Toy Story -menestyselokuvistakin tutut hahmot Herra ja Rouva Perunapää säilyvät, mutta leluista voi muodostaa erilaisia perheitä entistä vapaammin.

Leluvalmistaja Hasbro on ilmoittanut Toy Story -menestyselokuvistakin tutun Mr. Potato Head -tuotesarjan logon ja brändin muutoksesta. Mr. Potato Head on esimerkiksi elokuvissa suomennettu muotoon Herra Perunapää.

Mr.-sana poistuu logosta, mikä yhtiön mukaan vastaa paremmin yli 2-vuotiaille lapsille suunnatun Potato Head -tuoteryhmän laajuutta.

Yhtiö arvioi muutoksen edistävän myös sukupuolten tasa-arvoa.

Muutos aiheutti tavanomaisen kohun Facebookin ja Twitterin kaltaisten mielipiteitä voimakkaasti jakavia sisältöjä suosivien pörssiyritysten alustoilla.

Sama toistui joiltakin osin myös perinteisemmässä yhdysvaltalaismediassa. Konservatiivinen Fox News kauhisteli muutosta ja liberaalimpi CNN kauhisteli Fox Newsin kauhistelua laskemalla, että Perunapää-taivastelua harjoitettiin Foxin ohjelmissa kymmeniä kertoja viime viikon aikana. CNN piti tätä esimerkkinä ”kulttuurisodista”.

Osa poliitikoista lietsoi myös kohua ja piti muutosta esimerkkinä niin kutsutusta cancel-kulttuurista, jolle liberaalit ja konservatiivit antavat perin erilaisia määritelmiä.

Hyvin yksinkertaistettuna osa liberaaleista näkee cancel-kulttuurin (cancel tarkoittaa esimerkiksi peruuttamista, mitätöintiä ja poistamista) pohjimmiltaan syrjinnän vastustamisena ja osa konservatiiveista perinteisten arvojen poistamisyrityksinä.

Esimerkiksi republikaanien populistiksi tunnustautuva kongressiedustaja Matt Gaetz kutsui Mr. Potato Headia alkuaan ”Amerikan ensimmäiseksi transnukeksi” vaihdettavien osiensa vuoksi, ”mutta silti se poistettiin”, hän väitti.

Leluvalmistaja Hasbro muistutti muutama tunti alkuperäisen tiedotteen julkaisun jälkeen, että muutos koskee brändiä ja logoa, mutta Herra ja Rouva Perunapää eivät hahmoina ja kyseisten hahmojen niminä katoa mihinkään.

Yhtiö ilmoitti tuovansa syksyllä markkinoille ”luo oma Perunapää-perheesi” -tuotteen, jonka avulla lapset voivat kuvitella ja toteuttaa kahdesta isommasta perunavartalosta ja yhdestä pienemmästä vartalosta 42:n lisäosan avulla hyvin monenlaisia perhekokonaisuuksia. Tuotteet ovat yhteensopivia nykyisen tuotemalliston kanssa.

”Tämä rohkaisee lapsia näkemään lelut leluina mikä rohkaisee heitä olemaan autenttisesti sitä mitä he ovat perinteisten sukupuolinormien ulkopuolella”, arvioi seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksia ajavan GLAAD-järjestön viestintäjohtaja Rich Ferraro uutistoimisto AP:lle.

Hasbro ei ole näiden toimenpiteidensä vuoksi lelu- ja viihdeteollisuudessa erityinen edelläkävijä.

Esimerkiksi alkuaan vaalean ja perin hoikan Barbie-nukkemalliston monipuolistaminen muitakin ihonvärejä ja vartalomuotoja huomioiviksi tehtiin jo aikoja sitten.

American Girl -tuoteryhmään on lisätty poikanukke ja Tuomas Veturin (Tomas and the Tank Engine) tuoteperheeseen on sisällytetty naisten etunimiä sisältäviä vetureita.

Aikoinaan Herra Perunapää oli kuitenkin varsin innovatiivinen tuote. George Lerner kehitti sen vuonna 1949 ja Hasbro aloitti sen valmistamisen ja jakelun vuonna 1952. Siitä tuli Yhdysvaltain ensimmäinen televisiossa mainostettu lelu ja sitä myytiin nopeasti yli miljoona kappaletta vuodessa.

Mr. Potato Head sai rinnalleen Mrs. Potato Headin jo vuonna 1953. Lapsihahmot Spud ja Yam kehiteltiin pian tämän jälkeen.

Alkuperäinen idea oli liittää hymynaamat, jalat, kädet ja päähineet aitoihin perunoihin. Kun lapset eivät suostuneet luopumaan leluiksi muuttuneista ja vähitellen mädäntyvistä perunoista, perunavartalot ryhdyttiin valmistamaan muovista.

Yhtiö on yrittänyt huomioida sittemmin myös muoviteollisuuteen kohdistuneen kritiikin. Lelujen kierrätyskampanja aloitettiin vuonna 2018, ja kasvipohjaisesta muovista tehty Mr. Potato Head Goes Green -tuote tuli markkinoille viime lokakuussa.