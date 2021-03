Ilja Rautsin lyhytelokuva Night of the Living Dicks karnevalisoi sukupuolirooleja.

Elokuvaohjaaja Ilja Rautsi viljelee omissa ohjaustöissään makaaberia ja hysteeristä huumoria. Hänen ohjaamansa satiirinen lyhytelokuva Night of the Living Dicks saa ensi-iltansa Tampereen elokuvajuhlilla.­

Entisessä teollisuushallissa Helsingin Vallilassa tehtiin helmikuussa 2020 epätavallista elokuvaa.

Tommi Korpela odottelee pikkuruisiin uimahousuihin pukeutuneena. Hänen jalkojaan ja selkäänsä voidellaan kiiltävämmiksi.

Korpelalla on erikoinen maskeeraus. Samantyyppinen tehoste on päässään myös parillakymmenellä miesavustajalla. Heidän päälakensa muistuttavat terskoja.

”Nyt toivotaan, että spermakanuuna toimii”, sanoo käsikirjoittaja ja ohjaaja Ilja Rautsi.

Erikoistehostemies on valmistellut ämpärillisen tahnaa. Kameran linssiin on tarkoitus näyttää siltä, että Korpelan roolihahmon pää ejakuloi.

Lyhytelokuvan nimi on Night of the Living Dicks. Sonja Kuittinen esittää päähenkilöä Venlaa, joka saa haltuunsa erikoiset silmälasit. Niiden läpi paljastuu totuus maailmasta: osa miehistä on käveleviä peniksiä.

Rautsin satiirinen lyhytelokuva ottaa kantaa keskusteluun binäärisistä sukupuolirooleista ja viittaa dick pic -ilmiöön eli joidenkin miesten taipumukseen lähettää peniskuvia naisille sosiaalisessa mediassa.

Lyhytelokuva saa ensi-iltansa Tampereen elokuvajuhlilla, jotka järjestetään etänä 10.–14. maaliskuuta. Kansainvälisen ensi-iltansa se saa Amsterdamissa Imagine Film Festivalilla huhtikuussa.

Laajasta näkyvyydestä maailmalla voidaan olla varmoja, sillä Rautsin edellinen teos Helsinki Mansplaining Massacre kutsuttiin yli sadalle festivaalille. Kerttu Hakkaraisen ekspressionistisesti kuvaama uutuus on erikoistehosteineen vielä hurjempi.

Rautsi on kirjoittanut elokuvansa täyteen kumarruksia tieteis- ja kauhuelokuville. Maailman todellisen olemuksen paljastavien lasien idea viittaa John Carpenterin kulttielokuvaan Pahan kehä. Elokuvan nimi on väännös zombie-elokuvien klassikosta Elävien kuolleiden yö, samaan tapaan kuin Helsinki Mansplaining Massacre iski silmää Teksasin moottorisahamurhien alkuperäisnimelle. Repliikeistä voi tunnistaa kumarruksen Terminatorin suuntaan.

Helsinki Mansplaining Massacre oli satiiri miesselittämisestä. Sen valmistuttua Rautsi valmisteli ensimmäistä pitkää elokuvaohjaustaan. Tuottaja Mark Lwoff toivoi vielä toista lyhytelokuvaa.

”Mansplainingista rajasin pois seksuaalisen häirinnän teeman. Se elokuva käsitteli eri asioita. Parin ideointisession jälkeen tiivistyi konsepti laseista ja penishahmoista”, Rautsi kertoo.

Hän kertoo jännittävänsä Dicksin herättämiä reaktioita.

”Mansplaining oli kompakti yhden idean elokuva. Tämä on rönsyilevämpi, ideoita on kuin pitkässä elokuvassa”, Rautsi sanoo.

”Vähän kauhunsekaisesti odotan, mihin kukakin tässä tarttuu. Ideaalimaailmassa elokuva herättää ajatuksia sukupuolirooleista, lokeroinnista, häirinnästä ja vihasta.”

Katso alta Ilja Rautsin elokuvan esittelyvideo:

Anatominen maisema teollisuushallissa Vallilassa muuttuu elokuvallisemmaksi, kun avustajajoukko ottaa paikkansa Korpelan esittämän miesasia-aktivisti Simo Rantamiehen edessä.

Kamera käy. Kiihotuspuheen huipuksi Rantamies laukeaa. Kanuuna toimii kuten piti. Rautsi hurraa.

”En haluaisi joutua lääkäriin selittämään, mitä on tapahtunut”, Korpela kuittaa aiemmat vitsailunsa siitä, että kanuunan kanssa tapahtuisi onnettomuus.

Tuottaja Mark Lwoff seuraa tilannetta myhäillen.

”Nämä kuvaukset ovat loputon huonon huumorin lähde. Voi sanoa hyvällä omallatunnolla avustajille, että siirry sinäkin mulkku vasemmalle”, Lwoff sanoo.

Jos kansainväliset rahoituskuviot ratkeavat, Rautsin ensimmäinen pitkä elokuva kuvataan ensi vuonna. Se on groteski kauhukomedia vampyyrijoulupukista.

Kauhun ja fantasian asialla

Syksyllä on tulossa ensi-iltaan kaksi Ilja Rautsin kirjoittamaa pitkää elokuvaa. Toinen on Emmi Itärannan tieteisromaanin Teemestarin kirja filmatisointi Veden vartija. Saara Saarelan ohjaama elokuva kuvattiin viime vuonna pääosin Virossa ja Norjassa.

Myös Rautsin kirjoittama ja Hanna Bergholmin ohjaama Pahanhautoja on valmistumassa lähikuukausina. Se on myyty etukäteen jo esimerkiksi Yhdysvaltoihin.

Omissa ohjaustöissään Rautsi viljelee makaaberia ja hysteeristä huumoria. Hänen suurin innoittajansa on Monty Python -ryhmässä läpimurtonsa tehnyt ohjaaja Terry Gilliam.

Rautsin toinen lyhytelokuva Night of the Living Dicks kilpailee Tampereen elokuvajuhlilla kahdessa sarjassa, sekä kotimaisessa kilpailussa että genre-elokuvien kansainvälisessä Generation XYZ -kilpailussa.

Hollantilaisen Imagine-festivaalin ohjelmistoon pääsemisen tarkoittaa, että elokuva kilpailee myös eurooppalaisten fantasiaelokuvien Melies d’Or -palkinnoista.

Kolme vuotta sitten valmistunut Helsinki Mansplaining Massacre voitti useita palkintoja fantasiaelokuvafestivaalikentän merkittävimmissä tapahtumissa, muun muassa Etelä-Korean Bucheonissa sekä Espanjan Sitgesissä.