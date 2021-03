Yhdysvaltalainen taidekeräilijä on myynyt kymmenen sekunnin mittaisen digitaalisen taideteoksen 6,6 miljoonalla dollarilla eli noin 5,5 miljoonalla eurolla, kertoo uutistoimisto Reuters.

Tietokoneanimaatiolla toteutettu video vaikuttaa esittävän maassa makaavaa, erilaisia iskulausein peitettyä Yhdysvaltain entistä presidenttiä Donald Trumpia.

Teoksen myynnistä tekee poikkeuksellisen se, että se on ollut katsovissa ilmaiseksi muun muassa Twitterissä, eikä siitä ole lainkaan fyysistä versiota. Teoksen voi katsoa kokonaisuudessaan tämän artikkelin yhteydessä olevalta videolta.

Yhdysvaltalaisen Mike Winkelmannin, taiteilijanimeltään Beeplen, teos CROSSROAD eli ”Tienristeys” myytiin lohkoketjuteknologian avulla. Muun muassa kryptovaluutta Bitcoinin hyödyntämä tekniikka mahdollistaa digitaalisten tuotteiden todentamisen.

Käytännössä myynnissä oli siis teoksen ”alkuperäisversio”.

Teoksen myyneen Pablo Rodriguez-Frailen mukaan kyse on lohkoketju­todentaminen tekee teoksesta ainutkertaisen.

”Voit mennä Louvreen ja ottaa kuvan Mona Lisasta, mutta sillä ei ole mitään arvoa, koska sillä ei ole työn alkuperää tai historiaa”, Rodriguez-Frailen kertoi Reutersin haastattelussa.

Hän itse maksoi teoksesta viime vuonna 67 000 dollaria eli noin 55 500 euroa.

Myös brittiläinen huutokauppa Christie’s on asettanut ensimmäistä kertaa myyntiin digitaalisia teoksia.

Beeblen 5 000 digitaalisesta maalauksesta koostuvasta Everydays: The First 5 000 Days -teoksesta on tarjottu Reutersin mukaan jo kolme miljoonaa dollaria eli noin 2,5 miljoonaa euroa.

Kaupankäynti lopetetaan 11. maaliskuuta.