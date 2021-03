Vielä kolme vuotta sitten näytti siltä, ettei kotimaista melkein historiallista epookkisarjaa ole mailla halmeilla. Vaan nyt onkin, kirjoittaa toimittaja Sanna Kangasniemi.

Siitä on nyt kolme vuotta, kun kaipasin tällä samalla palstalla kotimaista laatuepookkia.

Katselin The Crownin toista kautta ja haikailin: ”Näin hyvin tehty, historiallisesti lähes tosi epookkisarja saa ­aikaan myös pienen haikeuden. Ajatella, jos Suomessa olisi rahaa ja osaamista tehdä tällaista.”

No halleluja sekä istu ja pala, nyt se on sitten tapahtunut! Hyvin tehty, historiallisesti lähes tosi kotimainen epookkisarja on syntynyt! Töttöröö ja hurraa!

En ole ylpeä pessimismistäni, mutta sen sijaan aivan mielettömän iloinen asioiden saamasta odottamattomasta käänteestä.

Ihme on nimeltään Nyrkki, vuoden 1955 Helsinkiin sijoittuva vakoojatrilleri. Kymmenosaista sarjaa esitetään paraikaa MTV3:lla, kokonaisuudessaan sarja on nähtävissä C Moressa. The Crownin tasoa sarja ei, luonnollisesti, ole, mutta hyvinkin esimerkiksi ruotsalaisen Aika on meidän -ihanuuden.

Se on helpotus.

Tiedän olevani kovasti nättinokkainen, mitä tulee epookkiin. Se johtuu siitä, että jos sellaisia sukusaagoja kuin Dynastia, Colbyt tai Falcon Crest ei lasketa, epookki on aina ollut minusta ihaninta telkkaria.

Onkin ollut enemmän kuin ilahduttavaa seurata, miten varsinkin melkein tosista historiallisista tv-sarjoista on tullut suorastaan muotigenre.

Sitä, että lähes tosi epookki voi parhaimmillaan myös opettaa – tai ohjata tutustumaan histo­riaan tarkemmin –, en enää uskalla sanoa.

Olen ymmärtänyt, että televisiosta inspiraatiota oppimiseen ottavaa pidetään yksinkertaisena, tomppelina.

En siis missään tapauksessa Nyrkkiä katsoessani googlannut kiinnostavaa lisätietoa Porkkalasta, pois se minusta. Sivistyneenä Tiesin Kaiken Jo Ennalta.

Jos näyttelijöiden erinomaisuutta (muun muassa Emmi Parviainen, Jonna Järnefelt, Hannu-Pekka Björkman, Olavi Uusivirta) ei lasketa, tiivistyy Nyrkin hienous siihen, että ei tarvitse katsoa ohi.

Kohtaukset ja miljööt on rakennettu niin, että ne eivät hölsky. Niistä löytyy kaikki tarvittava tunteen ja ulkonäön puolesta. Ok, 1950-luvun New Yorkiin ei ihan päästy, mutta unohdin sen jo.

Kohti katsomisen onnenkin voi tiivistää. Se on valkoisen puu­villalakanan pitsisomiste sängyssä Supon salakonttuurissa.

Vanhanajan vahvan puuvillalakanan tuntu: historiallinen tosiseikka siinä kuin sekin, että Kekkonen valittiin presidentiksi vuonna 1956.