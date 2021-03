Televisiosarjoista suurin menestyjä oli The Crown. Gaala järjestettiin tänä vuonna etäyhteyksin.

Yhdysvalloissa elokuva- ja televisioalan Golden Globe -palkintogaalassa parhaimpana draamaelokuvana on palkittu Nomadland.

Elokuvan ohjaaja Chloé Zhao palkittiin gaalassa parhaana ohjaajana.

Zhaon voitto on historiallinen, sillä Golden Globe -gaalan 78-vuotisen historian aikana nainen on saanut parhaan ohjaajan palkinnon vain kerran. Kyseessä oli Barbra Streisand elokuvasta Jentl vuonna 1984.

Historiallista oli oli jo ennen palkintojenjakoa se, että kultaisen maapallot jakava Hollywood Foreign Press Association oli asettanut parhaan ohjaajan kategoriaan ehdolle kolme naista. Kuuteen vuoteen kategoriassa ei ole ollut mukana yhtään naista. Kaikkiaan gaalan historiassa ehdolla oli ollut yhteensä viisi naisohjaajaa.

Nomadland sijoittuu vuoden 2008 talouskriisin jälkimaininkeihin ja pohjautuu toimittaja Jessica Bruderin reportaasikirjaan Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century. Elokuva kertoo ikääntyvästä amerikkalaisesta työväenluokasta, joihin kuuluvilla ei enää välttämättä ole rahaa asuntoon. He asuvat autoissaan ja matkustavat ympäri maata kausitöiden perässä.

Palkinnot jaettiin tänä vuonna etänä ja voittajat kommentoivat menestystään videoyhteyksien kautta. Tilaisuuden juonsivat Tina Fey ja Amy Poehler.

Parhaimmaksi komedia- tai musikaalielokuvaksi palkittiin Sacha Baron Cohenin uusin Borat-elokuva, joka on jatko-osa vuonna 2006 julkaistulle elokuvalle. Baron Cohen itse palkittiin roolityöstään elokuvassa: hän sai parhaan miespääosan palkinnon.

Parhaan miespääosan palkinnon draamaelokuvissa sai Chadwick Boseman elokuvasta Ma Rainey’s Black Bottom. Viime elokuussa paksusuolen syöpään kuolleen näyttelijän puolesta palkinnon otti vastaan hänen leskensä Taylor Simone Ledward.

Draamaelokuvan parhaimman naisnäyttelijän palkinnon sai Andra Day elokuvasta The United States vs. Billie Holiday.

Parhaimman vieraskielisen elokuvan palkinnon sai yhdysvaltalainen elokuva Minari, joka kertoo 1980-luvulla Yhdysvaltoihin Etelä-Koreasta muuttaneesta perheestä.

Disneyn ja Pixarin elokuva Soul – Sielun syövereissä palkittiin parhaana animaatioelokuvana.

Koomikko Sacha Baron Cohen vastaanotti Borat-elokuvalleen parhaan elokuvan palkinnon komedia- ja musikaalielokuvan kategoriassa. Hänen vierellään oli puolisonsa, näyttelijä Isla Fisher.­

Televisiosarjojen puolella suurin voittaja oli Britannian kuningashuoneesta kertova The Crown. Se voitti parhaan draamasarjan palkinnon. Emma Corrin palkittiin roolistaan prinsessa Dianana ja Josh O’Connor roolistaan prinssi Charlesina. Gillian Anderson palkittiin roolistaan pääministeri Margaret Thatcherina.

Parhaan minisarjan palkinnon sai Musta kuningatar (The Queen’s Gambit). Näyttelijä Anya Taylor-Joy sai parhaan naispääosan palkinnon minisarjoissa.

Parhaimman musikaali- tai komediasarjan palkinnon vei viime vuonna Emmy-palkintoja kahminut Schitt’s Creek, joka kertoi vararikkoon joutuneen, luksuselämään tottuneen perheen arjesta pienellä paikkakunnalla. Televisiokomedian tai -musikaalin parhaimman naisnäyttelijän palkinnon sai sarjassa näytellyt Catherine O’Hara.

Televisiokomedian tai -musikaalin parhaimman miesnäyttelijän tittelin sai Jason Sudeikis roolistaan sarjassa Ted Lasso.

Striimausjättien välisessä kisassa voiton vei Netflix, joka sai eniten palkintoja sekä televisiosarjoissa että elokuvissa (esimerkiksi The Crown, Musta kuningatar, Ma Rainey's Black Bottom, I Care A Lot).

Suuri pettymys Netflixille oli kuitenkin eniten ehdokkuuksia, kaikkiaan kuusi, kahmineen Mank-elokuvan jääminen kokonaan palkinnoitta. Toinen ennakkosuosikki, Chicagon seitsikon surullisenkuuluisasta oikeudenkäynnistä kertova The Trial of the Chicago Seven toi vain parhaan käsikirjoituksen palkinnon Aaron Sorkinille.

Golden Globe -palkinnot ovat myös suunnannäyttäjä, koska niiden voittajat ovat usein pokanneet myös elokuva-alan vuotuisia pääpalkintoja eli Oscareita.