Elokuva- ja tv-maailman tähdet toivat tämän vuoden Golden Globe -palkintogaalassa koko kansan eteen lapsensa, lemmikkinsä ja kotinsa.

Koronavuoden Golden Globe -palkintogaala tarjosi katsojille kaikkea muuta kuin perinteistä juhlapönötystä. Etäyhteyksin pidetty gaala järjestettiin Suomen aikaa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Kuten HS uutisoi jo aiemmin maanantaiaamuna, parhaan elokuvan palkinnon sai Nomadland. Sen ohjaaja Chloé Zhao taas palkittiin historiallisesti parhaan ohjaajan palkinnolla, vasta toisena naisena gaalan historiassa. Televisiosarjoista menestynein oli The Crown.

Mutta palkintosateen lisäksi nähtiin paljon muutakin.

Poikkeuksellisessa gaalassa elokuva- ja tv-maailman tähdet toivat koko kansan eteen lapsensa ja lemmikkinsä – ja samalla päästiin kurkkaamaan, millaisilla sohvilla Hollywood-tähdet loikoilevat. Tapahtumista raportoi muun muassa elokuvasivusto Deadline.

Katso tästä etägaalan parhaat hetken kuvina.

Jodie Foster ja Alexandra Hedison­

Näyttelijä Jodie Foster ja hänen vaimonsa Alexandra Hedison juhlivat tyylikkäisiin pyjamiin pukeutuneina. Mukana oli myös pariskunnan koira. Foster palkittiin parhaasta sivuosasta elokuvassa The Mauritanian.

Kate Hudson, Kurt Russell, Goldie Hawn ja muut perheenjäsenet.­

Näyttelijä Kate Hudsonin juhliin oli kutsuttu koko suurperhe, johon kuuluvat tietenkin äiti Goldie Hawn ja tämän aviomies Kurt Russell. Hudson oli ehdolla isosiskon roolistaan muusikko Sia Fuellerin ohjaamassa elokuvassa Music.

Lee Isaac Chung tyttärensä kanssa.­

Illan suloisin avec on tässä! Käsikirjoittaja ja ohjaaja Lee Isaac Chung juhlisti parhaan vieraskielisen elokuvan voittoaan yhdessä tyttärensä kanssa.

Daniel Kaluuya­

Etäyhteyksin juhlitussa gaalassa kaikki ei tietenkään mennyt ihan putkeen. Näyttelijä Daniel Kaluuya voitti parhaan sivuosan pystin roolisuorituksestaan elokuvassa Judas and the Black Messiah, mutta juhlakansa ei aluksi kuullut sanaakaan hänen kiitospuheestaan.

”Älkää tehkö tätä minulle! Odottakaa!” Kaluuya huusi, kun yhteyttä oltiin jo katkaisemassa, mutta se yllättäen alkoikin toimia.

Mark Ruffalo ja Sunrise Coigney.­

Näyttelijä Mark Ruffalon lapset heiluivat taustalla, kun heidän isänsä palkittiin parhaan miesnäyttelijän Golden Globella HBO:n minisarjasta I Know This Much Is True. Ruffalo tekee sarjassa kaksoisroolin, sillä hän esittää identtisiä kaksosia, joista toinen sairastaa skitsofreniaa. Vieressä iloitsi vaimo Sunrise Coigney.

Keith Urban, Nicole Kidman ja tyttärensä Faith Margaret.­

Australialaistähti Nicole Kidman oli tänä vuonna ehdolla roolisuorituksestaan HBO:n minisarjassa The Undoing. Vierellä jännittivät puoliso Keith Urban ja heidän tyttärensä Faith Margaret.

Jason Sudeikis ja kaktus.­

Rennosta juhlatyylistä näytti mallia vaaleaan huppariin pukeutunut näyttelijä Jason Sudeikis, jolle kukkapuskaksi kelpasi kaktus. Sudeikis palkittiin roolityöstään komediasarjassa Ted Lasso.

Ben Stiller maistoi palkintoaan.­

Yhtenä illan juontajana toiminut Ben Stiller kertoi, että oli ”lockdownin” aikana muun muassa värjännyt hiuksensa harmaiksi, lukenut kirjan ja opetellut leipomaan. Jälkimmäisestä hänellä oli mukana todisteena Golden Globe -pystin mallinen banaanileipä.

Sandra Oh’n taakse ilmaantui yllätys.­

Kun näyttelijä Sandra Oh esitteli etäyhteyden päästä parhaan elokuvan ehdokkaaksi nimetyn Palm Spings -elokuvan, katsojien huomio kiinnittyi dinosaurusleluun, jota vedettiin pulkassa hänen takanaan.

Anya Taylor-Joy reagoi voimakkaasti, kun selvisi, että hänet palkitaan roolityöstään minisarjassa Musta kuningatar.­

Brittinäyttelijä Cynthia Erivo esitteli näyttävässä neonvihreässä iltapuvussa osan palkinnonsaajista.­

Jodie Foster sai vaimoltaan Alexandra Hedisonilta lämpimän onnittelusuudelman.­

Lukuisista menestyssarjoista (esimerkiksi West Wing) tunnettu Aaron Sorkin jännitti perheensä kanssa The Trial of the Chicago Seven -elokuvan kohtaloa. Tuloksena oli Sorkinille parhaan käsikirjoittajan palkinto.­

Jane Fonda sai Cecil B. DeMille -palkinnon elämäntyöstään. Vahvassa kiitospuheessaan Fonda vaati Hollywoodiin parempaa johtajuutta, jotta kaikkien tarinat tulisivat kerrotuiksi.­