija Terävä.

Kyky herkistyä kunkin tanssijan ominaislaadulle on Liisa Pentin koreografioiden vahvuus. Liisa Pentin Neljä x duetto + 1 -teos asettuu monin tavoin myös kysymään, mille kaikelle katsojat sekä esiintyjät ovat valmiita herkistymään.

Vuodesta 2015 Zodiakissa on kokoontunut autismin kirjon nuorille tarkoitettu tanssiryhmä, jossa kirjoon kuuluva ryhmäläiset tanssivat ammattitanssijapariensa eli kanssatanssijoiden kanssa.

Siellä kehitetyistä asioista ryhmän vetäjä Liisa Pentti sekä ryhmäläisten kanssatanssijat ovat valmistaneet tunnin esityksen neljästä duetosta ja yhdestä soolosta.

Teoksen tapa käyttää tilaa, huomioida eri aisteja ja kosketuksia antavat esitykselle hyvin herkän, pehmeän ja samalla iloisen tunnelman. Iloisuutta luovat myös korvia hellivät äänet, maassa kiemurtelevat valoputket ja päävärejä hyödyntävät vaatteet.

Liisa Pentin aiempi teos autismikirjon nuorten kanssa oli kolme vuotta sitten esitetty Too much, too young, jossa lähtökohtana oli antaa nuorille mahdollisuus muuttua katsoja-kokijoista esiintyjiksi ja oman liikelaadun kehittelijöiksi.

Neljä x duetto + 1 ei lähde enää liikkeelle siitä, että nuoret saisivat mahdollisuuden kehittelyyn vaan teos on kehystetty siten, että se kohottaa esiin vuorovaikutuksen.

Ja, itse asiassa, ei enää pelkästään vuorovaikutusta. Neljä x duetto + 1 kun mielestäni korostaa dueton ydintä, kahden taiteilijan kohtaamista.

Duetoissa ryhmäläisten ja heidän kanssatanssijoidensa kanssa taide sijaitsee kahden taiteilijan välillä ja synnyttää jonkin kolmannen tekijän.

Ensimmäinen duetto haravoi tilaa ja sen mahdollisuuksia, toisessa duetossa pari hakee peilikuvia ja ikään kuin herättelee toisiaan, kunnes päätyy hakemaan havaijilaistanssin keinuntaa sekä can canin riemua.

Kolmannessa ammennetaan leikeistä ja neljännessä otetaan impulsseja keittiöstä, syömisen ja arkitoimintojen liioittelusta, viidennessä humoristinen väijyminen, tuuleen ja luontoon reagoiminen ja lopun saippuakuplat kiihdyttävät tunnelmaa dramaattisemmaksi.

Viidennen osan eli soolon visuaalisuus ja harmonia antavat vaikutelman hetken ajan nykytodellisuudesta irrallaan olevasta fantasiasta.

Lopun soolo klassisine kädenojennuksineen avaa vielä uuden liikekielen kokonaisuuteen.

On tärkeää, ettei erityis­ryhmää lukita tiettyyn paikkaan vain sen vuoksi, että rakenteet sysäävät heidät laitamille.

Pentin lisäksi koreografeista muun muassa Sonja Jokiniemi on viime vuosina tehnyt autismin kirjon ihmisten kanssa teoksia, joissa esitellään uusia kommunikaation tapoja.

Se, mikä näyttäytyy poikkeavalta toiselle, on toisen arkinen todellisuus. Kaikkien tapa liikkua ja kommunikoida voi olla tanssitaiteen keskiössä.

Kontaktin luonnollisuus ja keveys antoi katsojille happea ja keveyttä näinä koskettamattomuuden ja eristyksen aikoina.

Askel oman liikkeen ilmaisemisesta dueton vaatimaan kohtaamiseen tarkoittaa paitsi uudenlaisen herkkyyden omaksumista, myös entistä vahvempaa omaa ilmaisua.

Yli viisi vuotta säännöllisesti harjoitellut ryhmä hitsautuu Neljä x duetto + 1 -esityksen myötä entistä vahvemmin omaääniseksi tanssiryhmäksi.