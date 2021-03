Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Blade Runner 2049 -elokuvassa Ryan Gosling on replikantti nimeltään K.­

Houkutuslintu ★★★

(Suomi 1946) Prostituoitu (Laila Jokimo) yrittää uuden elämän alkuun maalla. Roland af Hällström on imenyt film noiriinsa vaikutteita Teuvo Tulion vuonna 1944 melodraamasta Sellaisena kuin sinä minut halusit, jossa hän toimi ohjaajan apulaisena. (K12)

TV1 klo 13.15

Die Hard 4.0. ★★★

(USA 2007) Kyttä McClane (Bruce Willis) taistelee kyberterroristeja vastaan. Toimintaelokuvien sarjan neljännessä osassa vanhaa koulukuntaa edustava McClane törmää nykypäivän hömpötyksiin. Ohjaaja on Len Wiseman. (K16)

Sub klo 21.00

Fast & Furious 4 ★

(USA 2009) Hurjapäät (mm. Vin Diesel) jahtaavat huumeparonia (John Ortiz). Justin Lin ohjasi toimintaelokuvien sarjan neljännen osan, jossa kumi käryää tuttuun tapaan. (K16)

TV5 klo 21.00

Knight of Cups ★

(USA 2015) Käsikirjoittaja (Christian Bale) haahuilee Los Angelesissa ja Las Vegasissa. Terrence Malickin taidedraama on kuin tahaton parodia hänen vuonna 2011 ilmestyneestä draamastaan The Tree of Life. (K12)

Teema klo 21.15

Yön ritarin paluu ★★★

(USA 2012) Christopher Nolanin ohjaaman DC Comics -sarjakuvafilmatisointien trilogian päätösosassa Kissanainen (Anne Hathaway) tunkeutuu Batmanin (Christian Bale) miehiseen maailmaan. (K12)

Nelonen klo 21.35

Blade Runner 2049 ★★★★

(USA 2017) On vuosi 2049. Blade runnerina työskentelevä replikantti (Ryan Gosling) saa tietää totuuden ihmisistä ja replikanteista. Denis Villeneuve ohjasi jatko-osan Ridley Scottin scifielokuvalle. Leffan visuaalinen ilme vetää vertoja alkuperäiselle. (K16)

MTV3 klo 22.35