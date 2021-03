Amanda Gorman oli itse toivonut Booker-palkittua hollantilaiskirjailijaa kääntäjäkseen.

Nuoren yhdysvaltalaisrunoilijan Amanda Gormanin, joka esiintyi presidentti Joe Bidenin virkaanastujaisissa, tekstit kiinnostavat nyt ympäri maailmaa. Teos The Hill We Climb, jonka nimirunon Gorman virkaanastujaisissa tammikuussa esitti, ilmestyy syksyllä myös suomeksi.

Hollannissa sen julkaisemisesta syntyi kuitenkin kiistaa, kertovat muun muassa brittimedia The Guardian ja uutiskanava CNN.

Kun Meulenhoff-kustantamo ilmoitti teoksen kääntäjäksi Marieke Lucas Rijneveldin, toimittaja ja aktivisti Janice Deul kritisoi valintaa Volkskrant-lehden mielipidekirjoituksessaan kysyen, miksi mustan naisrunoilijan tekstejä kääntää valkoinen ja muunsukupuolinen henkilö.

Asiasta syntyneen keskustelun jälkeen Rijneveld ilmoitti alkuviikosta luopuvansa tehtävästä – huolimatta siitä, että Amanda Gorman, 22, oli itse toivonut häntä kääntäjäkseen. Gormanin perusteluna oli ollut se, että kumpikin on ”nuori kirjailija, joka saanut osakseen menestystä jo uransa alkuvaiheessa”.

Rijneveldin, 29, ensimmäinen romaani sai viime vuonna kansainvälisen Booker-kirjallisuuspalkinnon.

Gormanin lisätoiveena kääntäjistä on ollut se, että heillä on elävä suhde spoken word -runouteen. Spoken word on alun perin yhdysvaltalainen, kirjallisuutta ja esittämistaidetta (ja joskus myös musiikkia) yhdistävä taiteenlaji.

Aiemmin Marieke Lucas Rijneveld iloitsi käännöstehtävästään: ”Kasvavan polarisaation ajassa Amanda Gormanin nuori ääni todistaa spoken word -runon ja sovun voimasta”, hän kertoi siitä tiedotteessa.

Käännöstyöstä luopumistaan hän perusteli sanoen ”kauhistuneensa asiasta syntynyttä kohua” ja ymmärtävänsä ihmisiä, joita hänen valintansa kääntäjäksi loukkasi.

Tammessa, joka syksyllä kustantaa sekä Amanda Gormanin runoteoksen että lastenkirjan Change Sings suomennokset, vasta pohditaan niiden kääntäjiä.

”Olemme lähettäneet ehdotuksemme kirjailijalle ja hänen agentilleen ja odotamme nyt heidän vastaustaan”, kertoo Tammen lasten ja nuortenkirjojen kustantaja Saara Tiuraniemi.

Onko yleistä, että kirjailija tai hänen edustajansa puuttuu kääntäjän valintaan?

Saara Tiuraniemi­

”Ei se ole yleistä”, Tiuraniemi vastaa. ”Toki kirjailijat ja kustantajat ovat toisinaan kiinnostuneita siitä, kuka kirjan kääntää, mutta näin suoraviivaista tiedustelua asiasta ei ole urallani ennen tullut eteen.”

Tiuraniemi sanoo kuitenkin ymmärtävänsä sitä hyvin.

”On selvää, että käännöksen pitää kunnioittaa kirjailijan edustamia arvoja. Gormanin teemoja ovat tasa-arvo, monimuotoisuus sekä rodullinen ja poliittinen oikeudenmukaisuus. Kirjailija haluaa, että kaikki hänen kustantajansa jakavat nämä arvot ja ovat valmiita niitä edistämään.”

Gorman agentteineen hyväksyy paitsi teosten suomentajan, myös äänikirjojen lukijan.

”Sukupuoli ei varmaan ole ratkaiseva tekijä, mutta sillä voi olla merkitystä”, Tiuraniemi arvelee. ”Eri maissa on tehty asiasta erilaisia ratkaisuja.”

Esimerkiksi Ruotsissa The Hill We Climb -runoteoksen kääntää rap-artisti Timbuktu eli Jason Diakité, jolla on afrikkalais-amerikkalaiset juuret.

Teosta ollaan tällä hetkellä kääntämässä noin kahdellekymmenelle kielelle.