Kirja-arvostelu

Tietokirja

Osmo Tapio Räihälä: Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa. Atena. 270 s.

Ketä kiinnostaa, kuunteletko?

Näin raflaavasti otsikoi säveltäjä Milton Babbittin (1916–2011) editori vuonna 1958 artikkelin, jolle Babbitt itse oli ehdottanut otsikoksi – kieltämättä jonkin verran tylsemmin – Säveltäjä spesialistina. Editori voitti, ja niin Babbittin käsikirjoitus The Composer as Specialist sai High Fidelity -lehdessä uuden otsikon Who Cares if You Listen?