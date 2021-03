Tim Cainin säveltämän Change Is Coming -teoksen sanat pohjautuvat ympäristöaktivisti Greta Thunbergin YK:n ilmastokokouksessa pitämään puheeseen.

Kun musiikki on suurta ja viesti painava, tarinan pitää olla suoraviivainen.

Näin ajatteli Klaus Welp, kun hän sai ohjattavakseen Tapiolan kuoron ilmastonmuutosaiheisen videon.

Niinpä tänään keskiviikkona maailman luontopäivänä julkaistulla videolla nähdään, miten Laura Birnin, Tommi Korpelan, Jasper Pääkkösen ja Pihla Viitalan esittämien vanhempien lapset yksi toisensa jälkeen karkaavat vanhempiensa seurasta.

Teinityttö ei halua enää lentää ja toinen lapsi ei kestä katsoa, kun äiti lappaa ostoskoriin naudan jauhelihaa. Kolmas hyppää pois isänsä auton kyydistä, kun tien varressa hiilivoimalan piiput putruttavat ilmaan päästöjään. He ovat saaneet tarpeekseen edellisen sukupolven tuhlailevasta elämäntavasta.

Videon tarinan teemat ovat tuttuja, mutta ne todellakin riittävät sanoman esiin tuomiseen. Englantilaisen Tim Cainin säveltämän Change Is Coming -teoksen sanat nimittäin pohjautuvat ruotsalaisen ympäristöaktivistin Greta Thunbergin YK:n ilmastokokouksessa 23.9.2019 pitämään puheeseen.

Kun monikymmenpäinen lapsikuoro yhä uudestaan lähes huutaa ’how dare you, how dare you’, aikuinen katsoja tuntee häpeän hiipivän pitkin selkäpiitään.

Katso Tapiolan kuoron video alta:

Tunne on tuttu myös ohjaaja Welpille. Niinpä hän ei epäröinyt hetkeäkään, kun Tapiolan kuoron taiteellinen johtaja Pasi Hyökki kysyi häntä videon ohjaajaksi.

”Teemme joka päivä isoja uhrauksia lastemme eteen, mutta tuntuu usein, että ne eivät ulotu heidän tulevaisuuteensa asti. Ajattelen, että tämän videon tekeminen oli minulle hyvä tilaisuus käyttää ammattitaitoani johonkin järkevään”, Welp kertoo.

Tapiolan kuoro on kansainvälisestikin tunnettu ja moninkertaisesti palkittu espoolainen lapsi- ja nuorisokuoro.­

Video kuvattiin pääkaupunkiseudulla viime vuoden lopulla. Kaikki sujui vauhdikkaasti ja jopa paremmin, kuin Welp oli osannut odottaa.

”Lasten roolit näyttelevät Elsa Malmberg, Anton Seppänen sekä Aino Hyökki olivat uskomattoman luontevia. Ohjasin heitä olemaan ihan kuin olisivat tavallisestikin ja he olivat heti oikeassa moodissa mukana. Samoin kuin koko kuoro”, hän kertoo.

Myöskään ammattinäyttelijöitä ei ollut vaikea houkutella mukaan, ja erityisesti Welp yllättyi siitä, että videota päästiin kuvaaman S-marketiin.

”Olin etukäteen ajatellut, että kuvaisimme luultavasti Ruohonjuuressa, mutta tämä kertoo siitä, että ilmastoasiat alkavat olla tärkeitä myös suurille ketjuille.”

Ilmastoasiat ovat pitkään olleet itsensä aktivistiksikin määrittelevän Welpin sydäntä lähellä. Helsingin Sanomiinkin kuvituksia tehnyt Welp on tehnyt töitä ympäristöjärjestöille ja muun muassa kahdeksan vuoden ajan vastamainoksia Voima-lehteen. Hän on myös ohjannut etnobändi Juurakon ilmastoaiheisen videon Räntää, hyhmää.

”Ilmastonmuutos on niin painostava, iso ja meidän arkeen ja tulevaisuuteen vaikuttava asia, ettei ihmiskunta aiemmin ole ollut saman mittakaavan ongelman edessä. Se ahdistaa, mutta ajattelen, ettei siitä vaikeneminen kannata. Kannattaisi kääntyä ongelmaa kohti ja yrittää ratkoa se, vaikka välillä tuntuu, että olemme jo auttamattomasti myöhässä.”

Klaus Welp­

Welpin veli, professori Martin Welp on työskennellyt ilmaston ja ekosysteemien muutoksen parissa, ja hänen hyvä ystävänsä, saksalainen Wolfgang Lucht toimii Potsdamin ilmastoinstituutissa professorina. Monista yhteisistä keskusteluista Welpin mieleen on jäänyt erityisesti tarinankerronnan rooli muutoksissa.

”Luchtin mukaan meillä on jo tarpeeksi tietoa ja tutkimusta ilmastonmuutoksessa. Hänestä se pitäisi viestiä tarinoina, sillä ainoastaan tarinat voivat muuttaa ihmiskunnan kohtalon. Eikä se ole tutkijoiden tehtävä”, Welp sanoo.

Ajantasaisin palaute tulee kuitenkin kotoa.

”16-vuotias tyttäreni sai minut ryhtymään vegaaniksi puolen vuoden aivopesun jälkeen. Joskus aiemmin ajattelin, etten selviä, jos en saa lihaa joka päivä. Mutta itse asiassa vegaanius on äärimmäisen helppoa sen jälkeen, kun on testannut läpi kauppojen vaihtelevatasoisen vegetarjonnan ja löytänyt sieltä ne tosi hyvät”, hän kertoo.

Welp on varma, että hänen sukupolveltaan tullaan tulevaisuudessa kysymään, eivätkö he muka tienneet, mitä tapahtuu, aivan samalla tapaa kuin toisen maailmansodan aikana eläneiltä saksalaisilta on kysytty.

”En kuitenkaan ole pessimistinen. Koronaepidemia on osoittanut, että ihminen pystyy muutokseen ja halutessaan tekemään vaikka mitä manööverejä. Toivottavasti se näkyy pian myös siinä, miten suhtaudumme ilmastonmuutokseen.”

Jasper Pääkkönen esittää videolla isää, joka huomaa kesken autolla ajon, että lapsi on häipynyt.­

Welp ei yllättynyt siitä, että Change Is Coming- teos ja video ovat saaneet myös kritiikkiä osakseen.

Seura-lehden toimituspäällikkö Petri Korhonen kirjoitti tiistaina Tolkun henkilö -blogissaan videon ehkä tavallista aggressiivisemmasta tiedottamisesta ja epäili työryhmää jopa lobbauksesta.

Welpistä se on naurettavaa. Hän oli ohjaajan roolissa lähettänyt sähköpostia tutuille median, tieteen ja kulttuurin toimijoille saadakseen huomiota aiheelle ja videolle.

”Ihan omalla asialla tässä ollaan. Mutta nähtävästi aina, kun Greta Thunberg lausuu jotakin, se saa aikaan vastareaktion. Vaikka hän puhuu kiistattomia tosiasioita, moni setäihminen ajattelee, että taas se tyttö yrittää opettaa minulle jotain.”