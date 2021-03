Etäyhteyksin toteutettava tapahtuma järjestetään 1.–7. maaliskuuta.

Helsingissä järjestetään tällä viikolla toista kertaa kansainvälinen sellomusiikkiin keskittyvä festivaali Cellofest.

Kyseessä on Sibelius-Akatemian sellonsoiton professorin Martti Rousin sekä ranskalaissellisti Laura Martinin yhdessä kehittämä tapahtuma. Tapahtuma yhdistää kansainvälisen mestarikurssiopetuksen, orkesteriyhteistyön ja uuden sukupolven sellotaiteilijat.

Kun se järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019, se houkutteli paikalle 7 000 osallistujaa.

Tänä vuonna tapahtuma järjestetään etäyhteyksin: sekä mestarikurssi että konsertit striimataan. Konsertteihin otetaan sisälle vain sallittu määrä eli alle kymmenen yleisön edustajaa. Linkit striimauksiin löytyvät tapahtuman nettisivulta cellofest.fi/events.

Kun Cellofest järjestettiin edellisen kerran, herätti kritiikkiä tapahtuman miesvaltaisuus. Tuolloin 24 sellistin joukosta naisia oli vain neljä.

Tänä vuonna sukupuolijakaumaan on kiinnitetty huomiota aivan erityisesti, kertoo tapahtuman tiedottaja Annariina Rautanen.

”Siihen on pyritty, että sekä esittäjä- että säveltäjäkaarti olisi monipuolisempi.”

Ja kun mestarikurssin opettajistosta uhkasi muodostua pelkästään miehistä koostuva ”all-male-panel”, saatiin opettajakuntaan mukaan kolumbialais-amerikkalainen sellisti Christine Lamprea. Päivittäin toteutettavan mestarikurssin muut opettajat ovat sellistit Jian Wang, Arto Noras ja Martti Rousi sekä Tukholman kuninkaallisen musiikkikorkeakoulun sellonsoiton professori ja kapellimestari Ola Karlsson.

Cellofestin teemana on Spring of Hope eli toivon kevät. Sen tarkoituksena on osoittaa, että poikkeusaikanakin on mahdollista yhdistää musiikin avulla ihmisiä sekä järjestää kansainvälistä opetus- ja konsertointiyhteistyötä mielekkäällä ja turvallisella tavalla.

Cellofestin ohjelmistossa on useita kantaesityksiä. Tiistain konsertissa 2. maaliskuuta Sirja Nironen soittaa sellisti-säveltäjä Tara Valkosen tänä vuonna valmistuneen sooloteoksen Soolo no. 2 Anamneesi. Konsertissa kuullaan myös muun muassa virolaisen Alisson Kruusmaan festivaalia varten säveltämä teos Spring of hope sellokvartetille sekä Aija Puurtisen teos Noaiddi & Beaivi Ahcazan (Witch & Sun my Father) sellokvartetille ja sopraanolle.

Lauantain konsertissa Senja Rummukainen soittaa Carlo Grazianin sellokonserton C-duuri. Kyseessä on 1770-luvulla sävelletty teosharvinaisuus, joka kuullaan Suomessa nyt ensi kertaa.

Muihin tapahtumiin kuuluu esimerkiksi torstain Cellomania, jossa pop, rock, peli- ja elokuvamusiikki löytävät uuden muodon sellistiduo Jaani Helanderin ja Lukas Stasevskijn käsissä. Live-elektoriikan avulla toteutettava konsertti oli tarkoitus järjestää Putte’s Bar & Pizza -ravintolassa, mutta muuttuneiden rajoitusten vuoksi se järjestetään vain striiminä. Sunnuntain An evening with Kodaly -konsertti peruuntuu.

Festivaali toteutetaan yhteistyössä Sibelius-Akatemian, Helsingin Kamariorkesterin, Helsingin Barokkiorkesterin, Turun filharmonisen orkesterin ja Italian kulttuuri-instituutin kanssa.

Cellofestiä juhlitaan koko viikko, 1.–7. maaliskuuta.