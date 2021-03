Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Dynamiittityttö ★★

(Suomi 1944) Valentin Vaalan väärinkäsityskomediassa dekkareita ahmiva nuori nainen (Lea Joutseno) liittyy tietämättään rikollisliigaan.

TV1 klo 13.15

Dad’s Army ★★★

(USA 2016) Saksalainen vakooja (Catherine Zeta-Jones) esiintyy toimittajana britannialaisessa pikkukaupungissa toisen maailmansodan aikaan. Zeta-Jones irrottelee Oliver Parkerin komediassa femme fatalena.

Kutonen klo 21.00

Rakastunut Shakespeare ★★★

(USA 1998) William Shakespeare (Joseph Fiennes) kärsii tyhjän paperin kammosta ja etsii itselleen muusaa (Gwyneth Paltrow). Viihdyttävän draaman ohjasi John Madden.

Frii klo 21.00

Taivas saa odottaa ★★★

(USA 1978) Urheilija (Warren Beatty) joutuu taivaaseen mutta saakin palata vielä elämään pohatan ruumiissa. Harry Segallin näytelmään perustuvan elokuvan ohjaus on Beattyn ja Buck Henryn, käsikirjoitus on Beattyn ja Elaine Mayn. Leffan murhajuoni tuo mieleen Mayn vuonna 1971 ohjaaman mustan komedian Kun mies on mies. (K7)

Teema klo 21.00

Maggie ★★★

(USA 2015) Ihmiskunta on vaarassa, kun virustauti, joka muuttaa kantajansa zombeiksi, on äitynyt pandemiaksi. Miehen (Arnold Schwarzenegger) teini-ikäinen tytär Maggie (Abigail Breslin) on yksi taudin uhreista. Iso-Arska yllättää toimintaroolien jälkeen Henry Hobsonin kauhuelokuvan pääosassa. Elokuvaa ei voi katsoa ajattelematta koronaa: tautia yritetään suitsia samoin keinoin, ulkonaliikkumiskielloin ja karanteenein. (K16)

Hero klo 21.00