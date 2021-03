Leski Gimberly Goss vetoaa kaikkiin alkoholin ja muiden aineiden väärinkäytön kanssa kamppaileviin, jotta he etsisivät apua.

Children of Bodom -yhtyeen perustajan ja kansainvälisesti vaikutusvaltaisen exteme metal -musiikin uudistajan Alexi Laihon kuolinsyy on selvinnyt, kertoo hänen leskensä Kimberly Goss Instagram-tilillään.

Kitaristi-lauluntekijän leski kertoo, että kuolinsyytodistuksen mukaan kuoleman aiheutti ”alkoholin aiheuttama maksan rasvarappeutuminen ja haiman sidekudostuminen”.

41-vuotiaalla Laiholla oli elimistössään kuolinhetkellä lesken mukaan myös ”cocktail kipulääkkeitä, opioideja ja unilääkkeitä”.

Pariskunnan suhde vaihtui ystävyydeksi jo vuosia sitten, mutta avioliittoa ei virallisesti koskaan kumottu, joten kuolinsyytodistus toimitettiin hänelle.

Lesken mukaan tragedia olisi ollut täysin vältettävissä, jos Laiho olisi vain hyväksynyt avuntarjoukset päihdeongelmiensa ratkaisemiseksi.

”Pyydän kaikkia, jotka taistelevat alkoholin tai muiden aineiden väärinkäytön kanssa etsimään tukea”, Kimberly Goss kirjoittaa.

Hän kaavailee myös Suomeen perustettavaa muistosäätiötä tai vastaavaa keinoa, jonka avulla ohjataan apua samojen ongelmien parissa kamppaileville ihmisille.

”Jos tämä pelastaa edes yhden ihmishengen, kokemastamme kauheasta menetyksestä voi seurata jotakin hyvää”, hän korostaa.

Laiho kuoli Helsingissä 29. joulukuuta ja asiasta tiedotettiin 4. tammikuuta viitaten pitkäaikaisiin terveysongelmiin. Hän oli syntynyt Espoossa 8. huhtikuuta 1979.

Children of Bodom -yhtyeen kitaristi, laulaja ja lauluntekijä valittiin usein vuoden parhaaksi metallikitaristiksi musiikkijulkaisuissa Guitar Worldista lähtien.

Kaupallinen menestys oli suurta ja top 10 -listasijoituksia löytyi useasta maasta. Laihon virtuositeettia ihailtiin laajasti myös muusikkopiireissä, ja kuolema noteerattiin laajasti medioissa ympäri maailmaa.

Laihon vahingolliset elämäntavat aiheuttivat ajoittaisia terveysongelmia pitkin matkaa luunmurtumista vatsahaavaan. Hän otti ajoittain apua vastaan ongelmiinsa, joskin repsahdukset saattoivat vastaavasti olla rajuja.

Children of Bodom hajosi lopulta vuonna 2019, ja kosketinsoittaja Janne Wirman mainitsi HS:lle sen johtuneen ”ylitsepääsemättömistä, Alexista johtuvista asioista”.

Wirman korosti samalla HS:n muistokirjoituksessa, että Laiho pystyi aina halutessaan skarppaamaan itsensä loistavaan soittokuntoon.

”Todella hyvällä fiiliksellä soitettiin se viimeinen Suomen-kiertue ja myös aivan viimeinen keikka. Se oli upea suoritus Alexilta ja siitä ikuinen hatunnosto hänelle”, hän kertoi.

Juuri ennen Children of Bodomin hajoamista valmistui toimittaja Petri Silaksen kirjoittama Laihon omaelämäkerta Alexi Laiho. Kitara, kaaos & kontrolli (Johnny Kniga, 2019). Siinä käytiin läpi kova työmoraali ja musiikillinen kehitys, ajoittaiset mielenterveysongelmat sekä muita terveysongelmia ja myös orastava seestyminen.

”Kellin kanssa hän aikuistui, ja uusi perhe oli auringonsäde hänen elämässään”, Silas arvioi viitaten australialaiseen Kelli Wrightiin. Uudessa ihmissuhteessa pidettiin häätilaisuuskin, joskin epävirallisesti, koska edellistä avioliittoa ei ollut purettu.

Alexi Laihon Bodom After Midnight debyyttikeikallaan Helsingin Tavastialla lokakuussa 2020.­

Laiho perusti vuonna 2020 uuden yhtyeen Bodom After Midnight. Yhtye ehti äänittää kolme kappaletta ja kuvata musiikkivideon.

Paint the Sky with Blood -EP ilmestyy näillä näkymin 23. huhtikuuta. Se sisältää kappaleet Paint the Sky with Blood, Payback’s a Bitch ja Where Dead Angels Lie.