Kirja-arvostelu Anna Järvisen esikoisromaani on arvoituksellista autofiktiota, mutta lopputulos jää hieman luonnosmaiseksi.

Anna Järvinen: Uni viime yönä: (Dröm natten till idag:). Suom. Raija Rintamäki. Teos. 144 s.

Juuri ennen nukahtamista voi tuntea ali­tajunnan avautuvan. Sieltä tulee kaikenlaisia rikkinäisiä lauseita ja kuvia, jotka muuttuvat hiljalleen uniksi. Unen, toden ja muistojen rajoilla häilyy myös ruotsinsuomalaisen laulaja-lauluntekijän Anna Järvisen (s. 1970) esikois­romaani, ilmava pienois­romaani.

Uni viime yönä: on autofiktiivinen teos viisikymppisyyttä lähestyvästä naisesta Annasta, joka haahuilee elämässään ja muistoissaan, Tukholman valoisassa asunnossaan, jossa on Suomi-designia ja vaaleita pintoja. Hän ei kykene pitämään kotiaan siistinä, petaamaan sänkyä kunnolla tai laskostamaan vaatteita lipastoonsa.

Hän vaikuttaa sivulliselta, sillä tavalla kuin taiteilijat usein ovat. Päähenkilö hellii ulkopuolisuuttaan ja melankolisuuttaan katsellen, kuinka tavalliset ihmiset elävät elämäänsä:

”Ympärilläni on ihmisiä jotka eivät ajattele, eivät anna surun vajottaa itseään sängynpohjalle. He ajavat autolla johonkin läheiseen linnaan, kahvittelevat, käyvät kävelyllä. Usein heillä on perhettä ja sukulaisia joita he käyvät tapaamassa ja laittavat sitten kuvia nettiin. Kuvissa on kukkiakin.”

Samalla hän kuitenkin huolehtii itsestään niin kuin kuuluu: syö terveellisesti, nukkuu reilusti, joogaa ja käy naprapaatilla ­oikomassa kehoaan, jonka vanhenemisesta on huolissaan.

Anna on muuttanut äidin kanssa Suomesta Ruotsiin ollessaan kuusivuotias. Siitäkö on jäänyt ulkopuolisuuden tunne? Hän ajattelee paljon entistä kotimaataan, sen rumia maisemia, siellä asuvaa välinpitämätöntä isää ja turvallista menetettyä mummolaa.

Uni viime yönä: on kuin luonnosmainen maalaus naisen elämästä, samaan aikaan vihainen ja arka. Se kysyy, missä määrin ihminen muotoutuu sellaiseksi kuin on, koska häntä kohdellaan tietyllä tavalla.

Päähenkilön yksi ydinkokemuksista on, ettei hänen isänsä ollut kiinnostunut hänen elämästään. Se johtui siitä, että hän oli tyttö, mitätön ja helposti ohitettava. Kenties siksi päähenkilö tuntuu pelkäävän muita ihmisiä. Hän ei halua tulla heidän määriteltäväkseen.

Kerronta on aukkoinen. Muistot pulpahtavat pintaan satunnaisesti. Välillä päähenkilö puhuttelee etäällä olevaa ”sinua”, kenties kadotettua rakasta. Teksti on paikoin raskasta merkityksestä. Sitä on luettava ­uudestaan ja uudestaan, tutkittava kuin runoa. Paikoin se on niin kevyttä, että se liukenee heti mielestä: ”Kaikki tärkeältä tuntuva katoaa herkästi eikä jätä juuri jälkeäkään.”

Muoto on äärimmillään niin lyyristä, että se luhistuu sisäänpäin. Normaali sanojen syntaksi on hajotettu, välimerkkejä puuttuu, sanat muodostavat kiemuraisia pronominiketjuja. Vaikutelma on välillä kikkaileva ja sentimentaalinen sellaisella tavalla, joka kenties poplaulussa viehättäisi, mutta proosassa jostain syystä tökkii.

Suomentaja Raija Rintamäellä on ollut haastava tehtävä. Järvinen on kirjoittanut alkutekstin ruotsiksi mutta liittänyt siihen oman kielensä historiaa sekoittaen riikinruotsia, suomenruotsia, suomalaisten ruotsia ja suomen kieltä.

Käännös hajonneine lauseineen onkin selvästi oma taide­teoksensa.