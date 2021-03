Aika on vihdoin kypsä monitahoisille transsukupuolisten tarinoille, Zackary Drucker uskoo.

Zackary Drucker on toinen The Lady and The Dale -dokumentin ohjaajista. Helmikuussa HBO:lle tullut dokumentti kertoo Liz Carmichaelin tarinan. Tämä oli transnainen, autoalan yrittäjä, äiti ja huijari.­

Yhdysvaltalaisella Zackary Druckerilla on iso osa nykytelevision transtarinoiden kertomisessa. Hänet tunnetaan palkitun Transparent-sarjan (2014–2019) tuottajana ja HBO Nordicilla helmikuussa debytoineen The Lady and The Dale -dokumenttisarjan toisena ohjaajana.

The Lady and The Dalessä hän kertoo Liz Carmichaelin tarinan. Tämä oli transnainen, autoalan yrittäjä, äiti ja huijari.

”En ollut koskaan kuullutkaan Carmichaelista, vaikka olen omistautunut transhistorian koko skaalan ymmärtämiselle”, Drucker kertoo videopuhelussa.

Drucker epäilee, että Car­michaelia ei tunnistettu trans­yhteisön jäseneksi, koska osa ­aikalaisista syytti naista naamioitumisesta: transsukupuolisuutta pidettiin pelkkänä kikkana viran­omaisten harhauttamiseksi. Car­michael oli rötöstellyt jo ennen kuin varasti autoalan firmaansa sijoittaneiden ihmisten rahat.

”Mietin, onko maailma valmis kompleksiselle transpäähahmolle, joka ei ole yksinomaan hyvää tarkoittava. Mutta miksi transhahmojen pitäisi olla täydellisiä roolimalleja”, Drucker kysyy.

New Yorkin osavaltiossa syntynyt Zackary Drucker kertoo aina tunteneensa vetoa antisankareihin ja ulkopuolisiin. Hän kasvoi teininä 1990-luvulla fanittaen uutta indie-elokuvaa ja ohjaaja John Watersin teoksia, joissa sukupuolten ja seksuaalisuuksien moninaisuus kukoisti ilman kirkasotsaista saarnaamista. Ennen televisiouraa hän teki me­diataidetta ja performansseja samoista teemoista, myös omasta transsukupuolisuudestaan.

”Kuten Liz, minäkään en ole koskaan halunnut sopeutua kunnialliseen yhteiskuntaan. Pidän itseäni taiteilijana ja toisinajattelijana.”

The Lady and The Dalen kohdalla Drucker näkee itsensä myös historioitsijana – tai historian uudelleen kirjoittajana. Hän halusi löytää tositarinan lehtijuttujen ja pöytäkirjojen takaa.

”Minusta oli henkilökohtaisesti turhauttavaa, miten Liziä kohdeltiin lehdistössä, oikeudenkäynnissä ja yleisen mielipiteen tasolla.”

Drucker halusi asettaa Liz Carmichaelin osaksi historiallista taustaa ja tehdä transfobian näkyväksi. Tässä onnistuakseen hänen piti istua samassa huoneessa fobiaa edustavien ihmisten kanssa ja haastatella näitä.

”Se oli vaikeaa, mutta se oli myös tärkeää, tarinaan kuuluvaa ja väistämätöntä.”

Muissakin television esittämissä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tarinoissa katsotaan nyt taaksepäin. HBO Nordicin ohjelmistoon kuuluvat muun muassa Veneno, joka kertoo transtaustaisen tv-tähden tosi­tarinan, sekä It’s a Sin, joka kuvaa 1980-luvun aids-kriisiä homomiesten silmin. Netflixistä löytyy drag ball -juhlakulttuuria kuvaava Pose sekä dokumentti Disclosure, joka johdattaa transhahmojen historiaan tv:ssä. Drucker on yksi dokumentin haastateltavista.

”Nyt meillä on tilaa kasvaa ja kertoa monimutkaisia tarinoita. Kun työskentelin Transparent-sarjassa vuosia sitten, televisiossa olivat vain Orange is the New Black ja Transparent”, hän sanoo.

”Mielestäni televisio on paras väline sosiaaliseen muutokseen. Ja usein sosiaalinen muutos edeltää poliittista muutosta noin kymmenellä vuodella.”

Transsukupuolisuus onkin yksi aiheista, joita puidaan Yhdysvalloissa käynnissä olevissa poliittisissa keskusteluissa tai ”kulttuurisodissa”. Jos veroja kartellut ja valtion kontrollista eroon ­pyrkinyt konservatiivi Li­z Carmichael eläisi, hän olisi keskusteluissa luultavasti ainakin osittain eri puolella kuin Drucker.

”Kun tutustuu Lizin tarinaan, tajuaa, että hänen tuhoutumistaan ajaneilla ihmisillä oli poliittisesti yllättävän paljon yhteistä hänen kanssaan.”

The Lady and the Dale, HBO Nordic. (K15). Transparent, Amazon Prime Video.