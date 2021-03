Kahdeksanosaisessa Mist sä tuut? -sarjassa kaivetaan esiin paljon sellaista, mikä ei ole aiemmin saanut ansaitsemaansa tilaa.

Suomiräpin historiaa on viime vuosina dokumentoitu ihan kiitettävästi varsinkin kirjoissa. Yksittäisten artistien tarinoiden rinnalla on tarkasteltu esimerkiksi sukupuolen merkitystä sekä päivitetty käsitystä siitä, mitä kaikkea suomiräppi nykyään ­oikeastaan pitää sisällään.

Television puolella kattavalle dokumenttisarjalle olisi edelleen tilausta. Rock-Suomi-dokumenttisarjan pätevästä Koti­pojat-jaksostakin on jo kymmenisen vuotta.

Tuoreemmasta päästä oli taannoinen Suomi vs. rap -sarja. Kolmessa jaksossa se yritti hahmotella koko genren loikkaa kellareista stadioneille mutta jäi raapaisuksi ja aivan liian Helsinki-keskeiseksi.

Ylen kahdeksanosainen Mist sä tuut? nostaa rimaa. Katse on taas enimmäkseen menneisyydessä, mutta nyt pääosassa on paikallisuus. Esiin kaivetaan paljon sellaista, mikä ei ole aiemmin saanut ansaitsemaansa tilaa.

Sarjassa Ylex:stä tuttu Juuso ”Köpi” Kallio reissaa ristiin rastiin Suomea kyselemässä, mitenkä se räppigeimi oikein alkoikaan isoimmissa kaupungeissa. Kallion oma tausta räpin parissa näkyy hyvällä tavalla: toimittaja on haastateltavien kanssa hyvää pataa mutta ei lipsahda faniksi.

Helsingin lisäksi sarjan pysäkkeinä ovat Lahti, Rovaniemi, Jyväskylä, Tampere, Pori ja Turku. Helsingille on omistettu kaksi jaksoa, mikä tuntuu turhalta korostamiselta, kun ottaa huomioon, että sarjan on kaiketi tarkoitus nostaa kaikki kotiseuturäppärit samalle viivalle.

Painotusta perustellaan sillä, että stadin eri kaupunginosien välillä paikallisuudesta pidetään vähintään yhtä kovaa metakkaa kuin kaupunkien välillä.

Jakolinjoja löytyy tietysti myös muualta kuin maantieteestä. Kiinnostava on esimerkiksi genren sisällä tunnustettu puolitotinen jako tirehtööreihin ja puunhalaajiin, listojen kärkeen häpeilemättä tähtääviin ja enemmän marginaalissa riimitteleviin räppäreihin. Kaikesta päätellen tekijöiden kesken vallitsee tätä nykyä yhteisymmärrys siitä, että molempia on ­tarvittu. Hittinikkarit ovat näyttäneet, mitä menestyksen eteen on tehtävä, ja oman polkunsa tallaajat ovat puolestaan laajentaneet skaalaa.

Ääneen pääsee joukko eri kaupunkien konkareita ja tuoreempia kykyjä. Mukana on historiallista perspektiiviä antavat peruspalefacet mutta myös suurelle yleisölle vieraampia nimiä, joiden kautta ruohonjuuritasokin tulee huomioitua.

Tästä olisi hyvä sauma jatkaa syvemmälle maakuntiin. On hyvä muistaa, että kuten aikoinaan rockia, punkia ja heviä, räppiäkin on tuutattu antaumuksella myös kasvukeskusten ulkopuolella.

