HS sai yhden hopean, kolme pronssia ja yksitoista kunniamainintaa. Saalis oli kaikista medioista 11. suurin.

Helsingin Sanomat kahmi poikkeuksellisen paljon palkintoja Society for News Designin vuosittaisessa Best of Digital News Design -kilpailussa. HS sai digitaalisen uutisdesignin MM-kisoina tunnetussa tapahtumassa yhden hopean, kolme pronssia ja yksitoista kunniamainintaa.

Helsingin Sanomat sai eurooppalaisista medioista eniten palkintoja.

Eniten tunnustuksia koko kilpailussa sai The New York Times. HS sai 11. eniten palkintoja, ja taakse jäivät esimerkiksi CNN, The Globe and Mail ja National Geographic.

Kilpailussa hopealla palkittiin HS:n ilmastofontti kokeellisen designin sarjassa. Muunneltava fontti pohjautuu Jäämeren jääpeitteestä kerättyyn dataan ja näyttää, kuinka jääpeitteen ennustetaan pienenevän ilmastonmuutoksen johdosta.

”Julkaisimme ilmastofontin konkretisoidaksemme ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sen hidastamiseen tähtäävien toimenpiteiden kiireellisyyttä. Taustalla on pyrkimyksemme tehdä vaikeista asioista ymmärrettävämpiä”, kertoo HS:n art director Tuomas Jääskeläinen.

Fontin ovat suunnitelleet typografit Eino Korkala ja Daniel Coull. Fonttia ei ole tarkoitettu käytettäväksi vain Helsingin Sanomissa, vaan kuka vain voi ladata sen ilmaiseksi.

Fonttia käytettiin esimerkiksi HS:n jutussa kahdesta historiallisesta naparetkestä.

Pronssimitalin sai juttu kaupungin vallanneista skeittareista. Sen tekivät Minja Rantavaara, Rio Gandara, Janne Elkki, Lauri Malkavaara, Emma-Leena Ovaskainen ja Elisa Bestetti.

Pronssia sai niin ikään selvitys siitä, kuka hyötyy Hitas-järjestelmästä. Sen tekijöitä olivat Päivi Ala-Risku, Kalle Silfverberg, Elisa Bestetti, Boris Stefanov ja Lauri Malkavaara.

Kolmannen HS:n pronssin pokkasi juttu luontokuvauksen grand old manista Hannu Hautalasta. Jutun tekivät Anna-Stina Nykänen, Juha Metso, Päivi Niemi, Ea Vasko ja Olli Nurminen.

Lisäksi kunniamaininnan saivat jutut Suomen olympiatoivoista, rikollisten valtaamasta talosta, videopelien historiasta ja jutun some-markkinoinnista, huoltoasemareportaasista, Supercellin pelisuunnittelusta, vatsoista, r-kirjaimen opettelusta, kevään tulosta ja suomalaisista tilastoista.

HS:n palkintosaalis oli lehden historian suurin. Vuosi sitten HS sai kaksi pronssia sekä neljä kunniamainintaa ja kaksi vuotta sitten kaksi pronssia.

Kilpailuun osallistui yhteensä 1 764 työtä 29 maasta. Mitaleita annettiin 151 ja kunniamainontoja 551.

HS:n lisäksi pohjoismaisista medioista palkittiin tanskalaiset Politiken, DR ja TV 2, norjalaiset NRK ja Adresseavisen sekä ruotsalainen Dagens Nyheter.