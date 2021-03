Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Euroviisut

Euroviisut järjestetään sittenkin livenä: Esiintyjät 41 maasta matkustavat Rotterdamiin, vaikka Hollantiin menemistä pitää tällä hetkellä ehdottomasti välttää

Euroviisujen ruotsalaisjohtajan mukaan matkustaminen on ”välttämätöntä. ”Se on työ, joka on tehtävä.”

Suomea Euroviisuissa edustaa tänä vuonna Blind Channel.­