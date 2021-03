Tekisipä Disney enemmän tällaista: Eskapistinen Raya ja viimeinen lohikäärme on kerrankin jotain uutta yhtiöltä, jolta tulee loputtomasti Marvelia ja Tähtien sotaa

Raya ja viimeinen lohikäärme -elokuvan kaikki päähahmot ovat feminiinejä, ja Raya on Disneyn ensimmäinen kaakkoisaasialainen sankari.

Raya lähtee etsimään lohikäärme Sisua toimintaseikkailussa, jonka keskiössä on ystävyys.­

Animaatio

Raya ja viimeinen lohikäärme, ohjaus Don Hall ja Carlos López Estrada. Pääosissa Kelly Marie Tran, Awkwafina, Gemma Chan ja Daniel Dae Kim. Suomenkielisen version pääosissa Maaria Nuoranne, Hanna Pakarinen, Aksa Korttila ja Jari Salo. ★★★★

Kunpa kaikki näkisivät Rayan ja viimeisen lohikäärmeen elokuvateattereissa! Se on visuaalinen täyspläjäys eskapistista Disney-animaatiota, yhtiötä aivan parhaimmillaan sillä saralla.

Kun myös tarina toimii ja on yhtä aikaa sekä ajaton että kiinni tässä päivässä, on Raya ja viimeinen lohikäärme kuin pieni kulaus vanhojen jumalten nektaria yhtiöltä, joka rullaa menemään loputtomalta tuntuvilla uusilla Marvel- ja Tähtien sota -viritelmillä. Kerrankin jotain muuta.

Raya ja viimeinen lohikäärme vie katsojansa fantasiamaa Kumandraan, tai mitä siitä on jäljellä, sillä ihmiset eivät ole osanneet elää keskenään sovussa vaan ovat jakautuneet viiteen eri heimoon, jotka eivät luota toisiinsa.

Ihmiset ja lohikäärmeet elivät 500 vuotta aiemmin harmoniassa. Sitten tulivat pahat voimat, druunit, joiden takia lohikäärmeet uhrasivat itsensä ja pelastivat ihmiset. Lohikäärmeet katosivat, jäljelle jäi lohikäärmekivi, josta nimihahmo Rayan (äänenä Kelly Marie Tran) pitäisi nyt pitää huolta.

Ei pidä. Raya luottaa väärään ihmiseen, kivi hajoaa, druunit palaavat. Mutta ehkä yksi lohikäärme on vielä hengissä? Raya lähtee etsimään Sisua (Awkwafina), jonka löytämisestä seikkailu oikeastaan vasta alkaa.

Sisu on erilainen lohikäärme, ei tulta syöksevä kliseekimppu vaan oikutteleva, epävarma ja täynnä tilannekomediaa. Awkwafinan aivan erinomaisen onnistunut ääninäyttely tekee Sisusta kokonaisen hahmon.

Elokuva sijoittuu selvästi johonkin fiktiiviseen Kaakkois-Aasian kaltaiseen kolkkaan. Kaikki päähahmot ovat feminiinejä, ja Raya Disneyn ensimmäinen kaakkoisaasialainen sankari.

Näillä tosiasioilla on kuitenkin hyvin vähän tekemistä itse katselukokemuksen kanssa.

Ehkä Raya ja viimeinen lohikäärme iskee erityisen kovaa alakouluikäisiin tyttöihin, ehkä tämä elokuva on nimenomaan tehty Aasian rahakkaille markkinoille, ehkä tämä on kylmää kapitalistista laskelmointia lipputulojen maksimoiseksi (mitä se mammutti­yhtiö Disneyn tapauksessa tietenkin myös on), mutta silti elokuva iskee myös tällaiseen kolmekymppiseen mieheen ja ikuiseen romantikkoon.

Ei sillä, että elokuvassa olisi romanssia. Ei ole. Se on toimintaseikkailu, jossa on tarkoituksena pelastaa maailma ja jossa johtajaksi syntynyt Raya kerää osin sattumalta ympärilleen perheenkaltaisen joukon ihmisiä, jotka haluavat auttaa.

Kaiken keskellä on Rayan ja lohikäärme Sisun kehittyvä ystävyys. Ehkä toiseen voi sittenkin luottaa ehdoitta?

Yksinkertaista, mutta toimivaa ja virkistävää, niin lapsille kuin aikuisille.

On aarteenetsintää ja ansojen välttelyä kuin Indiana Jonesissa, miekkailukohtauksia, takaa-ajoja, jokilaivaa hetkellisesti jopa melkein vähän kuin Pimeyden sydämessä – ja lohikäärmetanssia sateessa, tai lohikäärme, joka pystyy tekemään sateen, ja muistaa että sen päällä voi myös tanssia.

Elokuvan pahuus eli druunit ovat myös erityisen onnistuneita mustanpurppuraisia kaaoskasoja, jotka kaiken läpi porhaltaessaan muuttavat ihmiset kiveksi. Hajonneessa maailmassa on oltava varuillaan koko ajan.

Toinen pahuus eli kilpailevat ihmisheimot? No, sehän on illuusio, että toinen ihminen olisi paha, elokuva opettaa.

Kuulostaa aikuiselle hirvittävän kornilta, mutta Qui Nguyenin ja Adele Limin käsikirjoittama tarina onnistuu näissä pienissä elämänviisauksissa samalla kun seikkailu etenee kiivasta tahtia. Kertaakaan tarina ei tunnu opettavaiselta, vaan aina orgaaniselta.

Koska kyseessä on Disney ja lastenelokuva, loppu on päivänselvän onnellinen ja jopa vähän liian hyvin kaikki langat yhteen kerivä. Mutta sitä ennen vähän töksähtelevää alkua lukuun ottamatta Raya ja viimeinen lohikäärme on täsmälleen sitä, mitä Disney saisi tuottaa enemmän. Uutta.

Raya ja viimeinen lohikäärme Disney+-palvelussa lisämaksua vastaan alkaen pe 5.3.