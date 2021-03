Aapo Häkkisellä on monta rautaa tulessa.

Klassinen, albumi: J.S. Bach: Konserttoja 3 & 4 cembalolle. Häkkinen, Spányi, Holtz, Anna-Maaria Oramo, Helsingin barokkiorkesteri. Aeolus. ★★★★★

Klassinen, albumi: Schubert: Arpeggione-sonaatti, Pianotrio nro 2. Höbarth, Rudin, Häkkinen. Naxos. ★★★★

Täytyy ihmetellä ja ihailla Aapo Häkkisen monipuolisuutta kosketinsoittajana, kamarimuusikkona, kapellimestarina ja vanhojen oopperoiden elvyttäjänä. Tässä eivät ole läheskään kaikki hänen roolinsa.

Hän on esimerkiksi avannut sellisti Heidi Peltoniemen kanssa vuoden hiljaiseloa viettäneen Pitäjänmäen Kulttuurikirkon, nykyisen Kyläkirkon, uudelleen käyttöön. Vuosittaisia konsertteja ja produktioita on ollut ympäri maailmaa kymmenittäin, eikä korona-aikakaan ole pysäyttänyt vauhtia täysin.

Häkkisen johtaman Helsingin barokkiorkesterin toiminnassa pistää silmään kansainvälisyys. Kotimaisten kärkimuusikoiden ohella vierailevat laulu- ja soitinsolistit, kuorot ja kapellimestarit ovat kansainvälistä ykköskaartia.

Tällä vuosituhannella Häkkinen on tehnyt eri rooleissa yli kolmekymmentä levyä. Tuoreimpana on neljäs ja viimeinen levytys Johann Sebastian Bachin cembalokonserttojen sarjassa. Vuorossa ovat kolmen ja neljän cembalon konsertot, joissa Häkkisen rinnalla solisteina ovat Miklós Spányi, Cristiano Holtz ja Anna-Maaria Oramo.

Helsingin barokkiorkesterissa soittaa yksi muusikko stemmaa kohden, lukuun ottamatta sellon ja kontrabasson muodostamaa continuota. Sointi on hämmästyttävän lihaksikas, rehevä ja elämäntäyteinen, mihin erityyppiset soolocembalot lisäävät helisevää loistokkuutta ja runsautta.

Levyn päättää Bachin viimeisen oppilaan Johann Gottfried Müthelin duetto Es-duuri. Sen soittavat Häkkinen ja Spányi kahdella klavikordilla.

Soittajalle välittömän tuntuman antava klavikordi on ainoa kosketinsoitin, jonka ääneen voi vaikuttaa sen syttymisen jälkeen. Soittonsa ilmeikkyyttä kehittävä muusikko saa siitä parhaat kiksit, mutta isossa tilassa etäällä istuva kuulija joutuu höristelemään korviaan kuullakseen mitään.

Levyllä ongelma on ohitettavissa edellyttäen, että äänitys on tehty aistikkaasti ja kuunteluvoimakkuus pysyy kohtuudessa. Klavikordin kiehtovan epätäydellinen haurauden ja pyöreyden yhdistelmä alkaa huumata merkillisesti. Dueton tunteikkaissa kiemuroissa soi jo myrskyn ja kiihkon aikakausi.

Toisella uutuuslevyllä kuullaan harvinaista arpeggionea: kuusi kieltä, otenauhat, viritys kitaran tapaan, pidetään polvien välissä ja soitetaan jousella. Wienissä 1823 kehitelty kitaran ja sellon risteytys ei onnistunut juurtumaan käyttöön.

Ainoa elämään jäänyt sävellys arpeggionelle on Franz Schubertin a-molli-sonaatti D821. Sitä kuulee paljon alttoviululle tai sellolle sovitettuna, mutta nyttemmin on rohjettu tarttua alkuperäiseen soittimeen.

Alexander Rudinin soitossa on hienoinen varovaisuuden maku, vaikka ottaakin huomioon, että arpeggionessa on luontaisesti Rudinin varsinaista soitinta, selloa hiljaisempi ääni.

Häkkinen soittaa fortepianolla avaukseksi yhden noista Schubertin iki-ihanista melodioista, mutta saa muuten pysytellä enimmäkseen myötäilevässä roolissa.

Schubertin Es-duuri-pianotrio D929 on kuuluisa hitaasta osasta, jonka teema on muunneltu ruotsalaisesta kansanlaulusta. Sitä on käytetty lukemattomissa elokuvissa. Nostalgisen sävelmän yllättävä ilmaantuminen finaalin huolettomasti rallattelevien teemojen rinnalle liikuttaa syvästi. Finaali kuullaan alkuperäisessä pituudessaan.

