Sara Parikka näytteli Salatut elämät -sarjassa kymmenen vuotta. Nyt hän on myös bloggari, tietokirjailija ja somevaikuttaja, jonka Instagram-tilillä on yli 240 000 seuraajaa.

Näyttelijä, yrittäjä ja sosiaalisen median vaikuttaja Sara Parikka kertoo miettineensä työtään terveyden lisäksi myös lasten näkökulmasta. ”Teenkö lapsieni mielestä liikaa töitä vai onko lapselle sittenkin hyvä asia, jos hän näkee vanhempiensa tekevän jotain, mistä he nauttivat?”­

Joko ne pitäisi suojata, Sara Parikka kysyy keskustelun kään­tyessä tuija-puihin. Kasveja on olohuoneen ikkunan takana komea rivi.

Tuijilla on ensimmäinen kevät Parikan ja hänen näyttelijämiehensä Mikko Parikan vuosi sitten valmistuneen hirsitalon pihassa. Ellei jotain tee, latvat voivat kuivua. ”Superhienoa, kun tuli puheeksi. Täytyy heti huomenna käydä ostamassa suojaverkkoja”, Parikka innostuu.

On selvää, ettei kaikkea ehdi. Alkuvuosi on mennyt uutta kirjaa hioen, ja haastatteluaamuna on ollut siihen liittyvä kuvaus. Energiaa tuntuu silti riittävän.

Terveys ja oma jaksaminen ovat myös yksi tärkeä osa Parikan Itse tehty -nimistä kirjaa, joka on tarkoitettu oppaaksi omannäköisen työelämän suunnitteluun.

Parikka empi, olisiko hän ­oikea ihminen antamaan uravinkkejä. Kustantaja uskoi niin, ja Parikka tarttui projektiin.

”Ymmärsin, että onhan minulla vaikka mitä tietoa. Kun tekee paljon ja nopeasti asioita, ei välttämättä ehdi pysähtyä miettimään. Nyt oli hyvä hetki pohtia, mitä kaikkea olen oppinut.”

ESIINTYMINEN innosti Parikkaa jo lapsena. Hän saattoi tuppautua naapuriin voidakseen vetää oman show’nsa. Nyt sen muisteleminen naurattaa.

Hetken Parikka suunnitteli, että opiskelisi perinteisen ammatin. Näytteleminen ja laulaminen olivat hauskoja harrastuksia, mutta hänestä tulisi luokanopettaja tai poliisi. Toisin kävi.

Parikka aloitti kymmenvuo­tiaana Masalan Nuorisoteatterissa. ”Eero Ritala oli minun ohjaajani. Olin siellä siihen asti kunnes pääsin Salkkareihin 16-vuotiaana. Sen jälkeen kaikki muu jäi vähitellen pois.”

Salatut elämät -televisiosarja muutti Parikan mukaan hänen elämänsä arvaamattoman monella tavalla. Mukana oli myös hyvää tuuria.

Koekuvauksissa onnistunut Parikka sai heti kahden vuoden kiinnityksen. Se ei ollut ihan tavallista. Sarjaan oltiin kuitenkin tuomassa sisään uutta perhettä, jonka tytärtä hän näyttelisi.

”Olen kysynyt vanhemmiltani, miten he uskalsivat antaa tehdä noin pitkän sopimuksen. Olin kuulemma niin päättäväinen, ettei vaihtoehtoja ollut.”

Salatut elämät -ura kesti yli kymmenen vuotta. Siihen mahtui kaksi äitiyslomaa, ja oikean elämän puoliso, Mikko Parikka, on näyttelijäkollega sarjasta.

”Ensimmäisellä äitiyslomalla perustin blogin ja kipuilin, pitäisikö minulla olla uran kannalta joku b-suunnitelma. Ongelmani on, että niin moni asia kiinnostaa.”

Viimeisenä Salkkari-päivänä Parikka kertoo itkeneensä niin paljon, että pystyi lopulta vain haukkomaan henkeä. Hänestä oli hienoa jättää tiimi hyvien muistojen kanssa, ei kyllästyneenä. Kymmenen vuoden jälkeen piti kuitenkin kokeilla jotain muuta.

PARIKKA on jo usean vuoden ajan ollut suosittu bloggaaja, podcastien tekijä ja somevaikuttaja. Hänellä on Instagramissa yli 240 000 seuraajaa. Ja nyt hän on kirjoittanut toisen kirjansa.

Menestyksestä puhuminen saa silti vähän vaivautumaan.

”Ihailen niitä, jotka osaavat seistä ylpeänä ja puhua saavutuksistaan. Itse olen perinteisempi suomalainen, joka iloitsee perheen ja pienen piirin kanssa”, Parikka sanoo.

”Olen miettinyt yhä enemmän, miten voisin auttaa muita ja tehdä niin omasta työstä merkityksellisempää. Yksi tapa on hyväntekeväisyyden liittäminen työhön.”

PARIKKA myöntää, että positiivisen sisällön tekeminen on tuntunut hetkittäin ristiriitaiselta. Hän tietää, että monissa perheissä on koronan takia aivan liian paljon kannettavaa. ”On turha sanoa, että jaksaa jaksaa, kun ei oikeasti välttämättä jaksa.”

Silti hän haluaa ajatella, että suunta on valoisampi. Samaa hän uskoo tulevista töistään, vaikkei vielä tiedä, mitä ne tarkalleen ovat.

Parikka kertoo suunnitelleensa monta vuotta, että seuraavaksi hän ottaa vähän rauhallisemmin. Vielä se ei ole onnistunut.

”Jos on itse avoin, niin hienoja juttuja tulee vastaan. En edes osaa miettiä elämääni muulla tavoin.”