Myös soitinmusiikin taustalla puhuvat Schubertin laulujen ihmiskohtalot: toiveikkuus, jopa iloisuus, josta kuultaa selittämättömästi läpi se, ettei onni ole yksinäisen vaeltajan palkkana.

Oli kyse romantiikasta tai barokista, Häkkisen soitossa yhdistyvät epätodennäköisen voimakkaasti vastakkaiset maailmat, yhtäältä vankkuus, vääjäämättömyys ja pidättyvyys, toisaalta kiihkeys, tunteikkuus ja detaljitason joustavuus.

Häkkinen tuntuu tavoittavan juuri vapauden kautta syvällisesti musiikin – ja aikakauden – hengen.

Kun lukee Häkkisen äskettäin julkaistua kirjoituskokoelmaa Fantasia, esikuva löytyy vanhan musiikin liikkeen suuresta vaikuttajasta, cembalisti Gustav Leonhardtista, joka vaati soitolta dynamiikkaa ja tulta, mutta ilman liioittelua.

Kriitikon valinnat: Musiikkia Proustin salongeista

Klassinen, albumi: Steven Isserlis & Connie Shih: Music from Proust's Salons. BIS. ★★★★★

Kiehtova idea yhdistää Marcel Proustin tuntemia säveltäjiä. Reynaldo Hahn oli pari vuotta hänen rakastajansakin. Camille Saint-Saënsin sellosonaatti nro 1 kuohuu säveltäjälle epätyypillisen kiihkeästi. Proustin kotijumalia olivat Gabriel Fauré ja César Franck, jolta kuullaan viulusonaatin selloversio. Henri Duparcin Lamento on hauras nuoruudenteos, jolle Augusta Holmèsin kantaatista sovitettu Récitatif et chant muodostaa ylevän kontrastin. Voimakas ja tunteellinen sello–piano-duo Steven Isserlis & Connie Shih olisi ollut tervetullut Proustin salonkeihin kadonnutta aikaa etsimään.

Klassinen, albumi: Beethoven: Klarinettitriot op. 11 ja 38. Trio Origo. Brilliant Classics. ★★★★

Varhaisempaa klarinettimusiikkia ei ole liikaa, ja tässä sitä nyt on eläväisinä esityksinä. Beethoven sävelsi B-duuri-trion op. 11 finaaliksi muunnelmia Joseph Weiglin oopperan suosikkimelodiasta. Veikeältä se kuulostaakin. Es-duuri-trio op. 38 on säveltäjän oma sovitus suositusta septetosta op. 20. Suomalainen Trio Origo soittaa periodisoittimin: Asko Heiskanen, klarinetti, Jussi Seppänen, sello ja Jerry Jantunen, fortepiano. Yhtye tulkitsee notkeasti ja vauhdikkaasti sitä, kuinka Beethoven railakkaasti potkii itseään irti klassismin sopuilusta kahleita vielä varsinaisesti katkomatta.

Klassinen, albumi: Islannin sinfoniaorkesteri, Daníel Bjarnason: Occurrence. Sono Luminus. ★★★★

Islantilaista musiikkia ei sovi niputtaa yhteen, mutta kaksi traditiota siinä voi erottaa. Toista luonnehtii vulkaaninen, syvältä kumpuava sointi, toista leimaa meditatiivinen avaruus. Veronique Vakan Lendh edustaa kumpaakin ja Magnús Blöndal Jóhanssonin Adagio jälkimmäistä. Levyn pääteos on Daníel Bjarnasonin viulukonsertto, jonka solistina Pekka Kuusisto sekä soittaa poikkeusviritettyä viulua että viheltää. Haukur Tómassonin In Seventh Heaven ja þuriður Jónsdóttirin Flutter täydentävät kiehtovan levyn, joka on kolmas Islannin sinfoniaorkesterin maansa musiikkia esittelevässä sarjassa.

Klassinen, albumi: Schönberg & Fried: Verklärte Nacht. Skelton, BBC SO, Gardner. Chandos. ★★★★

Levyn yhteinen nimittäjä on Dehmelin Verklärte Nacht -runon rakkauden ja petoksen ilmapiiri, joka innoitti Schönbergiä kuuluisaan jousisekstettoon. On ilo kuulla se isolla jousistolla hehkuvasti esitettynä, vaikka Karajanin voittajaa siitä ei saa. Oskar Fried sävelsi runon oopperakohtauksen tapaan. Harvinainen herkkupala on Iloisesta leskestä tunnetun Franz Lehárin kuumeisesti heittelehtivä Fieber. Wagnerin ja Mahlerin kaikuja voi kuulla Stuart Skeltonin uljaasti kajahtelevassa tenorissa, joka Korngoldin neliosaisessa laulusarjassa Lieder des Abschieds joutuu laajoissa hypyissä hivenen ahtaalle.